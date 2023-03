Splashtop lancia le nuove funzionalità antivirus powered by Bitdefender

Un passo ulteriore nella protezione delle aziende di tutte le dimensioni con sicurezza degli endpoint sofisticata e unificata

CUPERTINO, California, 2 febbraio 2023 - Splashtop, leader nelle soluzioni IT remote sicure che semplificano e supportano il mondo del lavoro ovunque, ha annunciato oggi il lancio di Splashtop Antivirus powered by Bitdefender.La pluripremiata tecnologia di cybersecurity è ora disponibile per diversi prodotti Splashtop, per consentire ai team MSPs e IT di proteggere al meglio gli endpoint dalle minacce con l'ulteriore vantaggio di un'esperienza di gestione centralizzata.

L'offerta più recente aumenta l'impegno di Splashtop nel proteggere gli utenti su più fronti, dalla protezione degli endpoint all'accesso remoto sicuro da qualsiasi dispositivo. Splashtop Antivirus powered by Bitdefender offre funzionalità antimalware, antivirus e altre potenti funzioni di sicurezza necessarie per garantire che gli endpoint aziendali di oggi siano al sicuro dalle moderne minacce informatiche. Disponibile come componente aggiuntivo degli abbonamenti Splashtop, la funzionalità integrata rende ancora più semplice per le organizzazioni, dalle piccole e medie imprese alle grandi aziende, consolidare le strategie, la gestione e i costi IT grazie a Splashtop.

"Dare alle aziende la possibilità di combinare sicurezza degli endpoint, accesso remoto e assistenza facilmente gestibile è una strategia efficace per semplificare il lavoro dell'IT", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Grazie all'ampliamento della nostra partnership con Bitdefender, siamo lieti di offrire una soluzione di sicurezza endpoint di altissimo livello, ora ancora più accessibile ai nostri clienti."

"I ransomware, i furti di credenziali e le campagne di phishing stanno diventando sempre più sofisticati e frequenti con l'evolversi del panorama delle minacce", ha dichiarato Jose Lopez, Vicepresidente di Technology Licensing and Service Providers di Bitdefender. "Impedire alle minacce di infiltrarsi negli ambienti è la prima e più importante misura per una solida difesa informatica. Siamo lieti di collaborare con Splashtop per aiutare le aziende a proteggere le proprie risorse digitali grazie alle nostre tecnologie di cybersecurity leader del settore."

Splashtop Antivirus powered by Bitdefender supporta l'impegno dell'azienda a creare una soluzione a dashboard singola in cui i clienti possono vedere tutto ciò di cui hanno bisogno direttamente nella console web di Splashtop. Permette ai clienti di migliorare le funzionalità di sicurezza eliminando la necessità di utilizzare siti web o console aggiuntive per accedere a diverse soluzioni, alleggerendo il carico del personale IT. Le funzionalità integrate, tutte gestite all'interno della console web unica di Splashtop, includono:

Scansione antimalware: pianifica scansioni rapide, esegui scansioni complete su richiesta e attiva la scansione all'accesso per una protezione in tempo reale contro i malware.

Sicurezza del traffico web: utilizza firewall, anti-phishing e scansione del traffico per bloccare i tentativi di connessione non autorizzati e proteggere gli utenti da siti web fraudolenti o da contenuti dannosi, come spyware o virus.

Controllo avanzato delle minacce: monitora continuamente app e processi utilizzando l'algoritmo di punteggio euristico di Bitdefender per rilevare le minacce prima ancora che vengano ufficialmente identificate.

Avvisi antivirus e registrazione: visualizza lo stato di protezione e le minacce registrate per ogni dispositivo e ricevi una notifica in tempo reale quando una minaccia viene rilevata o bloccata.

Scansione dei dispositivi: Previene la fuga di dati sensibili e le infezioni malware dai dispositivi USB esterni e dai supporti CD/DVD.

Assegnazione dei criteri: Personalizza i criteri antivirus per computer e gruppi specifici per soddisfare le esigenze di clienti e organizzazioni diversi.

Disponibilità

Splashtop Antivirus powered by Bitdefender è disponibile ora con Splashtop Enterprise, Splashtop SOS+, Splashtop Remote Support e Splashtop Business Access Pro e Legacy.

Informazioni su Splashtop

Splashtop è leader nelle soluzioni IT sicure che semplificano e snelliscono il mondo del lavoro da qualsiasi luogo. Le sue soluzioni remote e on-premise per il lavoro, l'apprendimento e il supporto IT offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura, come essere di fronte a una macchina in loco. Splashtop offre alte prestazioni con qualità 4k a 60fps; funzioni di sicurezza e conformità avanzate; una sola applicazione per l'accesso e il supporto per tutti i dispositivi e sistemi operativi; un supporto globale istantaneo con accesso diretto a un esperto. Oltre 30 milioni di utenti, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo.

www.splashtop.com

Informazioni su Bitdefender

Bitdefender è un'azienda leader nella cybersecurity che offre le migliori soluzioni di prevenzione, rilevamento e risposta alle minacce in tutto il mondo. Bitdefender, protettore di milioni di ambienti di consumo, aziendali e governativi, è uno degli esperti più affidabili del settore nell'eliminazione delle minacce, nella protezione della privacy, dell'identità digitale e dei dati e nel raggiungimento della resilienza informatica. Grazie ai profondi investimenti in ricerca e sviluppo, Bitdefender Labs scopre centinaia di nuove minacce ogni minuto e convalida miliardi di richieste di minacce al giorno. L'azienda è stata pioniera di innovazioni rivoluzionarie nel campo dell'antimalware, della sicurezza IoT, dell'analisi comportamentale e dell'intelligenza artificiale e la sua tecnologia è stata concessa in licenza da oltre 150 marchi tecnologici tra i più noti al mondo. Fondata nel 2001, Bitdefender vanta clienti in oltre 170 paesi e uffici in tutto il mondo. Per maggiori informazioni, visita il sito www.bitdefender.com.