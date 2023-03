Riflessioni di un nuovo espositore sul Retail's Big Show

L'NRF 2022: Retail’s Big Show quest'anno è tornato ad essere tenuto in presenza al Javits Center di New York, dove Splashtop ha fatto il suo debutto.Il nostro Channel Chief, Justin Windsor, condivide i suoi pensieri di nuovo espositore.

È stato incredibile partecipare a un evento che riunisce il settore della vendita al dettaglio da 100 anni. NRF: Retail’s Big Show, tenutosi dal 16 al 18 gennaio, ha attirato oltre 10.000 visitatori e 800 aziende espositrici.

Il tema ufficiale di quest'anno era "accelerare", ma credo che l'amministratore delegato di Target, Brian Cornell, abbia sintetizzato lo stato del retail nel suo discorso di apertura. Nel 2022 i rivenditori dovranno "anticipare e adeguarsi in base alle necessità", ha affermato Cornell, consigliando ai partecipanti di concentrarsi su "agilità, adattabilità e flessibilità". Le sue parole sono suonate familiari in un evento che si è tenuto in presenza nonostante l'ennesimo picco della pandemia.

Splashtop al NRF

Splashtop propone ottime soluzioni per il settore del retail e, nonostante le preoccupazioni per la variante Omicron, per noi è stato importante trovarci di persona alla fiera e far conoscere il nome di Splashtop alla comunità retail. Molti relatori ed espositori hanno rinunciato all'evento, il che ha ovviamente influito sull'affluenza complessiva.

Gli organizzatori dell'evento hanno deciso che "lo spettacolo deve continuare", così lo staff del Javits Center ha fatto tutto il possibile per assicurarsi che avesse luogo nel modo più sicuro possibile ma, a mezzogiorno dell'ultimo giorno di fiera, il padiglione sembrava una città fantasma. Per entrare era necessario dimostrare di essere vaccinati, bisognava indossare sempre le mascherine, il test Covid era fornito in loco e tutti i partecipanti avevano a disposizione dei kit per il test Covid gratuiti da portare a casa.

Il nostro obiettivo: aumentare la consapevolezza del marchio

Il nostro obiettivo per i tre giorni dell'evento era quello di aumentare la consapevolezza del marchio nella comunità dei rivenditori, sia per gli utenti finali (potenziali clienti che hanno bisogno di soluzioni di accesso remoto sicuro e di supporto di livello enterprise) che per gli altri venditori dal punto di vista della rete e dei partner.

Il nostro stand non era il più grande o il più appariscente, ma sono stato orgoglioso perché eravamo lì accanto a giganti del settore come IBM, SAP, Oracle e Fortinet. Sfortunatamente, il traffico pedonale dell'expo non ha raggiunto le 40.000 persone previste. Omicron, ovviamente, ha scoraggiato le persone a partecipare, ma era anche un freddo weekend di vacanza. Nonostante ciò, il nostro team ha avuto ottime conversazioni con possibili clienti e connessioni di rete. Qualcuno si è persino avvicinato a noi, ha aperto l'app Splashtop sul proprio telefono e ha detto: "Stavo usando Splashtop proprio prima di passare dal vostro stand!".

Sebbene l'evento sia stato comunque meraviglioso, la mancanza di affluenza è stata evidente per i tanti produttori presenti che avevano invece bisogno di un incontro diretto. Le vendite funzionano in modo molto semplice. È come nel baseball: se fai 10 preventivi e ne chiudi tre, sei nella Hall of Fame.

Temi e tendenze attuali

L'evento ha affrontato alcune delle questioni più urgenti del mondo del retail, dalla catena di fornitura alla sostenibilità, fino al reclutamento e alla fidelizzazione dei dipendenti durante la "Great resignation". Anche il metaverso e gli NFT hanno avuto il loro momento, con il CEO di Best Buy che ha parlato di essere all'avanguardia nel coinvolgimento dei clienti esplorando il retail nel metaverso. Se vuoi saperne di più, RIS ha scritto un eccellente articolo su i principali risultati dell'NRF 2022.

È stato emozionante per noi vedere tutto, dai negozi senza attrito e parzialmente automatizzati alle soluzioni di eCommerce e CRM, fino agli sviluppi della tecnologia POS in mostra all'Expo. Splashtop risponde chiaramente a un'esigenza che molti fornitori hanno cercato di soddisfare: migliorare l'esperienza del cliente riducendo i tempi di inattività. Il nostro supporto tecnico remoto consente ai team IT di evitare potenziali problemi tecnici e tempi di inattività senza dover essere presenti in loco. È un modo economico per migliorare l'esperienza dei clienti.

Il mondo del retail è cambiato molto dall'inizio della pandemia, ormai due anni fa. I negozi spendono centinaia di migliaia di dollari per aggiornare la loro tecnologia in negozio. Puoi leggere le nostre considerazioni in merito in questo articolo: Quando la tecnologia non funziona, deve essere riparata in fretta o il negozio perderà profitti.

Gli stand più importanti dell'Expo

Abbiamo trascorso la maggior parte del tempo nell'area espositiva, che è stata un'esperienza incredibile già di per sé. Gli stand degni di nota spaziavano dall'esperienza a tema campeggio di Salesforce al finto supermercato di Hanshow Technology, che comprendeva etichette elettroniche sugli scaffali. Alcuni dei nostri stand preferiti sono stati:

Samsung - Che ha presentato le sue straordinarie soluzioni di schermi digitali, tra cui lo smartphone Samsung Galaxy XCover Pro. Oltre a essere un telefono personale, XCover Pro è un dispositivo robusto e multiuso progettato per i lavoratori in prima linea, che può fungere da sistema mPOS per i dipendenti dei negozi.

Qualcomm - Che ha mostrato come i suoi dispositivi creino un'esperienza in-store senza attriti. Migliorano l'esperienza dei clienti con l'intelligenza artificiale, la biometria, i carrelli intelligenti e persino i display multimediali immersivi. Qualcomm Technologies ha realizzato un'esperienza di shopping davvero di nuova generazione.

Conclusione

Sebbene Omicron abbia limitato l'affluenza, siamo comunque riusciti a stabilire ottimi contatti con potenziali partner e clienti. Se dovessi riassumere l'intera esperienza in una sola espressione, sarebbe ne è valsa la pena . Anche in un anno di pausa, l'NRF è davvero "il più grande evento del retail". Non vediamo l'ora di partecipare l'anno prossimo e di continuare a interagire in questo settore.

