Learning remoto e Remote Computer Labs ci serviranno ora e per sempre

In un recente articolo di Forbes si legge: "Il COVID-19 ha portato a casa la realtà che la tecnologia educativa che offre grandi contenuti e coinvolge studenti e insegnanti non è mai stata così importante". Questo è particolarmente vero per le istituzioni accademiche che si sono trasformate in istituzioni online in breve tempo durante la pandemia. Di conseguenza, un numero crescente di scuole si è rivolto al software di accesso remoto Splashtop per migliorare l'apprendimento a distanza.

L'accesso remoto ai laboratori informatici può migliorare l'apprendimento a distanza ⬇

Il software di accesso remoto, noto anche come software di controllo remoto o desktop remoto, consente a docenti e studenti di accedere e utilizzare da remoto i computer di laboratorio proprio come se fossero seduti al computer. Se gli studenti che si trovano in remoto hanno bisogno di accedere a un software disponibile solo sui computer del laboratorio o se solo i computer del laboratorio sono collegati a un'apparecchiatura come un telescopio controllato da un computer per un corso di astronomia, Splashtop è un'ottima soluzione per l'accesso remoto a questi computer.

Per la gestione dei computer del laboratorio, Splashtop remote access consente ai team IT della facoltà e della scuola di gestire da remoto tutti i computer del laboratorio, monitorare e assistere da remoto gli studenti e gli insegnanti che hanno bisogno di accedere al laboratorio informatico.

Inoltre, riduce l'onere informatico e i costi amministrativi associati all'installazione di licenze software aggiuntive sui singoli computer degli studenti. Immagina di dover estendere le licenze di AutoCAD o di Adobe Creative Software a tutti gli studenti di un campus? Con Splashtop Remote Access non è necessario e l'impostazione dell'accesso remoto con Splashtop è molto semplice.

Il software di accesso remoto Splashtop è composto da due componenti: un'applicazione streamer e un'applicazione client. L'applicazione streamer è installata sui computer del laboratorio e l'applicazione client sui dispositivi degli studenti o dei docenti (laptop, tablet e smartphone personali). Una volta configurato il tutto, gli studenti e i docenti possono eseguire i programmi accademici sui loro dispositivi proprio come farebbero con le tradizionali postazioni di lavoro universitarie!

Sebbene esistano molte soluzioni software per l'accesso remoto, molti istituti di istruzione superiore hanno scelto Splashtop per soddisfare le loro esigenze perché Splashtop è molto facile da usare, sicuro e conveniente.

Inoltre, Splashtop supporta sessioni remote con streaming 4k multi-monitor a 40 fotogrammi al secondo (fps) e workstation iMac Pro 27" Retina 5k a bassa latenza. Questo permette agli studenti dell'industria dei media e dell'intrattenimento di effettuare lo streaming 4k/5k a 40fps in remoto e di accedere a video ad altissima risoluzione, modelli e altri file dalle loro postazioni di lavoro al campus come se fossero seduti di fronte ad esse! Tra gli istituti scolastici che utilizzano Splashtop ci sono Stanford, Berkeley Penn State, Cornell e molti altri.

Le istituzioni scolastiche dovrebbero tornare alla normalità dopo il COVID-19?

Il College of Fine, Performing e Communicate Arts della Wayne State University è un esempio di un college che si è rivolto a Splashtop per offrire agli studenti l'accesso remoto ai computer di laboratorio. Un vantaggio a lungo termine che vedono ottenere da Splashtop è che saranno in grado di utilizzare tutti i loro computer di laboratorio «ritirati» per scopi virtuali. Invece di buttare via i computer di laboratorio, li stanno condensando insieme, li connettono a Internet e hanno permesso agli studenti di accedervi da remoto. La divisione CTE del Laney College è un altro college che utilizza Splashtop per l'accesso remoto ai laboratori e per trovare vantaggi a lungo termine.

Se il darwinismo ci ha insegnato una cosa è che coloro che sopravvivono sono quelli che sono più reattivi al cambiamento. E la realtà è che questo vale anche per le organizzazioni, dato che le crisi ci costringono ad adattarci.

Quindi, in un mondo post-COVID, è probabile che le istituzioni accademiche che sopravviveranno saranno quelle che non solo si sono adattate al cambiamento, ma lo hanno abbracciato e portato avanti.

Ciò significa che le istituzioni accademiche dovranno essere più fluide e flessibili nella loro offerta a causa del passaggio a una mentalità remota.

I laboratori informatici remoti sono destinati a rimanere.

Ovunque ci porti questo mondo post-COVID, Splashtop sarà qui per sostenere l'istruzione :

"Il coronavirus COVID-19 ci ricorda il motivo per cui abbiamo fondato Splashtop: aiutare le organizzazioni tradizionali, come le scuole, a diventare più flessibili incorporando soluzioni di accesso remoto efficaci nelle loro attività." - Mark Lee, CEO di Splashtop