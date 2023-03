Nuove funzionalità in Splashtop Business Access e Remote Support

Ecco alcune delle funzionalità nuove e migliorate aggiunte agli utenti di Splashtop Business Access e Splashtop Remote Support a marzo 2017.

Nuove funzionalità della dashboard di Splashtop

Nome visualizzato personalizzato - La nuova opzione "Modifica del nome visualizzato" nella tua dashboard my.Splashtop.com ti permette di personalizzare il modo in cui il tuo nome appare agli utenti quando accedi ai loro computer per una migliore esperienza utente. Scopri i dettagli in questo articolo del supporto Splashtop.

Pulsante Aggiungi computer (solo Splashtop Business Access ) - Permette di scaricare facilmente lo Streamer sul tuo computer.

Aggiornamento dell'app Splashtop Business per iOS con nuove funzionalità

Versione 2.7.2.0 per iPhone e iPad

Supporto per il mouse Swiftpoint GT e offerta - Splashtop Business supporta il mouse Swiftpoint GT per iPad/iPhone per migliorare la produttività delle tue sessioni di desktop remoto. Richiedi il tuo coupon di sconto nell'App Splashtop Business alla voce Impostazioni | Opzioni | Swiftpoint mouse

Nuova funzione: Impostazioni FPS in sessione - Sperimenta queste impostazioni per ottenere le migliori prestazioni su reti e computer diversi!

Nuova funzionalità: Miglioramenti dell'interfaccia utente per le informazioni sull'account - Visualizza il nome del team, il ruolo e i nomi di visualizzazione.

Questo aggiornamento include anche alcune correzioni di bug.

Per ottenere l'aggiornamento e maggiori informazioni