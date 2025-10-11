Lavorare da casa & COVID-19 nelle Notizie

Come prepararsi per il Coronavirus
Il New York Times ha raccolto un'utile pagina di risorse su come prepararsi al Coronavirus. Contiene informazioni dirette del CDC e viene continuamente aggiornato.
Dovresti inserire questo nei preferiti.
Coronavirus - Mappa di viaggio
Stai pensando di viaggiare? Di seguito una mappa delle aree da evitare. Fai clic sulla mappa per un aggiornamento in tempo reale.
Fonte: Healthmap.org
64 consigli di esperti per rimanere sani e produttivi quando si lavora da casa
Che tu sia un veterano o un principiante a lavorare da casa, lo smart working non è così facile e divertente come si potrebbe pensare. In questo articolo, ZDNet interviste 64 lavoratori remoti esperti provenienti da tutto il mondo sui migliori consigli per lavorare da casa.
Telependolarismo tra Coronavirus mentre è un genitore
In questo articolo di USA Today, Kim Komando condivide diversi strumenti tecnologici esistenti che permettono di andare avanti come genitori che lavorano.
Il Coronavirus potrebbe effettivamente rendere il lavoro da casa più comune
Secondo un sondaggio condotto da Workhuman, solo un terzo della forza lavoro statunitense lavora da casa. Questo articolo esplora come Coronavirus sta influenzando questa tendenza e ciò che i datori di lavoro devono fare.
Altre aziende tecnologiche forniscono strumenti di lavoro a distanza gratuiti durante l'epidemia di Coronavirus
Come Splashtop, molti stabilimenti tecnologici stanno estendendo i loro servizi per rendere il lavoro a distanza fattibile a più aziende. Sono inclusi Microsoft, Cisco, Zoom e Google.
Coronavirus e l'esperimento di lavoro a distanza nessuno ha chiesto
Matt Mullenweg, CEO di Automattic, parla dell'importanza di fissare le giuste aspettative e di fiducia dei dipendenti che lavorano da casa. Automattic è la società dietro WordPress, e sono stati completamente remoti per anni.
Risorse aggiuntive
Lavora da casa con l'accesso remoto - Sconti per licenze di massa