Vai al contenuto principale
Splashtop20 years of trust
AccediProva gratuita
+31 (0) 20 888 5115AccediProva gratuita
Splashtop New Features

Splashtop Nuove funzionalità settembre - ottobre 2020

Splashtop Team
2 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
Inizia con Splashtop
Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
Prova gratuita

Splashtop ha rilasciato le versioni 3.4.2.0 delle app e degli streamer Splashtop Business per gli abbonati (e gli utenti di prova) di Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS e Splashtop On-Prem.

Novità nella versione 3.4.2.0 di Splashtop Business Apps e Streamer?

Ecco alcune delle nuove funzionalità e miglioramenti più importanti negli aggiornamenti 3.4.2.0 (Windows, Mac e iOS) e 3.4.6.3 (Android):

Aggiungi i tuoi computer preferiti

Ora dall'elenco dei computer, puoi aggiungere i tuoi computer preferiti. È inoltre possibile visualizzare facilmente tutti i computer aggiunti in un'unica vista.

Two screenshots: the left shows a dropdown menu with options like Show Groups and Show Favorites; the right shows a software interface with a search bar and various pop-up menus for favorites and group assignments.

Disconnettersi dopo aver disconnesso una sessione remota

Gli amministratori possono ora scegliere di applicare la disconnessione automatica al termine di una sessione remota.

Impostare un criterio di registrazione di sessione

Gli amministratori possono ora specificare un percorso su un'unità di rete in modo che i membri del team possano salvare le registrazioni delle sessioni tramite un meccanismo fail-safe. Possono anche abilitare la registrazione automatica all'avvio di una sessione remota e definire limiti di dimensione.

Screenshot showing the option Enable session recording checked in a remote access apps settings, with a pop-up window open below for session recording setup, including storage path and size limits for Windows and Mac.

Supporto Android esteso con SOS

A list of device brands that support remote access with SOS, including Acer, HTC, OPPO, Alcatel, Huawei, Realmi, Asus, Lenovo, Samsung, Blackberry, LG, Sony, Essential, Motorola, Vivo, Google, Nokia, Xiaomi, Honor, OnePlus, and ZTE.

Auto-login dopo il riavvio remoto in una sessione SOS

Quando ci si trova in una sessione remota SOS Splashtop accedendo a un computer Windows e si riavvia il computer remoto in modo normale, o ora anche in modalità provvisoria, è possibile accedere senza immettere nuovamente le credenziali. Questo è ora disponibile anche per il normale riavvio dei computer Mac.

A Windows dialog box titled Save Windows Credentials prompts for username, password, and domain, with ryantseng filled in for username and a masked password. OK and Cancel buttons are at the bottom.

Stilo remoto (beta)

Le sessioni remote di Splashtop ora supportano dispositivi stilo utilizzando l'iniezione di input penna. Sono supportati gli eventi della penna come pressione, orientamento, inclinazione, dimensione e altro ancora. Gli utenti possono ora utilizzare dispositivi come Wacom, Surface, PenPower e Apple Pencil durante le sessioni remote.

Two side-by-side screenshots show remote desktop menus. The left menu includes “Enable Remote Stylus,” while the right menu on a tablet interface includes “Enable Remote Apple Pencil,” with similar other control options listed.

Altre nuove funzionalità includono:

  • Supporto per Sony DualShock4 joystick

  • Miglioramento dell'integrazione Single Sign-On con System for cross-domain Identity Management: provisioning automatico di gruppi e utenti dal provider di identità (attualmente Azure AD) al team Splashtop

  • Meccanismo di blocco degli endpoint in cui Splashtop per Windows scriverà i registri nel Visualizzatore eventi

  • Possibilità di 'Controllare lo stato del server' dal menu?

  • Correzioni bug

Pianificare l'accesso (in Splashtop per Remote Labs)

Gli amministratori possono ora programmare l'accesso degli utenti/gruppi di utenti ai computer o ai gruppi di computer, consentendo loro di accedere da remoto solo nelle fasce orarie specificate. Questa funzione è attualmente disponibile nel piano Splashtop for Remote Labs.

A webpage showing the Schedule Access section on Splashtop. The Management menu is open, highlighting Scheduled Access. A blue Create Resource button is visible with a resource named CTE Lab 1 listed below.

Splashtop Enterprise è ora Splashtop On-Prem

La soluzione locale self-hosted di Splashtop, precedentemente nota come Splashtop Enterprise, è stata ora rinominata in Splashtop On-Prem.

Splashtop On-Prem logos in blue and green, with icons and the text “on-prem.” Background shows faint outlines of computers, globes, and tech symbols.

Come posso ottenere gli ultimi aggiornamenti di Splashtop?

Come sempre, le app aggiornate e gli streamer sono inizialmente disponibili su https://www.splashtop.com/downloads. Quindi vengono resi disponibili tramite la funzione «Verifica aggiornamenti» e, infine, l'aggiornamento viene automaticamente implementato agli streamer esistenti e ti verrà chiesto di aggiornare le tue app Windows o Mac.

La versione 3.4.2.0 app e streamer disponibili a partire dal 23 settembre 2020 includono Splashtop Business App, Splashtop Streamer e Splashtop SOS app per Windows. Le versioni 3.4.2.0 per Mac e iOS saranno disponibili a ottobre.

L'app Android versione 3.4.6.3, Splashtop Streamer per Android 3.4.4 e Splashtop SOS per Android 3.4.4, sono stati rilasciati e sono disponibili sul Google Play Store.

Condividi
Feed RSSIscriviti

Contenuti correlati

Laptop screen showing Monthly Billing Now Available for Splashtop Remote Support
Comunicazioni

Fatturazione mensile per Splashtop AEM

Ulteriori informazioni
Comunicazioni

Aggiornamenti di prodotto Splashtop 2026: riepilogo del primo semestre

Ulteriori informazioni
They year 2025 with icons representing IT, remote support, security, and endpoint management.
Comunicazioni

Riepilogo dei Prodotti 2025: Avanzamenti nella Gestione degli Endpoint e nella Sicurezza

Ulteriori informazioni
An IT worker managing endpoints from Splashtop, a consolidated platform for IT operations.
Comunicazioni

Piattaforma Unificata di Splashtop per le Operazioni IT Moderne

Ulteriori informazioni
Visualizza tutti i blog