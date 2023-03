Come reagire all'epidemia di Coronavirus - Mark Lee, cofondatore e CEO di Splashtop

Non riuscendo a prepararsi, vi preparate a fallire. — Benjamin Franklin

Il coronavirus COVID-19 è un vivido ricordo del motivo per cui abbiamo iniziato Splashtop in primo luogo: aiutare individui, aziende, scuole, ospedali e altre organizzazioni a diventare più flessibili incorporando efficaci soluzioni work-at-home nelle loro operazioni.

In qualità di fornitori leader di soluzioni di accesso, collaborazione e supporto da remoto, siamo preparati più degli altri per mantenere la nostra attività operativa con i dipendenti che lavorano da casa. Riteniamo che sia nostra responsabilità in questo periodo di crisi sanitaria globale estendere lo stesso livello di preparazione ad altre organizzazioni e individui.

Prendiamo sul serio questo impegno.

Stiamo tutti cercando di capire come rispondere al meglio all'epidemia del COVID-19. In Splashtop, la nostra prima azione è stata quella di chiudere il nostro ufficio in Cina; i nostri circa 20 dipendenti lavorano attualmente in modo produttivo da casa. Stiamo vedendo risposte simili da altre organizzazioni in tutto il mondo, implementate come qualsiasi cosa, dalle opzioni suggerite ai criteri obbligati.

In risposta al coronavirus COVID-19, stiamo molto scontando i nostri prodotti di accesso remoto in modo che le persone possano lavorare da casa e rimanere al sicuro.

Splashtop servirà anche come una risorsa più generale durante questo periodo impegnativo. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro Centro risorse di lavoro remoto Coronavirus .

COVID-19 è ciò di cui abbiamo tutti a che fare ora, ma è tutt'altro che l'unico potenziale disgregatore della vita e della mobilità delle persone. Negli ultimi anni si sono verificati simili focolai di SARS e MERS, e catastrofi naturali o conflitti geopolitici possono rendere temporaneamente difficile o impossibile per le persone andare al lavoro, frequentare la scuola o visitare strutture mediche.

L'accesso remoto facilmente accessibile e accessibile può essere uno strumento importante nel mondo moderno, sia esso utilizzato come risposta alle avversità o in senso più positivo, per ridurre il tempo e lo stress dei lunghi spostamenti, sostenere l'equilibrio tra lavoro e vita dei dipendenti e attrarre e trattenere i lavoratori più giovani, che abbracciano il telelavoro come un importante attributo stile di vita.

So che queste sono circostanze difficili per tutti noi. Vi consiglio di esplorare in che modo le soluzioni di accesso remoto possono aumentare la vostra azienda e la vostra flessibilità individuale, sia ora che molto tempo dopo l'attuale crisi coronavirus è alle nostre spalle. Credo che ci sia una forza enorme nell'essere preparati in questo momento difficile.

Risorse aggiuntive