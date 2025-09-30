Integrazione del desktop remoto di Splashtop con Freshservice - IT Chronicles

Il CTO e cofondatore di Splashtop, Phil Sheu, è stato presentato in IT Chronicles per discutere della nuova integrazione di controllo e accesso remoto di Splashtop con Freshservice. L'integrazione offre agli utenti Freshservice la possibilità di avviare una sessione di accesso remoto al computer del client da un ticket Freshservice.
La discussione si è svolta in occasione di Refresh 19, la fiera e conferenza annuale di Freshwork, di cui Splashtop è anche sponsor. Splashtop ha annunciato la nuova integrazione con Freshservice durante l'evento.
Informazioni sull'integrazione di Splashtop Freshservice
Con l'integrazione, è possibile remoto nel computer del cliente da un ticket Freshservice utilizzando il servizio Splashtop Remote Support. Una volta effettuata la connessione, sarai in grado di vedere e controllare il suo computer in tempo reale.
Potrai usare le funzioni di accesso remoto per computer Windows e Mac che trovi in Splashtop Remote Support (come trasferimento file, chat, riavvio remoto, condivisione del desktop del tecnico e altro). Tutte le sessioni remote sono completamente crittografate. Una volta chiusa la connessione, le informazioni sulla sessione vengono automaticamente registrate nel ticket Freshservice.
Per iniziare, puoi scaricare una versione di prova gratuita di Splashtop Remote Support. Poi, scarica il plugin gratuito Splashtop dal marketplace Freshworks (presto disponibile) e il gioco è fatto! Scopri di più su come configurare l'integrazione di Splashtop con Freshservice o inizia subito la tua prova. Al termine, l'integrazione di Freshworks funzionerà con Splashtop Remote Support Edition.
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Splashtop offre le soluzioni di accesso e supporto remoto con il miglior rapporto qualità-prezzo. Per i professionisti che hanno bisogno di uno strumento per lavorare da remoto da qualsiasi dispositivo, Splashtop Remote Access è la soluzione ideale. I professionisti IT e gli MSP che desiderano un accesso remoto non supervisionato in qualsiasi momento ai computer gestiti per fornire assistenza troveranno tutto ciò di cui hanno bisogno in SRS Premium.
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