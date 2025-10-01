Proteggere la tua rete da intrusioni e minacce è uno degli aspetti più importanti della cybersecurity. I team IT devono essere in grado di identificare le minacce in tempo reale e reagire rapidamente e uno dei modi migliori per farlo è con soluzioni di Network Detection and Response (NDR).
Allora, cos'è la Network Detection and Response, come funziona e perché è importante? Esamineremo tutte queste domande, ti aiuteremo a trovare la soluzione NDR giusta per la tua azienda e ti mostreremo come puoi utilizzare Splashtop AEM per mantenere sicuri i tuoi endpoint.
Cos'è l'NDR (Network Detection and Response)?
Network Detection and Response è un tipo di soluzione che può rilevare comportamenti insoliti o sospetti nei dati del traffico di rete. Le soluzioni NDR in genere includono rilevamento, identificazione, analisi forense e risposta, consentendo ai team IT di individuare e affrontare potenziali problemi o attacchi informatici in modo efficiente.
NDR viene utilizzato frequentemente per snellire le indagini e la ricerca delle minacce, prioritizzare gli avvisi per i team di sicurezza e automatizzare le risposte di protezione. Questo aiuta a mantenere le reti sicure mentre assiste i team IT con la cybersecurity e nel soddisfare i loro requisiti di conformità IT.
L'evoluzione dell'NDR: Dall'IDS alla rilevazione delle minacce guidata dall'AI
L'NDR è cresciuto e cambiato nel corso degli anni man mano che la tecnologia alla sua base si è sviluppata. Network Detection and Response è iniziato come soluzioni di Network Traffic Analysis (NTA) e Intrusion Detection System (IDS) che estraevano modelli di traffico di rete dai dati grezzi e confrontavano l'attività di rete con un insieme di regole predefinite per identificare comportamenti sospetti.
Nel 2020, le soluzioni NTA hanno iniziato a integrare analisi comportamentale e capacità di risposta alle minacce. Questo ha portato il NTA oltre l'analisi del traffico trasformandolo in Network Detection and Response.
Oggi, le soluzioni NDR continuano a crescere, soprattutto con l'avvento del machine learning (ML) e dell'intelligenza artificiale (AI). La tecnologia può analizzare grandi quantità di dati rapidamente e monitorare i sistemi in tempo reale, consentendo un'analisi più approfondita e una reattività immediata. Questo ha migliorato la capacità delle soluzioni NDR di rilevare e rispondere a comportamenti sospetti con analisi predittiva, monitoraggio in tempo reale e risoluzioni automatizzate, che possono individuare e affrontare i problemi non appena si presentano.
Tipi di Minacce Rilevate dalle Soluzioni di Network Detection and Response
Non mancano le minacce informatiche là fuori e le organizzazioni devono essere in grado di rilevare e evitare ognuna di esse. Le soluzioni di Network Detection and Response sono progettate per affrontare una moltitudine di minacce, tra cui:
Infezioni da malware su endpoint e reti.
Attacchi mirati, inclusi attacchi DDoS, man-in-the-middle e SQL injection.
Minacce interne, come dipendenti scontenti o spie aziendali.
Comportamenti rischiosi ed errori umani, come scarsa sicurezza della rete o tentativi di phishing.
La capacità di NDR di rilevare schemi e comportamenti associati a questi attacchi e minacce lo rende uno strumento prezioso per la sicurezza della rete, poiché può individuare e affrontare anche attacchi sofisticati in tempo reale.
Perché NDR è vitale per l'individuazione precoce delle minacce e per una risposta più rapida?
Le soluzioni NDR sono fondamentali per identificare le minacce non appena si presentano. Ogni momento in cui un attacco informatico passa inosservato, o un'infezione da malware si diffonde, la rete e i dati della tua azienda sono a rischio grave.
Fortunatamente, le soluzioni NDR utilizzano il monitoraggio in tempo reale e gli avvisi per identificare le minacce e notificare immediatamente i team IT, consentendo risposte più rapide a potenziali violazioni. La tecnologia AI e ML ha anche contribuito a migliorare la velocità, la reattività e la precisione di Network Detection and Response, poiché può scansionare rapidamente grandi reti e identificare modelli o comportamenti insoliti in tempo reale. Questo ha portato a velocità senza precedenti, aiutando i team IT a proteggere endpoint e reti riducendo i falsi positivi.
