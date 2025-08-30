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Splashtop aumenta il coinvolgimento degli studenti con le iniziative 1:1 del distretto

Splashtop Team
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Il nuovo anno è iniziato con una notizia entusiasmante per gli insegnanti e gli studenti di tutto il mondo!

Con Splashtop Classroom, gli insegnanti hanno ora la possibilità di trasmettere contenuti e app, sia da Mac che da PC, a tutti i dispositivi degli studenti, compresi iPad, Chromebook, Windows o Mac con browser Chrome. Una volta connessi, gli studenti possono visualizzare, controllare e annotare i contenuti delle lezioni direttamente dal loro dispositivo mobile.

Splashtop Classroom è perfetto per gli insegnanti e i docenti che vogliono coinvolgere tutta la sala!

PROMOZIONE SPECIALE! Abbiamo in corso una promozione fino al 31 maggio 2014. Acquista Splashtop Classroom al prezzo speciale di $10/insegnante/anno! Chiedi al team IT/Admin della tua scuola di avviare oggi stesso una prova a livello distrettuale e di invitarti a partecipare! Per maggiori informazioni o per avviare una prova, visita la pagina Splashtop Classroom - www.splashtop.com/classroom - oppure vieni su e visita i nostri stand alla FETC (1004) e all'ATIA (1AS) di Orlando questa settimana!

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