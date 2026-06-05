ShareConnect End of Life — Perché Splashtop è il miglior sostituto

Il ciclo di vita di ShareConnect terminerà il 30 giugno 2020. In base a funzionalità, prezzo e caratteristiche, Splashtop Remote Access è il suo miglior sostituto.
Quando Citrix ritirerà ShareConnect alla data di fine vita, il 30 giugno 2020, tutte le versioni di ShareConnect cesseranno di funzionare. ShareConnect non funzionerà più dopo tale data.
Se sei un utente di ShareConnect, ecco una rapida occhiata al motivo per cui Splashtop Remote Access è il miglior sostituto.
Accesso remoto Splashtop
Splashtop Remote Access è uno strumento di desktop remoto che ti permette di accedere in remoto ai tuoi computer da qualsiasi dispositivo. Come ShareConnect, potrai controllare il computer remoto a cui sei collegato e aprire tutti i tuoi file e le tue applicazioni.
A differenza di ShareConnect, Splashtop offre di più in termini di funzionalità. Oltre ad iPad, tablet Android e smartphone Android, gli utenti di Splashtop possono accedere da remoto a & e controllare i loro computer da dispositivi Windows, Mac, iPhone e Chromebook.
Splashtop è inoltre dotato di altre funzioni che ti aiutano a essere più produttivo quando lavori su un computer in remoto.
Ecco perché Splashtop Remote Access è più di un semplice software di accesso remoto. È la soluzione migliore per lavorare da casa o in viaggio.
Perché Splashtop è il miglior sostituto di ShareConnect
Rispetto ad altri prodotti, Splashtop costa meno, è dotato delle migliori caratteristiche e offre prestazioni di alta qualità.
Sebbene Citrix raccomandi agli utenti di ShareConnect di passare a GoToMyPC (un prodotto originariamente creato da Citrix), ecco alcuni motivi per cui Splashtop è un'opzione migliore:
Il piano GoToMyPC Personal parte da 420 USD/anno per l'accesso a 1 computer. Il piano Splashtop Remote Access Pro parte da 90 €/anno per l'accesso a 10 computer.
Splashtop include le stesse funzionalità principali che si trovano in GoToMyPC, tra cui il trasferimento di file, la stampa remota, il supporto multi-monitor e altro ancora.
Splashtop Remote Access Pro include anche funzionalità aggiuntive che costano di più in GoToMyPC, come la riattivazione remota, il riavvio remoto e la gestione degli utenti.
Con Splashtop puoi registrare le tue sessioni remote. Anche due utenti possono accedere in remoto allo stesso computer contemporaneamente. Entrambe le funzioni non sono disponibili in GoToMyPC.
Splashtop ti offre connessioni remote affidabili e veloci con qualità e audio HD.
Per i motivi sopra elencati, Splashtop è la migliore alternativa a GoToMyPC.
Splashtop risulta essere la scelta migliore rispetto ad altri strumenti di accesso remoto, ed è per questo che Splashtop è utilizzato da oltre 30 milioni di persone in tutto il mondo.
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