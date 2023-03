Integrazione del desktop remoto di Splashtop con Freshservice - IT Chronicles

Il CTO e cofondatore di Splashtop, Phil Sheu, è stato presentato in IT Chronicles per discutere della nuova integrazione di controllo e accesso remoto di Splashtop con Freshservice. L'integrazione offre agli utenti Freshservice la possibilità di avviare una sessione di accesso remoto al computer del client da un ticket Freshservice.

La discussione si è svolta in occasione di Refresh 19, la fiera e conferenza annuale di Freshwork, di cui Splashtop è anche sponsor. Splashtop ha annunciato la nuova integrazione con Freshservice durante l'evento.

Using Remote control to support your Customers

Informazioni sull'integrazione di Splashtop Freshservice

Con l'integrazione, è possibile remoto nel computer del cliente da un ticket Freshservice utilizzando il servizio SOS Splashtop . Una volta connesso, sarai in grado di vedere e controllare il loro computer in tempo reale.

Potrai utilizzare le funzioni di accesso remoto ai computer Windows e Mac presenti in Splashtop SOS (tra cui trasferimento di file, chat, riavvio remoto, condivisione del desktop tecnico e altro ancora). Tutte le sessioni remote sono completamente criptate. Una volta chiusa la connessione, le informazioni sulla sessione vengono automaticamente registrate nel ticket Freshservice.

Puoi iniziare con una prova gratuita di Splashtop SOS. Quindi, scarica il plugin gratuito Splashtop dal Marketplace di Freshworks (in arrivo) e sarai a posto! Per saperne di più su e configurare l'integrazione di Splashtop con Freshservice, oppure inizia subito la tua prova di SOS. Dopo la prova, l'integrazione con Freshworks funziona con Splashtop SOS Unlimited edition.

Altre soluzioni di accesso remoto Splashtop

Splashtop offre le soluzioni di accesso remoto e assistenza remota più convenienti. Per i professionisti che hanno bisogno di uno strumento per lavorare in remoto da qualsiasi dispositivo, non c'è niente di meglio che Splashtop Business Access. Gli informatici e MSPs che desiderano accedere da remoto, in qualsiasi momento e senza presidio, ai loro computer gestiti per fornire assistenza, troveranno in Splashtop Remote Support tutto ciò di cui hanno bisogno.

Guarda tutti i prodotti Splashtop per l'accesso remoto.