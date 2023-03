Novità di Splashtop Business - Aprile/maggio 2020

Nuove versioni delle Splashtop Business Apps e Streamers sono state rilasciate tra la fine di marzo e l'inizio di maggio 2020. Queste nuove versioni includono nuove funzionalità come il supporto per lo streaming ad alta risoluzione, Single Sign-On, altre distribuzioni supportate Linux e molte altre, quando si utilizzano le versioni più recenti delle app Splashtop Business con Splashtop Business Access, Remote Support o SottoscrizioneSOS. Le nuove versioni di app e streamer e la loro disponibilità sono:

Splashtop Business App 3.3.8.1 rilasciato il 21 aprile 2020.

Splashtop Business App 3.4.2.8 per Android rilasciato il 9 maggio 2020

Splashtop Business App 3.3.8.0 per Mac rilasciato il 21 aprile 2020

Aggiornamento dell'app Splashtop Business per iOS rilasciato il 19 maggio 2020

Splashtop Business Streamer 2.6.2.0 per Linux rilasciato a Marzo

Splashtop Business Streamer 3.3.8.0 per Windows rilasciato il 21 aprile 2020

Splashtop Business Streamer 3.3.8.0 per Mac pubblicato il 14 maggio 2020

Le nuove funzionalità dell'ultima versione delle app Splashtop Business e degli streamer includono:

Streaming ad alta risoluzione più veloce con minore utilizzo del CPU in Splashtop Business

Splashtop Business Access, Splashtop Remote Support e Splashtop SOS con le app 3.3.8.0 abiliteranno lo streaming 4K multi-monitor a 40 fotogrammi al secondo (fps) e lo streaming iMac Pro Retina 5K, a bassa latenza. Ciò sarà particolarmente utile per l'editing video, i progettisti di videogiochi, gli architetti, i grafici e altri che si stanno trasformando in sistemi ad alta risoluzione per utilizzare software di progettazione e editing.

Consulta questi suggerimenti per abilitare l'accelerazione hardware nello Splashtop Streamer e abilitare l'accelerazione hardware nell'app Splashtop Business .

Supporto Single Sign-On in Splashtop Business Access Pro e Splashtop SOS

Le integrazioni SSO sono disponibili per gli abbonamenti Splashtop Business Access Pro e Splashtop SOS. Le informazioni sui prezzi sono disponibili contattando le vendite di Splashtop (Modulo di vendita per Business Access, Modulo di vendita per SOS). Questi componenti aggiuntivi richiedono le versioni 3.3.8.0 delle app e degli streamer di Splashtop Business.

Organizzazioni e aziende utilizzano SSO in modo che i dipendenti possano utilizzare le credenziali di identità compatibili SAML esistenti per accedere. In questo modo, le organizzazioni possono garantire che le password dei dipendenti soddisfino i requisiti di conformità e sicurezza. Integrato con SSO, Splashtop supporta l'autenticazione dei dispositivi e l'autenticazione a due fattori, offrendo ai clienti una sicurezza di class-enterprise. Supporta Azure, Okta e ADFS.

Ulteriori informazioni sull'SSO con Splashtop.

Le credenziali di elevazione SOS ora possono essere immesse dagli utenti remoti

Quando si accede a un computer per una sessione di supporto rapido SOS di Splashtop e si richiedono privilegi di amministratore, l'utente finale del computer può ora immettere in modo sicuro le proprie credenziali in modo da poter completare attività di livello superiore sul computer (quando non si dispone di un proprio account amministratore su quel computer).

Supporto per l'accesso a più piattaforme desktop Linux

Le nuove versioni di Splashtop Streamer sono disponibili per Linux, in modo da poter accedere ai computer che eseguono piattaforme desktop Linux aggiuntive:

Nuovo! CentOS 7 e 8

Nuovo! Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3-8.1

Nuovo! Fedora 29-31

Desktop Ubuntu 16.04 e 18.04

Gli streamer Linux non supportano ancora il set completo di funzionalità degli streamer Windows e Mac. È possibile vedere una procedura dettagliata video su https://www.splashtop.com/linux. Se vuoi accedere a sistemi Windows, Mac o Linux, prova Splashtop Business App per Chrome nel tuo browser Chrome su Linux. L'app browser Chrome, inoltre, non ha il set completo di funzionalità delle app native di Windows e Mac. Le app client Windows sono sulla nostra roadmap futura e non è stato annunciato il programma di rilascio.

Altre nuove funzionalità

Nuova opzione: accelerazione hardware (supporto Intel IQSV/NVIDIA CUDA/AMD AMF) nell'app Splashtop Business per Windows

Nuova opzione: il panning dei bordi dello schermo può essere attivato/disattivato nell'app Splashtop Business per Windows

Le nuove funzionalità potrebbero non essere disponibili in alcune versioni precedenti di prodotti non più venduti ma ancora supportati per i rinnovi degli abbonamenti.