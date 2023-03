Il modo più rapido per attivare il lavoro a distanza

Mentre il 78% degli amministratori delegati ritiene che il lavoro da remoto sia un punto fermo per le organizzazioni di oggi, molti team di medie e grandi organizzazioni non hanno ancora implementato una soluzione di lavoro da remoto a lungo termine, temendo che ci voglia troppo tempo per l'approvazione e l'implementazione. Ecco i motivi più comuni che i nostri clienti hanno addotto per non avere ancora una soluzione permanente per il lavoro da remoto (prima dell'implementazione di Splashtop):

"Non voglio affrontare il processo di acquisto di un'azienda".

"Mi preoccupa un processo di implementazione complesso"

"Una soluzione semplice probabilmente manca di qualità e sicurezza aziendale".

"Una soluzione di qualità aziendale complica e danneggia la produttività degli utenti".

In quasi tutti i casi, i clienti non erano consapevoli di quanto potesse essere facile e veloce l'implementazione del lavoro remoto, perché lo vedevano attraverso l'utilizzo di soluzioni tradizionali come le reti private virtuali (VPN) , non attraverso un software di accesso remoto di nuova generazione. I software per l'accesso remoto, in particolare quelli pensati per i consumatori, offrono il percorso più rapido per iniziare a lavorare in modo sicuro da remoto. Nella maggior parte dei casi, è possibile implementarlo completamente nel giro di poche ore.

NON è un acquisto aziendale

Le soluzioni di accesso remoto Splashtop sono progettate per offrire una combinazione di facile scalabilità e usabilità di tipo consumer agli utenti di qualsiasi organizzazione, siano essi dipendenti, studenti, personale IT o altri. La tecnologia è ideale per qualsiasi numero di utenti, da uno solo a migliaia contemporaneamente. Ad esempio, la nostra soluzione più popolare tra le piccole e medie imprese (o i piccoli team all'interno delle aziende) è Splashtop Business Access Pro. Puoi provarlo gratuitamente e l'installazione richiede solo pochi clic. Per circa 8 dollari al mese per utente, i singoli e i piccoli team possono consentire a ciascun utente di accedere a un massimo di 10 computer. Inoltre, possono fare praticamente tutto ciò di cui hanno bisogno per essere produttivi, tra cui:

Visualizzazione simultanea di più monitor remoti

Permetti a due utenti di accedere in remoto allo stesso computer

Condividere i loro desktop tramite web linking

Chatta

Registra le sessioni

Eseguire il risveglio e il riavvio da remoto

Non ha senso impantanarsi in un processo di acquisto costoso e di portata aziendale.

Distribuzione ultra facile

I nostri clienti esistenti sono rimasti incredibilmente sorpresi dalla facilità di implementazione di Splashtop. Alcuni hanno impiegato solo un paio d'ore. A coloro che si occupano dell'implementazione per team dispersi e che utilizzano altri strumenti software complessi bastano uno o due giorni. Questo grazie al semplice processo di distribuzione in 3 fasi di Splashtop. Ecco i tre passaggi:

Crea e invita gli utenti inserendo i loro indirizzi e-mail. Installare l'applicazione Splashtop Business sui dispositivi da cui si vuole remotizzare (oppure gli utenti possono scaricare l'applicazione dall'app store del proprio dispositivo o dal sito Splashtop.com). Installa lo streamer Splashtop su ogni computer a cui si accede. Gli utenti accedono e si collegano al loro desktop!

Ecco cosa ha detto un cliente, TechCastles, a proposito dell'implementazione di Splashtop su 150 computer:

"Siamo stati in grado di distribuire Splashtop su 150 computer quasi immediatamente... basta cliccare, trascinare e rilasciare gli indirizzi e-mail per inserire le persone nel sistema". - Margaret Chu, Partner di TechCastles

Qualità da grande impresa

Una volta installato Splashtop, gli utenti possono accedere facilmente a tutte le applicazioni desktop e ai dati della tua azienda ovunque, in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo. Questo include i dispositivi mobili e altri dispositivi consentiti dalle politiche BYOD (bring your own device). Il BYOD semplifica le fasi iniziali della creazione di un luogo di lavoro remoto, consentendo alle persone di lavorare su qualsiasi dispositivo a loro scelta.

Inoltre, non è necessario riprogettare le applicazioni per farle funzionare sui dispositivi mobili, un difetto comune ad altre soluzioni di accesso remoto. Sia che si tratti di dipendenti in prima linea o di professionisti, gli utenti possono lavorare con grafica 3D, video HD e altre applicazioni che in precedenza non era possibile utilizzare se non su computer desktop.

Ulteriori caratteristiche confermano la qualità di livello aziendale di Splashtop Business Access Pro, tra cui:

Prestazioni elevate: streaming 4k con frame rate fino a 60 al secondo

Streaming iMac Pro Retina 5K a bassa latenza

Impostazioni configurabili per prestazioni ottimali

Motore di codifica/decodifica ottimizzato che sfrutta la più recente accelerazione di AMD e NVIDIA

Tecnologia di livello consumer con sicurezza di livello enterprise

Poiché le soluzioni di accesso remoto Splashtop sono state progettate fin dall'inizio per i consumatori, offrono agli utenti speciali funzioni di produttività che vanno oltre le normali esigenze aziendali. L'interfaccia intuitiva del menu offre un'esperienza nativa dell'applicazione, mentre le scorciatoie personalizzabili consentono agli utenti di accedere rapidamente alle funzioni dell'applicazione.

Altre caratteristiche dell'esperienza utente includono una lavagna che permette agli utenti di annotare sui contenuti e la possibilità di eseguire trasferimenti di file, stampe remote e altre azioni in sessione.

Dal punto di vista della sicurezza, i clienti e gli utenti di Splashtop sono costantemente protetti e la rete aziendale non è mai esposta. Quando gli utenti accedono da remoto al proprio computer o alla propria postazione di lavoro, entrano attraverso una speciale connessione Splashtop che non fa parte della rete aziendale. Puoi anche scegliere di attivare o disattivare le funzioni di trasferimento e stampa dei file.

Tutte le opzioni di accesso remoto di Splashtop offrono una serie di funzioni di sicurezza , come l'autenticazione del dispositivo, l'autenticazione a due fattori (2FA), il single sign-on (SSO) e altro ancora.

Conclusione

Come molte organizzazioni grandi e piccole hanno imparato, l'implementazione di applicazioni di alta qualità con una semplicità di livello consumer (pensa a Zoom e Splashtop) porta enormi vantaggi in termini di produttività. Se vuoi stabilire un modo semplice e veloce per dare ai tuoi dipendenti la possibilità di lavorare da remoto, non c'è niente di più facile che adottare Splashtop oggi stesso. Puoi rendere tutti operativi entro la fine della settimana!

