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A demonstration of how Splashtop Classroom works for students

Splashtop Classroom - Come funziona per gli studenti

Splashtop Team
3 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Ecco alcuni esempi illustrati di come funziona Splashtop Classroom dal punto di vista di uno studente che si unisce alla sessione di condivisione dello schermo di un insegnante.

Splashtop Classroom consente agli insegnanti di condividere desktop e applicazioni. Una volta connessi, gli studenti possono visualizzare, controllare e annotare i contenuti della lezione direttamente dai propri dispositivi. Splashtop Classroom è perfetto per insegnanti e istruttori che vogliono coinvolgere l'intera stanza! Se non hai ancora Splashtop Classroom, puoi iniziare con una prova gratuita.

Le informazioni sull'esperienza degli studenti Splashtop Classroom di seguito includono

Come uno studente si unisce a una sessione Splashtop Classroom da un Chromebook o Chrome Browser

(Se lo studente non ha installato l'estensione del browser Chrome Splashtop Classroom, farlo sul Chrome web store)

Fai clic sul collegamento App nella parte superiore sinistra della finestra del browser Chrome

Chrome Apps Icon

Fare clic sull'icona «Splashtop Classroom»

Splashtop Classroom Icon

Inserisci il codice di sessione visualizzato sullo schermo dell'insegnante e il nome dello studente e fai clic sul pulsante Iscriviti. (Il nome dello studente apparirà nell'elenco dei partecipanti sullo schermo dell'insegnante).

Splashtop Classroom interface with fields to enter session code and name to join a session

Lo studente vedrà quindi lo schermo dell'insegnante.

Come uno studente si unisce a una sessione Splashtop Classroom da un iPad o iPhone

(Se lo studente non ha installato l'app Splashtop Classroom, scaricala sull'App Store cercando Splashtop Classroom)

Fare clic sull'icona «Splashtop Classroom»

Splashtop Classroom Icon

Fai clic o scorri verso Studente

Illustration of a teacher pointing at shapes on a board with three students

Tocca l'icona del codice QR per aprire la fotocamera e scansionare il codice QR visualizzato sullo schermo dell'insegnante. Oppure inserisci il codice a 9 cifre visualizzato sullo schermo dell'insegnante e il nome dello studente e tocca il pulsante Iscriviti. (Il nome dello studente apparirà nell'elenco dei partecipanti sullo schermo dell'insegnante).

Splashtop Classroom tablet app student interface with options to enter session code and name to join a session

Lo studente vedrà quindi lo schermo dell'insegnante.

L'insegnante può opzionalmente dare allo studente la possibilità di controllare o annotare lo schermo dell'insegnante.

Come uno studente si unisce a una sessione Splashtop Classroom da un dispositivo Android

(Se non hai installato l'app Splashtop Classroom, scaricala sul Google Play Store cercando Splashtop Classroom)

L'app è disponibile per telefoni e tablet Android.

Tocca l'icona «Splashtop Classroom»

Splashtop Classroom Icon

Tocca «Studente» (o scorri in quella direzione)

Splashtop Classroom app interface showing options for Student or Teacher with an illustration

Tocca l'icona del codice QR per aprire la fotocamera e scansionare il codice QR visualizzato sullo schermo dell'insegnante. Oppure inserisci il codice a 9 cifre visualizzato sullo schermo dell'insegnante e il nome dello studente e tocca il pulsante Iscriviti. (Il nome dello studente apparirà nell'elenco dei partecipanti sullo schermo dell'insegnante).

Splashtop Classroom mobile app student interface with options to enter session code and name to join a session

Lo studente vedrà quindi lo schermo dell'insegnante.

L'insegnante può opzionalmente dare allo studente la possibilità di controllare o annotare lo schermo dell'insegnante.

Guarda un esempio di Splashtop Classroom in azione in questo video:

Splashtop Classroom for 1:1 Education Overview
Splashtop Classroom for 1:1 Education Overview

Rendi la tua classe interattiva con Splashtop Classroom

In questo articolo, abbiamo visto come iniziare a condividere e annotare lo schermo del computer con Splashtop Classroom.

Splashtop Classroom funziona con computer Windows e Mac e puoi controllare e annotare da un iPad o un dispositivo Android (telefono o tablet Android).

Scopri di più su Splashtop Classroom e ottieni una prova gratuita

Oppure continua con il precedente tutorial: Splashtop Classroom - Come funziona per gli insegnanti

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