Desktop remoto per insegnanti e docenti

Insegnanti e docenti possono accedere in remoto ai computer della scuola da casa o in viaggio con Splashtop. Accesso sicuro e facile da qualsiasi altro dispositivo.
Accesso remoto quando si è lontani dalla scuola
Molte persone pensano che gli insegnanti svolgano la maggior parte del loro lavoro in classe. Ma gli insegnanti sanno che c'è sempre più lavoro da fare di quanto non lo consenta la giornata scolastica.
Gli insegnanti lavorano da casa di notte e durante il fine settimana, o da varie località dove possono trovare qualche minuto per fare alcune cose. Ma a volte gli insegnanti hanno bisogno di accedere al computer della scuola per completare un compito. Questo può essere un problema quando si lavora fuori sede.
Con Splashtop, scuole elementari a medie, università e qualsiasi altra istituzione educativa possono dare la loro facoltà accesso remoto ai propri computer di lavoro da qualsiasi dispositivo. Gli insegnanti possono utilizzare qualsiasi dispositivo Windows, Mac, Chromebook, iOS o Android per accedere ai propri computer Windows, Mac e Linux.
Grazie all'accesso remoto ai computer della scuola, i docenti possono accedere a tutti i file e controllare in remoto le applicazioni software che richiedono un uso intensivo di risorse presenti sui loro desktop. È proprio come stare seduti davanti al computer remoto.
accesso sicuro
Splashtop dispone di una serie di funzioni di sicurezza, tra cui la crittografia a 256 bit, l'autenticazione del dispositivo e l'autenticazione a due fattori. I nostri server sono protetti da un sistema all'avanguardia di prevenzione delle intrusioni 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e di mitigazione degli attacchi DDoS (distributed denial of service). Ciò significa che i dati della scuola e degli studenti sono protetti in ogni fase del processo.
Provalo gratis!
Splashtop alimenta oltre 30 milioni di utenti finali in tutto il mondo. Splashtop è affidabile da grandi banche, forze dell'ordine, agenzie governative, governi locali e appaltatori governativi.
Inizia subito con una versione di prova gratuita. Non è necessaria alcuna carta di credito, e si può iniziare con pochi clic.