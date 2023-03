ShareConnect End of Life — Perché Splashtop è il miglior sostituto

Il piano GoToMyPC Personal parte da €336 /anno per l'accesso a 1 computer. Il piano Splashtop Business Access Pro parte da €90 /anno per l'accesso a 10 computer.

Splashtop include le stesse funzionalità principali che si trovano in GoToMyPC, tra cui il trasferimento di file, la stampa remota, il supporto multi-monitor e altro ancora.

Splashtop Business Access Pro include anche funzioni aggiuntive che costano di più in GoToMyPC, come il risveglio remoto, il riavvio remoto e la gestione degli utenti.

Con Splashtop puoi registrare le tue sessioni remote. Anche due utenti possono accedere in remoto allo stesso computer contemporaneamente. Entrambe le funzioni non sono disponibili in GoToMyPC.