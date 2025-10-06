Gestire più endpoint remoti uno alla volta può essere dispendioso in termini di tempo e soggetto a errori umani. Per mantenere ogni dispositivo sicuro e aggiornato, i team IT hanno bisogno di un approccio più veloce e intelligente. È qui che entra in gioco Scripts & Tasks di Splashtop (precedentemente azioni 1-to-many).
Scripts & Tasks ti permettono di eseguire comandi, distribuire aggiornamenti e avviare azioni automatizzate su più endpoint contemporaneamente. Dall'implementazione delle patch ai cambiamenti di configurazione, la scriptazione su larga scala ti aiuta a migliorare la produttività, rafforzare la sicurezza e mantenere la coerenza su tutto il tuo parco dispositivi.
In questa guida, esploreremo come funzionano gli Scripts & Tasks, perché sono essenziali per la gestione moderna degli endpoint e come Splashtop AEM aiuta i team IT ad automatizzare le operazioni con precisione e controllo.
Cos'è l'Automazione di Scripts & Tasks
Scripts & Tasks è una funzione di Splashtop AEM che consente ai team IT di automatizzare comandi, azioni e aggiornamenti su più endpoint contemporaneamente. Invece di gestire ogni dispositivo singolarmente, puoi eseguire azioni in blocco contemporaneamente per risparmiare tempo e ridurre la possibilità di errori umani.
Questa automazione aiuta le organizzazioni a gestire, aggiornare e proteggere l'intero ambiente dei dispositivi da un'unica interfaccia. Puoi programmare script, eseguire attività di manutenzione, distribuire patch e applicare politiche di configurazione su dispositivi Windows e macOS con pochi clic.
Scripts & Tasks supporta opzioni di scripting flessibili, consentendo ai team IT di standardizzare i processi, mantenere la conformità e migliorare l'efficienza operativa tra le forze lavoro distribuite e ibride.
Guidare la Crescita Aziendale con Scripts & Tasks
Quando i team IT usano efficacemente gli Scripts & Tasks, possono semplificare le operazioni quotidiane e creare più valore per l'azienda.
I principali vantaggi includono:
Maggiore produttività: Scripts & Tasks elimina gli sforzi manuali permettendo ai team di eseguire comandi, distribuire aggiornamenti o installare software su molti endpoint contemporaneamente. Questo aiuta il personale IT a concentrarsi su iniziative di maggior valore invece di preoccuparsi della manutenzione ordinaria.
Riduzione dei tempi di inattività: L'esecuzione automatizzata di aggiornamenti e patch mantiene gli endpoint funzionanti senza lunghe interruzioni. Meno passaggi manuali significano meno errori e recuperi più rapidi quando sorgono problemi.
Maggiore sicurezza: Automatizzando la distribuzione delle patch e l'applicazione delle policy, Scripts & Tasks aiuta a mantenere standard di sicurezza coerenti su tutti i dispositivi. Ogni endpoint può rimanere allineato con i requisiti di conformità aziendali e i criteri di base per la sicurezza.
Riduci i costi: L'automazione riduce la necessità di supervisione manuale e minimizza le ore di lavoro necessarie per mantenere gli ambienti degli endpoint. I team IT possono scalare le operazioni senza aggiungere personale o complessità.
6 Passaggi per Scalare con Scripts & Tasks
Scripts & Tasks può trasformare il modo in cui i team IT gestiscono ambienti vasti, ma scalare l'automazione richiede una pianificazione chiara ed un'esecuzione coerente. Segui queste best practice per ottenere il massimo da Splashtop AEM.
1. Standardizza la gestione degli Endpoint
Utilizza Scripts & Tasks per applicare policy coerenti su ogni dispositivo. Standardizzare la gestione aiuta a far rispettare i requisiti antivirus, gli standard di crittografia e i controlli di accesso. Questo garantisce la conformità e riduce le variazioni di configurazione tra endpoint remoti o ibridi.
2. Identifica le Attività Ripetitive ad Alto Impatto
Inizia con le attività che consumano più tempo. L'installazione delle patch, gli aggiornamenti delle app, la pulizia dei file temporanei e la raccolta dei log sono candidati ideali per lo scripting. Automatizzando queste attività, si risparmiano ore di lavoro manuale ogni settimana.
3. Automatizza con Azioni Basate su Policy
Basare la tua automazione sulle politiche aziendali piuttosto che su azioni occasionali. Definisci script che riflettono i tuoi standard di sicurezza e operativi, così ogni dispositivo rimane allineato senza bisogno di monitoraggio manuale costante.
4. Orchestrare i Flussi di Lavoro
Guarda oltre i singoli compiti e progetta flussi di lavoro completi. Combina più script e trigger per gestire processi complessi come il test delle patch, la distribuzione del software o la manutenzione programmata.
5. Monitora e Fai Rispettare la Conformità
L'automazione richiede comunque una supervisione. Utilizza il monitoraggio e il reporting in tempo reale di AEM per confermare che i dispositivi siano conformi, le patch siano applicate e nessun endpoint sia in ritardo. Revisioni regolari aiutano a perfezionare la tua strategia di scripting.
6. Ottimizza e Scala
Man mano che il tuo ambiente cresce, rivedi i tuoi script e i tuoi programmi di automazione per garantire che rimangano efficienti. Splashtop AEM si adatta facilmente per gestire un numero crescente di dispositivi man mano che la tua organizzazione si espande, assicurando operazioni sicure e coerenti.
Consulta il nostro articolo di supporto su Scripts & Tasks per ulteriori informazioni.
Splashtop AEM: Automazione degli Endpoint Sicura, Conforme e Scalabile
Splashtop AEM fornisce ai team IT gli strumenti per automatizzare, monitorare e gestire ogni endpoint da un'unica dashboard unificata. Con Scripts & Tasks, i team possono eseguire comandi, distribuire patch e far rispettare le policy sui dispositivi in modo rapido e sicuro.
AEM combina visibilità in tempo reale, automazione e gestione della conformità per mantenere le operazioni senza intoppi. Dal monitoraggio delle risorse agli approfondimenti sulle vulnerabilità, aiuta i dipartimenti IT a rimanere proattivi anziché reattivi.
Le capacità chiave includono:
Patching automatico per Windows, macOS e applicazioni di terze parti supportate.
Approfondimenti sulle vulnerabilità basati su CVE per identificare e dare priorità ai rischi critici.
Framework basati su politiche per automatizzare aggiornamenti e imporre standard di conformità.
Monitoraggio in tempo reale dell'inventario hardware e software.
Allarmi e flussi di lavoro di rimedio che risolvono i problemi prima che si aggravino.
Azioni in background che consentono ai tecnici IT di gestire i dispositivi senza interrompere gli utenti.
Splashtop AEM consente ai team di scalare le operazioni con sicurezza. Che tu stia gestendo poche decine di dispositivi o diverse migliaia, puoi automatizzare il lavoro ripetitivo, mantenere una sicurezza coerente e ridurre il sovraccarico manuale tutto da una piattaforma unica e facile da usare.
Inizia oggi stesso con una versione di prova gratuita!