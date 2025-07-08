Nuove funzionalità in Splashtop Business Access e Remote Support

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Splashtop New Features

Nuove funzionalità per Splashtop Remote Access e Remote Support

Splashtop Team
1 minuti di lettura
Aggiornamento effettuato
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Ecco alcune delle funzionalità nuove e migliorate aggiunte per gli utenti di Splashtop Remote Access e Splashtop Remote Support a marzo 2017.

Nuove funzionalità della dashboard di Splashtop

Notification stating 'Splashtop IT Department is accessing this computer' displayed on a computer screen

Nome visualizzato personalizzato - La nuova opzione "Modifica del nome visualizzato" nella tua dashboard my.Splashtop.com ti permette di personalizzare il modo in cui il tuo nome appare agli utenti quando accedi ai loro computer per una migliore esperienza utente. Scopri i dettagli in questo articolo del supporto Splashtop. 

Splashtop interface with options to refresh and add a computer

Pulsante Aggiungi computer (solo Splashtop Remote Access) - Offre un facile accesso per scaricare lo Streamer sul tuo computer.

Aggiornamento dell'app Splashtop Business per iOS con nuove funzionalità

Versione 2.7.2.0 per iPhone e iPad

Splashtop settings screen under Options tab, featuring a promotion for the Swiftpoint GT mouse

Supporto e offerta per il mouse Swiftpoint GT - Splashtop Business supporta il mouse Swiftpoint GT per iPad/iPhone per migliorare la produttività delle tue sessioni di desktop remoto. Richiedi il tuo sconto nell'App Splashtop Business alla voce Impostazioni | Opzioni | Swiftpoint mouse 

Frame Rate Settings

Nuova funzione: Impostazioni FPS in sessione - Sperimenta queste impostazioni per ottenere le migliori prestazioni su reti e computer diversi!

Splashtop Business settings screen showing account information with options for Account

Nuova funzionalità: Miglioramenti dell'interfaccia utente per le informazioni sull'account - Visualizza il nome del team, il ruolo e i nomi di visualizzazione.

Questo aggiornamento include anche alcune correzioni di bug. 

Per ottenere l'aggiornamento e maggiori informazioni

  1. Ottieni l'ultima App Splashtop Business per iOS (iPhone e iPad) sull'App Store o controlla gli aggiornamenti sul tuo dispositivo.

  2. Consulta l'area Annunci sul nostro sito di supporto per conoscere tutti gli ultimi aggiornamenti.

  3. Scopri di più su Splashtop Remote Access e Splashtop Remote Support

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