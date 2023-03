Splashtop al ChannelPro SMB Forum 2019

Splashtop è stato sponsor del ChannelPro SMB Forum a San Jose California questa settimana (settembre 2019). Ci siamo divertiti a incontrare gli MSP (Managed Service Provider), i fornitori di soluzioni IT, i consulenti e gli integratori di sistemi e i clienti Splashtop che hanno partecipato all'evento. E 'stato anche il luogo più conveniente di ogni evento quest'anno, a soli 12 miglia dal nostro ufficio. Abbiamo anche sponsorizzato la versione Atlanta Georgia dell'evento all'inizio dell'anno.

Presso lo stand Splashtop

Presso lo stand Splashtop, abbiamo presentato Splashtop SOS (On-Demand Support) e Splashtop Remote Support . Entrambe le soluzioni sono interessanti per coloro che desiderano ridurre i tempi di risposta e risparmiare tempo e costi di viaggio accedendo in remoto ai computer per fornire supporto.

Alcuni degli elementi principali a cui i partecipanti all'evento erano interessati sono stati:

Trovare un'alternativa più economica alla loro attuale e costosa soluzione per l'accesso remoto

Aggiungere una soluzione di supporto rapido on-demand al loro attuale set di strumenti, in modo da poter accedere da remoto ai dispositivi iOS e Android e ai computer che non sono già gestiti da un RMM

Vivian del team vendite Splashtop allo stand Splashtop presso il Forum ChannelPro SMB

Ecco qualche informazione in più su ciascuna di queste soluzioni di supporto remoto e alcuni motivi principali per sceglierle.

Splashtop SOS

Fornisci assistenza rapida per Windows, Mac, iOS e Android

L'utente finale scarica ed esegue un'app, quindi ti comunica un codice di 9 cifre che tu inserisci nella tua app Splashtop e che ti consentirà di accedere/controllare da remoto il suo computer in tempo reale, oppure di visualizzare da remoto il suo schermo iOS o Android in tempo reale e di controllare da remoto alcuni dispositivi Android

È un ottimo componente aggiuntivo se utilizzi un RMM e vuoi accedere a un computer o a un dispositivo che non è gestito dal tuo RMM.

Licenza per tecnico simultaneo

SOS+10 e SOS Unlimited offrono un accesso remoto non supervisionato/permanente ai computer, oltre alle funzioni di supporto rapido su richiesta

Risparmia almeno il 50% rispetto a TeamViewer e fino all'80% rispetto a LogMeIn Rescue.

Splashtop Remote Support

Accesso non supervisionato in qualsiasi momento ai computer Windows e Mac (accesso non supervisionato ai dispositivi Android nell'edizione Premium)

Una soluzione di accesso remoto economica con un risparmio del 50% rispetto a TeamViewer e fino all'80% rispetto a LogMeIn Central.

Licenza in base al numero di computer, a partire da €37 al mese per 25 computer

Splashtop vince il premio: miglior video fornitore

Alla fine dell'evento, siamo stati entusiasti e felici di vincere il premio per il miglior video selfie. Ognuno degli sponsor Silver dell'evento ha avuto l'opportunità di registrare un breve video per dare una rapida introduzione alla propria azienda e a ciò che offrono.

Italo e Trevor con il premio «Best Selfie Video» per il loro video su Splashtop

Quali eventi saranno i prossimi Splashtop?

Dai un'occhiata al calendario delle fiere e degli eventi Splashtop per vedere dove saremo i prossimi. Quest'anno sponsorizziamo ed esporremo a più di 20 eventi.

Un grande grazie

Grazie a tutti gli attuali clienti/partner Splashtop che si sono fermati presso il nostro stand all'evento. Ci è piaciuto sapere come stai usando Splashtop nelle tue attività, cosa ti piace e dove vorresti vederlo andare in futuro. E grazie a ChannelPro per aver organizzato un grande evento. Ci piace lavorare con Joel, Lisa e il resto del team ChannelPro.

Per saperne di più e iniziare una prova gratuita: Splashtop Remote Support, Splashtop SOS