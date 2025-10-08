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Splashtop New Features

Novità di Splashtop Business - Aprile/maggio 2020

Splashtop Team
3 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Tra la fine di marzo e l'inizio di maggio 2020 sono state rilasciate nuove versioni delle app e degli streamer Splashtop Business. Queste nuove versioni includono nuove funzionalità come il supporto per lo streaming ad alta risoluzione, Single Sign-On, distribuzioni Linux aggiuntive supportate e molte altre ancora quando si utilizzano le ultime versioni delle app Splashtop Business con un abbonamento Splashtop Remote Access o Remote Support idoneo. Di seguito sono riportate le nuove versioni delle app e degli streamer e la loro disponibilità:

  • Splashtop Business App 3.3.8.1 rilasciato il 21 aprile 2020.

  • Splashtop Business App 3.4.2.8 per Android rilasciato il 9 maggio 2020

  • Splashtop Business App 3.3.8.0 per Mac rilasciato il 21 aprile 2020

  • Aggiornamento dell'app Splashtop Business per iOS rilasciato il 19 maggio 2020

  • Splashtop Business Streamer 2.6.2.0 per Linux rilasciato a Marzo

  • Splashtop Business Streamer 3.3.8.0 per Windows rilasciato il 21 aprile 2020

  • Splashtop Business Streamer 3.3.8.0 per Mac pubblicato il 14 maggio 2020

Le nuove funzionalità dell'ultima versione delle app Splashtop Business e degli streamer includono:

Streaming ad alta risoluzione più veloce con minore utilizzo del CPU in Splashtop Business

Splashtop Remote Access e Splashtop Remote Support con le app 3.3.8.0 abiliteranno lo streaming 4K multimonitor a 40 fotogrammi al secondo (fps) e lo streaming iMac Pro Retina 5K, a bassa latenza. Ciò sarà particolarmente utile per l'editing video, i progettisti di videogiochi, gli architetti, i grafici e altri che si stanno trasformando in sistemi ad alta risoluzione per utilizzare software di progettazione e editing.

Consulta questi suggerimenti per abilitare l'accelerazione hardware nello Splashtop Streamer e abilitare l'accelerazione hardware nell'app Splashtop Business .

Supporto Single Sign-On in Splashtop Remote Access Pro e Splashtop Remote Support

Le integrazioni SSO sono disponibili per gli abbonamenti Splashtop Remote Access Pro e Splashtop Remote Support. Per informazioni sui prezzi, contattare il reparto vendite Splashtop (modulo di contatto vendite Remote Access, modulo di contatto vendite Remote Support). Questi componenti aggiuntivi richiedono le versioni 3.3.8.0 delle app e degli streamer Splashtop Business.

Organizzazioni e aziende utilizzano SSO in modo che i dipendenti possano utilizzare le credenziali di identità compatibili SAML esistenti per accedere. In questo modo, le organizzazioni possono garantire che le password dei dipendenti soddisfino i requisiti di conformità e sicurezza. Integrato con SSO, Splashtop supporta l'autenticazione dei dispositivi e l'autenticazione a due fattori, offrendo ai clienti una sicurezza di class-enterprise. Supporta Azure, Okta e ADFS.

Ulteriori informazioni sul SSO con Splashtop.

Le credenziali di elevazione per Remote Support possono ora essere inserite dagli utenti remoti

Quando si accede in remoto a un computer per una sessione di supporto rapido Splashtop Remote Support ed è necessario disporre dei privilegi di amministratore, l'utente finale del computer può ora inserire in modo sicuro le proprie credenziali in modo da poter completare attività di livello superiore sul computer (quando non si dispone di un proprio account amministratore su quel computer).

Supporto per l'accesso a più piattaforme desktop Linux

Le nuove versioni di Splashtop Streamer sono disponibili per Linux, in modo da poter accedere ai computer che eseguono piattaforme desktop Linux aggiuntive:

  • Nuovo! CentOS 7 e 8

  • Nuovo! Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1

  • Nuovo! Fedora 29-31

  • Desktop Ubuntu 16.04 e 18.04

Gli streamer Linux non supportano ancora il set completo di funzionalità degli streamer Windows e Mac. È possibile vedere una procedura dettagliata video su https://www.splashtop.com/linux. Se vuoi accedere a sistemi Windows, Mac o Linux, prova Splashtop Business App per Chrome nel tuo browser Chrome su Linux. L'app browser Chrome, inoltre, non ha il set completo di funzionalità delle app native di Windows e Mac. Le app client Windows sono sulla nostra roadmap futura e non è stato annunciato il programma di rilascio.

Altre nuove funzionalità

  • Nuova opzione: accelerazione hardware (supporto Intel IQSV/NVIDIA CUDA/AMD AMF) nell'app Splashtop Business per Windows

  • Nuova opzione: il panning dei bordi dello schermo può essere attivato/disattivato nell'app Splashtop Business per Windows

Le nuove funzionalità potrebbero non essere disponibili in alcune versioni precedenti di prodotti non più venduti ma ancora supportati per i rinnovi degli abbonamenti.

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