Splashtop Classroom - Come funziona per gli studenti

Ecco alcuni esempi illustrati di come funziona Splashtop Classroom dal punto di vista di uno studente che si unisce alla sessione di condivisione dello schermo di un insegnante.
Splashtop Classroom consente agli insegnanti di condividere desktop e applicazioni. Una volta connessi, gli studenti possono visualizzare, controllare e annotare i contenuti della lezione direttamente dai propri dispositivi. Splashtop Classroom è perfetto per insegnanti e istruttori che vogliono coinvolgere l'intera stanza! Se non hai ancora Splashtop Classroom, puoi iniziare con una prova gratuita.
Le informazioni sull'esperienza degli studenti Splashtop Classroom di seguito includono
Come uno studente si unisce a una sessione Splashtop Classroom da un Chromebook o Chrome Browser
Come uno studente si unisce a una sessione Splashtop Classroom da un iPad o iPhone
Come uno studente si unisce a una sessione Splashtop Classroom da un dispositivo Android
Come uno studente si unisce a una sessione Splashtop Classroom da un Chromebook o Chrome Browser
(Se lo studente non ha installato l'estensione del browser Chrome Splashtop Classroom, farlo sul Chrome web store)
Fai clic sul collegamento App nella parte superiore sinistra della finestra del browser Chrome
Fare clic sull'icona «Splashtop Classroom»
Inserisci il codice di sessione visualizzato sullo schermo dell'insegnante e il nome dello studente e fai clic sul pulsante Iscriviti. (Il nome dello studente apparirà nell'elenco dei partecipanti sullo schermo dell'insegnante).
Lo studente vedrà quindi lo schermo dell'insegnante.
Come uno studente si unisce a una sessione Splashtop Classroom da un iPad o iPhone
(Se lo studente non ha installato l'app Splashtop Classroom, scaricala sull'App Store cercando Splashtop Classroom)
Fare clic sull'icona «Splashtop Classroom»
Fai clic o scorri verso Studente
Tocca l'icona del codice QR per aprire la fotocamera e scansionare il codice QR visualizzato sullo schermo dell'insegnante. Oppure inserisci il codice a 9 cifre visualizzato sullo schermo dell'insegnante e il nome dello studente e tocca il pulsante Iscriviti. (Il nome dello studente apparirà nell'elenco dei partecipanti sullo schermo dell'insegnante).
Lo studente vedrà quindi lo schermo dell'insegnante.
L'insegnante può opzionalmente dare allo studente la possibilità di controllare o annotare lo schermo dell'insegnante.
Come uno studente si unisce a una sessione Splashtop Classroom da un dispositivo Android
(Se non hai installato l'app Splashtop Classroom, scaricala sul Google Play Store cercando Splashtop Classroom)
L'app è disponibile per telefoni e tablet Android.
Tocca l'icona «Splashtop Classroom»
Tocca «Studente» (o scorri in quella direzione)
Tocca l'icona del codice QR per aprire la fotocamera e scansionare il codice QR visualizzato sullo schermo dell'insegnante. Oppure inserisci il codice a 9 cifre visualizzato sullo schermo dell'insegnante e il nome dello studente e tocca il pulsante Iscriviti. (Il nome dello studente apparirà nell'elenco dei partecipanti sullo schermo dell'insegnante).
Lo studente vedrà quindi lo schermo dell'insegnante.
L'insegnante può opzionalmente dare allo studente la possibilità di controllare o annotare lo schermo dell'insegnante.
Guarda un esempio di Splashtop Classroom in azione in questo video:
Rendi la tua classe interattiva con Splashtop Classroom
In questo articolo, abbiamo visto come iniziare a condividere e annotare lo schermo del computer con Splashtop Classroom.
Splashtop Classroom funziona con computer Windows e Mac e puoi controllare e annotare da un iPad o un dispositivo Android (telefono o tablet Android).
Scopri di più su Splashtop Classroom e ottieni una prova gratuita
Oppure continua con il precedente tutorial: Splashtop Classroom - Come funziona per gli insegnanti