Splashtop Nuove funzionalità settembre - ottobre 2020

Splashtop ha rilasciato le versioni 3.4.2.0 delle app e degli streamer Splashtop Business per gli abbonati (e gli utenti di prova) di Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SOS e Splashtop On-Prem.

Novità nella versione 3.4.2.0 di Splashtop Business Apps e Streamer?

Ecco alcune delle nuove funzionalità e miglioramenti più importanti negli aggiornamenti 3.4.2.0 (Windows, Mac e iOS) e 3.4.6.3 (Android):

Aggiungi i tuoi computer preferiti

Ora dall'elenco dei computer, puoi aggiungere i tuoi computer preferiti. È inoltre possibile visualizzare facilmente tutti i computer aggiunti in un'unica vista.



Disconnettersi dopo aver disconnesso una sessione remota

Gli amministratori possono ora scegliere di applicare la disconnessione automatica al termine di una sessione remota.

Impostare un criterio di registrazione di sessione

Gli amministratori possono ora specificare un percorso su un'unità di rete in modo che i membri del team possano salvare le registrazioni delle sessioni tramite un meccanismo fail-safe. Possono anche abilitare la registrazione automatica all'avvio di una sessione remota e definire limiti di dimensione.



Supporto Android esteso con SOS

Auto-login dopo il riavvio remoto in una sessione SOS

Quando sei in una sessione remota di Splashtop SOS e accedi a un computer Windows e riavvii il computer remoto in modalità normale, o ora anche in modalità sicura, puoi accedere senza dover inserire nuovamente le credenziali. Ora è disponibile anche per il normale riavvio dei computer Mac.



Stilo remoto (beta)

Le sessioni remote di Splashtop ora supportano dispositivi stilo utilizzando l'iniezione di input penna. Sono supportati gli eventi della penna come pressione, orientamento, inclinazione, dimensione e altro ancora. Gli utenti possono ora utilizzare dispositivi come Wacom, Surface, PenPower e Apple Pencil durante le sessioni remote.

Altre nuove funzionalità includono:

Supporto per Sony DualShock4 joystick

Miglioramento dell'integrazione Single Sign-On con System for cross-domain Identity Management: provisioning automatico di gruppi e utenti dal provider di identità (attualmente Azure AD) al team Splashtop

Meccanismo di blocco degli endpoint in cui Splashtop per Windows scriverà i registri nel Visualizzatore eventi

Possibilità di 'Controllare lo stato del server' dal menu?

Correzioni bug

Pianificare l'accesso (in Splashtop per Remote Labs)

Gli amministratori possono ora programmare l'accesso degli utenti/gruppi di utenti ai computer o ai gruppi di computer, consentendo loro di accedere da remoto solo nelle fasce orarie specificate. Questa funzione è attualmente disponibile nel piano Splashtop for Remote Labs.



Splashtop Enterprise è ora Splashtop On-Prem

La soluzione locale self-hosted di Splashtop, precedentemente nota come Splashtop Enterprise, è stata ora rinominata in Splashtop On-Prem.



Come posso ottenere gli ultimi aggiornamenti di Splashtop?

Come sempre, le app aggiornate e gli streamer sono inizialmente disponibili su https://www.splashtop.com/downloads. Quindi vengono resi disponibili tramite la funzione «Verifica aggiornamenti» e, infine, l'aggiornamento viene automaticamente implementato agli streamer esistenti e ti verrà chiesto di aggiornare le tue app Windows o Mac.

La versione 3.4.2.0 app e streamer disponibili a partire dal 23 settembre 2020 includono Splashtop Business App, Splashtop Streamer e Splashtop SOS app per Windows. Le versioni 3.4.2.0 per Mac e iOS saranno disponibili a ottobre.

L'app Android versione 3.4.6.3, Splashtop Streamer per Android 3.4.4 e Splashtop SOS per Android 3.4.4, sono stati rilasciati e sono disponibili sul Google Play Store.