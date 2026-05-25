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Splashtop exhibitor smiling at a conference booth with promotional materials

Splashtop al ChannelPro SMB Forum 2019

Splashtop Team
3 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Splashtop è stato sponsor del ChannelPro SMB Forum a San Jose California questa settimana (settembre 2019). Ci siamo divertiti a incontrare gli MSP (Managed Service Provider), i fornitori di soluzioni IT, i consulenti e gli integratori di sistemi e i clienti Splashtop che hanno partecipato all'evento. E 'stato anche il luogo più conveniente di ogni evento quest'anno, a soli 12 miglia dal nostro ufficio. Abbiamo anche sponsorizzato la versione Atlanta Georgia dell'evento all'inizio dell'anno.

Presso lo stand Splashtop

Allo stand di Splashtop, abbiamo presentato Splashtop Remote Support, la soluzione ideale per chi desidera ridurre i tempi di risposta oltre a risparmiare tempo e costi di viaggio accedendo da remoto ai computer per fornire supporto.

Alcuni degli elementi principali a cui i partecipanti all'evento erano interessati sono stati:

  • Trovare un'alternativa più economica alla loro attuale e costosa soluzione per l'accesso remoto

  • Aggiungere una soluzione di supporto rapido on-demand al loro attuale set di strumenti, in modo da poter accedere da remoto ai dispositivi iOS e Android e ai computer che non sono già gestiti da un RMM

Ecco qualche informazione in più su ciascuna di queste soluzioni di supporto remoto e alcuni motivi principali per sceglierle.

Splashtop Remote Support

  • Accesso non supervisionato e supervisionato in qualsiasi momento a computer Windows e Mac (anche accesso non supervisionato ad Android nell'edizione Enterprise)

  • Soluzione di accesso remoto economica con risparmi del 50% rispetto a TeamViewer e fino all'80% in meno rispetto a LogMeIn Central.

Splashtop vince il premio: miglior video fornitore

Alla fine dell'evento, siamo stati entusiasti e felici di vincere il premio per il miglior video selfie. Ognuno degli sponsor Silver dell'evento ha avuto l'opportunità di registrare un breve video per dare una rapida introduzione alla propria azienda e a ciò che offrono.

Two men stand smiling in front of a wall with the Splashtop logo. One holds a clear award. There are plants and a small table with orchids in the background.


Italo e Trevor con il premio «Best Selfie Video» per il loro video su Splashtop

Quali eventi saranno i prossimi Splashtop?

Dai un'occhiata al calendario delle fiere e degli eventi Splashtop per vedere dove saremo i prossimi. Quest'anno sponsorizziamo ed esporremo a più di 20 eventi.

Un grande grazie

Grazie a tutti gli attuali clienti/partner Splashtop che si sono fermati presso il nostro stand all'evento. Ci è piaciuto sapere come stai usando Splashtop nelle tue attività, cosa ti piace e dove vorresti vederlo andare in futuro. E grazie a ChannelPro per aver organizzato un grande evento. Ci piace lavorare con Joel, Lisa e il resto del team ChannelPro.

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