Software per utenti remoti ai tempi del lavoro flessibile

La pandemia di COVID-19 ha determinato una tendenza in crescita del lavoro remoto e flessibile. Questa situazione ha spinto i team IT a riconsiderare il modo in cui garantiscono l'accesso ai sistemi aziendali critici. Inoltre, molte scuole e università hanno rapidamente sviluppato capacità di apprendimento a distanza per assicurare continuità ai loro studenti.

In questo blog, affrontiamo la crescente domanda di software per gli utenti remoti e il modo in cui le organizzazioni possono adattarsi a questa nuova era di lavoro/apprendimento flessibile. Inoltre, ci siamo soffermati su alcuni casi d'uso comuni.

Software per utenti remoti a uso aziendale

Il lavoro flessibile è qui per restare. E i team IT stanno facilitando il lavoro flessibile con un software per utenti remoti che consente ai dipendenti di accedere ai propri computer e alle proprie applicazioni da remoto.

Sono due i motivi principali per cui i dipendenti possono avere bisogno di accedere da remoto ai computer locali:

Le applicazioni utilizzate per il loro lavoro sono troppo pesanti per essere eseguite sui loro computer di casa oppure il costo delle licenze individuali è troppo alto. Richiedono livelli di sicurezza più elevati perché lavorano in un settore come quello finanziario, sanitario o governativo. Pertanto, non è possibile né sicuro avere file e applicazioni importanti sui singoli dispositivi dei dipendenti remoti.

Rendere possibile l'apprendimento a distanza da parte degli utenti remoti

Per consentire l'apprendimento a distanza, sono necessari 3 elementi principali.

Offrire agli studenti l'accesso remoto ai computer dei laboratori in modo che possano utilizzare le applicazioni importanti. (Si tratta di un aspetto di particolare rilievo per gli studenti di ingegneria e arte che fanno spesso uso di programmi che richiedono molte risorse.) Offrire ai docenti e al personale l'accesso ai computer di lavoro in modo che possano continuare a insegnare e a seguire gli studenti che si trovano nelle proprie abitazioni. Assicurarsi che l'IT possa avere un rapido accesso e che possa offrire supporto remoto a qualsiasi studente o accademico su qualsiasi dispositivo (inclusi computer, tablet e smartphone).

Le domande da considerare nel valutare il software e la tecnologia per l'utente remoto

Quando si decide di adottare un sistema per utenti remoti adatto alla propria organizzazione, è importante porsi le seguenti domande:

Una VPN può gestire adeguatamente il volume di traffico generato dai miei utenti remoti?

Che livello di sicurezza devo garantire per mantenere la conformità con le leggi e i regolamenti del settore e statali/federali?

A quali sistemi operativi devo fornire supporto e accesso?

Questa piattaforma è sufficientemente semplice e intuitiva per i miei utenti finali?

È necessario implementare questa soluzione nel cloud, on premises o entrambi?

A quanto ammonta il mio budget per questo progetto e in che modo è paragonabile a una VPN o a un'altra piattaforma tecnologica per utenti remoti?

In che modo Splashtop può favorire il lavoro e l'apprendimento a distanza

Splashtop offre agli utenti un accesso remoto sicuro a qualsiasi dispositivo, indipendentemente dal luogo, risolvendo tutte le esigenze degli utenti remoti di aziende, IT e istruzione. I lavoratori remoti e ibridi possono accedere ai loro computer da qualsiasi luogo. L'IT può fornire supporto remoto a qualsiasi dispositivo gestito o personale. Gli studenti e il personale possono accedere alle risorse informatiche del campus.

Quando è arrivata l'epidemia di COVID-19, l'architettura di BDP si è trovata di fronte a un grosso problema: il software utilizzato dagli architetti per progettare edifici e infrastrutture non funzionava bene in presenza di molti utenti connessi. Le prestazioni insufficienti e una latenza elevata rendevano impossibile portare avanti i progetti. Nel giro di 48 ore, Splashtop ha consentito ai dipendenti di BDP di accedere in remoto alle loro macchine da lavoro come se fossero seduti di fronte a esse, ignorando la necessità di installare qualsiasi software.

In modo simile, l'Imperial Valley College ha dovuto affrontare una sfida enorme quando il campus è stato chiuso a causa del COVID-19. Mentre i docenti e il personale potevano portare a casa i loro laptop, l'IT non poteva fornire supporto perché non era più in grado di accedere di persona ai dispositivi. Grazie a Splashtop, i tecnici sono riusciti a effettuare la risoluzione dei problemi in remoto e a semplificare il lavoro con una sola persona per rispondere al telefono e per occuparsi degli interventi rapidi.

