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Lavorare da casa & COVID-19 nelle Notizie

Splashtop Team
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Come prepararsi per il Coronavirus

Il New York Times ha raccolto un'utile pagina di risorse su come prepararsi al Coronavirus. Contiene informazioni dirette del CDC e viene continuamente aggiornato.
Dovresti inserire questo nei preferiti.

Coronavirus - Mappa di viaggio

Stai pensando di viaggiare? Di seguito una mappa delle aree da evitare. Fai clic sulla mappa per un aggiornamento in tempo reale.

Fonte: Healthmap.org

64 consigli di esperti per rimanere sani e produttivi quando si lavora da casa

Che tu sia un veterano o un principiante a lavorare da casa, lo smart working non è così facile e divertente come si potrebbe pensare. In questo articolo, ZDNet interviste 64 lavoratori remoti esperti provenienti da tutto il mondo sui migliori consigli per lavorare da casa.

Telependolarismo tra Coronavirus mentre è un genitore

In questo articolo di USA Today, Kim Komando condivide diversi strumenti tecnologici esistenti che permettono di andare avanti come genitori che lavorano.

Il Coronavirus potrebbe effettivamente rendere il lavoro da casa più comune

Secondo un sondaggio condotto da Workhuman, solo un terzo della forza lavoro statunitense lavora da casa. Questo articolo esplora come Coronavirus sta influenzando questa tendenza e ciò che i datori di lavoro devono fare.

Altre aziende tecnologiche forniscono strumenti di lavoro a distanza gratuiti durante l'epidemia di Coronavirus

Come Splashtop, molti stabilimenti tecnologici stanno estendendo i loro servizi per rendere il lavoro a distanza fattibile a più aziende. Sono inclusi Microsoft, Cisco, Zoom e Google.

Coronavirus e l'esperimento di lavoro a distanza nessuno ha chiesto

Matt Mullenweg, CEO di Automattic, parla dell'importanza di fissare le giuste aspettative e di fiducia dei dipendenti che lavorano da casa. Automattic è la società dietro WordPress, e sono stati completamente remoti per anni.

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