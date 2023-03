Splashtop al SMB TechFest

Splashtop ha recentemente sponsorizzato per la prima volta il SMB TechFest a Orange County in California nel primo trimestre del 2019.

La SMB TechFest è un evento trimestrale in cui MSPs, i professionisti IT, i consulenti, i venditori e i fornitori di assistenza si riuniscono per conoscere le ultime tecnologie e le migliori pratiche.

Abbiamo apprezzato la possibilità di avere un po' di tempo sul palco per presentare Splashtop e i vantaggi che le nostre soluzioni di accesso remoto offrono a MSPs e ai professionisti IT. Il pubblico era anche interessato a sentire Dave Seibert, il fondatore di SMB TechFest, descrivere come l'evento stesso abbia utilizzato l'accesso remoto Splashtop per i relatori dei loro eventi per accedere da remoto ai computer per le presentazioni.

Siamo stati anche molto contenti che Splashtop sia stato scelto come miglior prodotto dell'SMB TechFest dai partecipanti all'evento.

Ecco 3 dei principali motivi per cui gli MSP e i professionisti IT erano interessati alle soluzioni di accesso remoto Splashtop

1. Ogni MSP e fornitore di servizi IT ha bisogno di una soluzione per l'accesso remoto

A causa della natura del business contemporaneo, i fornitori di servizi IT non possono essere presenti in loco presso tutte le sedi dei clienti. Possono aiutare gli utenti finali in modo molto più efficiente utilizzando una soluzione di accesso remoto ai computer. Alcuni scelgono una soluzione RMM che include l'accesso remoto. Altri non hanno bisogno di una soluzione RMM completa e cercano una soluzione di accesso remoto più conveniente. Splashtop si adatta bene a entrambe le situazioni. La nostra tecnologia di accesso remoto è alla base dell'accesso remoto nelle soluzioni RMM come Datto RMM e NinjaOne. Inoltre, le nostre soluzioni di supporto remoto sono disponibili anche come prodotti autonomi di grande valore.

2. A volte hai bisogno di supportare computer e dispositivi che non sono gestiti dai tuoi sistemi attuali.

Forse hai una soluzione RMM che funziona benissimo per te. Ma ci saranno momenti in cui avrai bisogno di accedere da remoto a un computer o a un dispositivo che non è attualmente gestito da quel sistema. In situazioni come questa, una soluzione di assistenza remota on-demand è un ottimo complemento a un RMM esistente o a una soluzione di assistenza remota non presidiata.

I fornitori di servizi IT utilizzano Splashtop SOS in diversi modi. Puoi usarlo per avviare una sessione di assistenza rapida on-demand per qualcuno su un computer che non è gestito con un agente o uno streamer remoto. Puoi usarlo per accedere in remoto a un nuovo computer per la prima volta (con l'utente presente e un semplice codice di sessione a 9 cifre) per installare lo streamer o l'agente per la tua soluzione di assistenza non presidiata. Puoi anche utilizzare SOS per visualizzare da remoto gli schermi dei dispositivi mobili in tempo reale e controllare da remoto alcuni dispositivi Android. Questo lo rende un ottimo componente aggiuntivo per altri sistemi che supportano solo l'accesso remoto al computer.

Un paio di foto dall'evento SMB TechFest

Tim di Splashtop con il vincitore dell'estrazione e Dave Seibert, fondatore del SMB TechFest

Scopri di più e inizia a utilizzare le soluzioni di accesso remoto e assistenza remota di Splashtop

Scopri di più su Splashtop Remote Support (soluzione di assistenza non presidiata) e provala gratuitamente

Splashtop SOS (supporto rapido su richiesta) e provalo gratuitamente

Maggiori informazioni su SMB TechFest

Incontra Splashtop ai prossimi eventi