Splashtop alla conferenza degli utenti di Jamf Nation 2019

Splashtop ha partecipato come sponsor al JNUC 2019 di Minneapolis la scorsa settimana (novembre 2019). Ecco perché gli utenti di Jamf amano Splashtop per l'accesso remoto ai loro dispositivi Apple.

Ci siamo divertiti molto a sponsorizzare la Jamf Nation User Conference 2019 (JNUC) e a incontrare gli utenti Jamf. Abbiamo incontrato centinaia di amministratori IT di istituti scolastici e altre organizzazioni che ci hanno parlato dei problemi che incontrano nella gestione dei loro dispositivi Mac e iOS.

Abbiamo condiviso i modi interessanti in cui il software di accesso e supporto remoto Splashtop può essere utilizzato insieme a Jamf per aiutare gli amministratori IT a superare gli ostacoli. Il feedback che abbiamo ricevuto da Jamf Nation non poteva essere migliore! Continua a leggere per scoprire perché i partecipanti al JNUC hanno amato Splashtop.

Cosa sono Jamf e JNUC?

Jamf è un software di gestione IT per dispositivi Apple. Mac, iPhone, iPad e Apple TV stanno diventando sempre più comuni a scuola e sul posto di lavoro. Jamf è stato creato per dare ai team IT gli strumenti necessari per gestire efficacemente i dispositivi Apple.

Il JNUC si definisce "il più grande raduno al mondo di amministratori IT Apple". La conferenza offre ai partecipanti sessioni formative, approfondimenti di esperti e dimostrazioni di nuove soluzioni che consentono all'IT di gestire al meglio i dispositivi Apple.

Perché i partecipanti al JNUC hanno apprezzato Splashtop

Splashtop offre le soluzioni di accesso remoto e supporto remoto più convenienti. Molti amministratori IT e MSP utilizzano Splashtop per accedere da remoto ai loro dispositivi gestiti.

Gli utenti di Jamf possono potenziare le loro capacità, migliorare l'efficienza e ridurre i costi scegliendo Splashtop come piattaforma di assistenza remota. Ecco i motivi principali per cui Jamf Nation ama Splashtop:

Ampio supporto della piattaforma Splashtop non supporta solo Apple e nemmeno la maggior parte degli utenti di Jamf. Le soluzioni di Splashtop supportano Windows, Mac, iOS e Android. La maggior parte degli utenti di Jamf con cui abbiamo parlato gestisce un mix di computer Windows e Mac, oltre a dispositivi mobili. Splashtop offre agli utenti uno strumento semplice che permette di accedere in modo affidabile da remoto a diversi sistemi operativi.

Prezzo basso Rispetto ad altri strumenti di accesso remoto, Splashtop può far risparmiare ai team IT centinaia o addirittura migliaia di dollari sugli abbonamenti annuali. Gli amministratori IT delle scuole sono stati particolarmente entusiasti dei prezzi di Splashtop, perché spesso devono lavorare con budget limitati. I clienti di Splashtop spesso risparmiano l'80% o più rispetto ad altri prodotti come BeyondTrust (ex Bomgar), TeamViewer e LogMeIn.

Soluzioni diverse per casi d'uso diversi A differenza di altri prodotti per l'accesso remoto, Splashtop offre pacchetti diversi per utenti con esigenze diverse, aiutando gli utenti Jamf a ottenere esattamente ciò di cui hanno bisogno al prezzo più basso. Sia che tu abbia bisogno di un accesso non presidiato, sia che tu abbia bisogno di un accesso presidiato per un'assistenza on-demand, Splashtop ha la soluzione che fa per te.

Soluzioni Splashtop per gli utenti Jamf

Splashtop Remote Support

L'IT e gli MSP possono accedere da remoto ai loro endpoint in qualsiasi momento con Splashtop Remote Support, anche senza la presenza di un utente finale. Basta distribuire lo Splashtop Streamer sui tuoi dispositivi Windows, Mac e Android per avere accesso da qualsiasi dispositivo.

Splashtop Remote Support ti dà anche la possibilità di aggiungere account utente gratuiti. Crea facilmente gli account per il tuo team IT in modo che possano accedere ai dispositivi gestiti. Raggruppa gli utenti e i dispositivi e imposta i loro permessi di accesso. Puoi anche creare degli account utente per i tuoi clienti/facoltà e dare loro accesso remoto alle loro macchine!

Scopri di più su Splashtop Remote Support, oppure avvia una prova gratuita:

Prova gratuita

Splashtop SOS

Per i team che forniscono servizi di help desk, Splashtop SOS è la soluzione migliore per un supporto assistito e su richiesta. Con Splashtop SOS puoi accedere istantaneamente a qualsiasi dispositivo nel momento in cui serve aiuto.

Non è richiesta alcuna installazione preliminare. Quando un utente finale chiede aiuto, puoi connetterti facilmente tramite un semplice codice di sessione. Accedi a qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS e Android.

Scopri di più su Splashtop SOS o inizia subito la tua prova gratuita:

Prova gratuita

Ulteriori informazioni su Splashtop

Splashtop offre diverse soluzioni di accesso remoto per IT, MSP, help desk, insegnanti e professionisti aziendali. Sei sempre invitato ad avviare una prova gratuita della soluzione che hai scelto per provarla! Non è richiesta alcuna carta di credito o impegno per iniziare una prova gratuita.Vuoi vedere Splashtop ad un evento vicino a te? Assicurati di controllare la nostra pagina degli eventi per vedere dove siamo stati e dove siamo diretti. Ci piace parlare con i clienti esistenti e con coloro che sono interessati a provarci!