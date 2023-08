L'importanza trascurata della sicurezza Wi-Fi nelle scuole

Il Wi-Fi costituisce la spina dorsale delle nostre istituzioni scolastiche, consentendo di realizzare qualsiasi cosa, dai portali online per i compiti alle riunioni virtuali di facoltà. La maggior parte degli amministratori delle scuole superiori ha fiducia nella sicurezza delle proprie reti Wi-Fi e ritiene che le misure di cybersecurity esistenti siano adeguate.

Purtroppo questa fiducia può essere spesso mal riposta. La sicurezza del Wi-Fi, sebbene spesso trascurata, potrebbe essere il punto debole del sistema di sicurezza della rete della tua scuola. Infatti, secondo Comparitech.com, Gli attacchi ransomware a scuole e università statunitensi costeranno 9,45 miliardi di dollari nel 2022.

L'illusione della sicurezza Wi-Fi

Le scuole si affidano spesso a diverse soluzioni di sicurezza, come gli strumenti anti-malware e di prevenzione del phishing. Sebbene queste soluzioni costituiscano parti fondamentali di una solida strategia di sicurezza, non necessariamente proteggono la rete Wi-Fi della scuola da tutte le minacce.

L'idea che la rete Wi-Fi sia intrinsecamente sicura e che le altre misure di sicurezza garantiscano una protezione sufficiente è un pericoloso equivoco. Questo è particolarmente vero quando il personale IT, che spesso si trova fuori dal campus, può inavvertitamente trascurare la sicurezza del Wi-Fi.

I pericoli della vulnerabilità del Wi-Fi

Ecco un esempio di realtà: Le reti Wi-Fi possono essere sfruttate da soggetti interni o esterni per ottenere un accesso non autorizzato ai sistemi, con conseguenti gravi complicazioni. Attraverso l'intercettazione dei dati Wi-Fi (una pratica nota come attacco Man-in-the-Middle, o MITM), i malintenzionati possono rubare le credenziali di insegnanti e amministratori.

Questo può portare ad accessi non autorizzati alla rete non protetta di amministratori e personale, a manipolazioni dei sistemi di valutazione o addirittura a blocchi completi del sistema che ostacolano le attività accademiche come gli esami.

Oltre a questo, gli attacchi MITM di potrebbero rappresentare un punto di passaggio per altri attacchi, come l'invio di ransomware o il furto di dati personali per scopi dannosi. Non si tratta solo di una questione teorica: violazioni di questo tipo sono già avvenute in passato e si ripeteranno se non verranno prese le giuste misure.

Sicurezza di rete: Mantenere visibilità e controllo

Un altro aspetto importante della sicurezza della rete è il mantenimento della visibilità e del controllo dell'accesso alla rete, che potrebbe includere la gestione dell'accesso di ex dipendenti o studenti. L'accesso abusivo può portare a violazioni indesiderate, alla fuga di informazioni sensibili e all'elusione dei filtri di rete, soprattutto negli istituti scolastici. ITÈ essenziale rivedere e aggiornare regolarmente i controlli di accesso per garantire che solo le persone autorizzate abbiano accesso.

Attacchi "gemelli cattivi" (alias intercettazioni Wi-Fi): Una minaccia nascosta nelle reti Wi-Fi scolastiche

Un tipo di attacco alla rete Wi-Fi particolarmente allarmante, ma spesso trascurato, è l'attacco "gemello cattivo" . In questo scenario, viene creata una rete Wi-Fi illegale che imita la rete legittima nel nome e nell'aspetto. Questa rete canaglia agisce come un "gemello malvagio" della rete originale, inducendo gli utenti a connettersi a IT invece che a quella legittima. Questo trucco è preoccupantemente semplice da eseguire e richiede competenze tecniche minime, rendendo IT una tattica fattibile anche per gli studenti esperti di tecnologia.

Insegnanti ignari potrebbero connettersi inconsapevolmente a questa rete canaglia mentre svolgono le loro mansioni quotidiane. Una volta collegato, il dispositivo dell'insegnante viene esposto. L'individuo che gestisce la rete gemella malvagia può monitorare le attività online dell'insegnante, intercettare dati sensibili come le credenziali di accesso e potenzialmente ottenere l'accesso a risorse riservate.

Soddisfare i requisiti di conformità

Le scuole di ogni ordine e grado sono vincolate da diverse normative fondamentali, tra cui il Children's Online Privacy Protection Act (COPPA), il Children's Internet Protection Act (CIPA), il Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) e l'Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA).

Queste leggi impongono alle scuole di garantire la sicurezza online degli studenti, di preservare la privacy dei registri degli studenti e di proteggere le informazioni sanitarie. L'implementazione di una solida struttura di sicurezza Wi-Fi è fondamentale per soddisfare questi requisiti normativi.

Il ruolo di RADIUS nella conformità e nella sicurezza Wi-Fi

RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) può svolgere un ruolo fondamentale nell'aiutare la tua scuola a rispettare questi standard. IT Lo fa fornendo un accesso sicuro e autenticato alle tue reti Wi-Fi. Un prodotto robusto per il controllo degli accessi come Foxpass server RADIUS che si integra con i sistemi esistenti e richiede un tempo di configurazione minimo.

Con RADIUS, quando un utente tenta di accedere alla rete, le sue credenziali vengono autenticate e il suo dispositivo viene valutato per soddisfare gli standard di sicurezza. In questo modo si riduce la probabilità di accessi non autorizzati e quindi il rischio di violazioni e fughe di dati. Di conseguenza, IT aiuta a soddisfare i requisiti di privacy previsti da FERPA, COPPA e HIPAA, limitando l'accesso ai dati sensibili degli studenti e alle informazioni sanitarie.

Il controllo offerto dall'autenticazione RADIUS può essere utile anche per la conformità CIPA. Assicurandosi che solo gli utenti autorizzati abbiano accesso alla rete, le scuole possono gestire e monitorare meglio le attività online, fornendo le garanzie necessarie per impedire l'accesso a contenuti online inappropriati.

Proteggi la tua scuola ora

L'autocompiacimento per la sicurezza può portare a conseguenze devastanti per le scuole K-12. ITÈ il momento di valutare le tue attuali misure di sicurezza e considerare le eventuali lacune, in particolare nella tua rete Wi-Fi. Non aspettare che si verifichi una violazione per renderti conto dell'importanza della sicurezza del Wi-Fi.

Implementa oggi stesso soluzioni come Foxpass RADIUS per garantire che la rete della tua scuola sia davvero sicura, conforme e preparata per il futuro. Ricorda che la sicurezza non riguarda solo la protezione dei sistemi e dei dati, ma anche il futuro dei nostri studenti. Quando IT si parla di sicurezza del Wi-Fi nelle scuole K-12, IT'è meglio essere sicuri che dispiaciuti.