Come funziona NDR: Sfruttare l'AI e l'analisi comportamentale per il rilevamento delle minacce
Ora che comprendiamo cos'è l'NDR e i benefici che offre, possiamo analizzare come funziona. Essenzialmente, l'NDR rileva e affronta proattivamente le minacce seguendo quattro passaggi:
Raccogliere dati sul traffico di rete
Stabilire un comportamento di base
Monitorare la rete alla ricerca di attività sospette
Rispondere agli incidenti
Le soluzioni NDR utilizzano i dati di rete per monitorare il traffico e applicare analisi comportamentali, ML e AI per rilevare potenziali minacce e comportamenti sospetti. Utilizzano sensori in tutta la rete per raccogliere metadati grezzi della rete, che possono essere utilizzati per creare un modello di base del comportamento normale e delle attività della rete.
Se emergono comportamenti o schemi insoliti, la soluzione NDR può riconoscerli come una deviazione dal comportamento regolare e attivare un avviso. Ciò consente un approccio adattivo all'identificazione e al blocco degli attacchi, poiché può individuare qualsiasi attività insolita, piuttosto che solo segni precedentemente noti di attacchi.
Le soluzioni NDR monitorano passivamente ogni dispositivo sulla rete aziendale, quindi sono costantemente alla ricerca di minacce senza influire sulle prestazioni o la disponibilità del dispositivo. Quando integrate con altre soluzioni di cybersecurity, come SIEM, SOAR e EDR, possono fornire una rilevazione e gestione delle minacce completa, olistica ed efficiente per mantenere sempre sicuri endpoint e reti.
Complessità, costo e scalabilità: sfide delle soluzioni NDR
Tuttavia, ci sono alcune limitazioni e sfide delle soluzioni NDR. Sebbene l'uso dell'NDR sia importante per la cybersecurity, i decisori e i team IT dovrebbero essere consapevoli di questi potenziali ostacoli quando investono in una soluzione NDR:
Complessità: Gli strumenti NDR possono richiedere installazioni estese e complicate, includendo il dispiegamento di sensori attraverso le reti, l'investimento in archiviazione dati ad alta capacità per i dati del traffico di rete e la formazione dei team IT nel loro utilizzo. Questo può rendere difficile e dispendioso in termini di tempo l'installazione e l'apprendimento dell'utilizzo.
Costo: Le soluzioni NDR possono essere costose, persino proibitive per le organizzazioni più piccole. Le aziende che desiderano investire in una soluzione NDR dovrebbero assicurarsi di riuscire a trovarne una che si adatti al loro budget offrendo comunque tutti gli strumenti e le funzionalità necessari.
Scalabilità: Sebbene le soluzioni NDR siano progettate per essere scalabili, l'aumento del flusso di dati dalle reti più grandi può mettere a dura prova le risorse e portare a colli di bottiglia. Questo può creare sfide per le grandi imprese, a seconda delle dimensioni delle loro reti.
Falsi positivi: le soluzioni NDR monitorano costantemente le reti per attività insolite, ma questo può anche portare a falsi positivi. Lieve deviazioni dai pattern regolari possono essere segnalate come attività sospette, il che richiede tempo inutile per indagare.
Privacy: Poiché le soluzioni NDR monitorano costantemente il traffico di rete, incluse comunicazioni criptate, questo può sollevare alcune preoccupazioni sulla privacy. Le organizzazioni devono assicurarsi di utilizzare una soluzione che soddisfi i requisiti di sicurezza del loro settore, come conformità a RGPD, PCI DSS e HIPAA.
Come scegliere la giusta soluzione NDR per la tua rete
Tenendo a mente queste sfide, come possono i decisori scegliere la migliore soluzione NDR per la loro azienda? Ci sono diverse soluzioni NDR sul mercato, quindi è importante confrontare diverse opzioni e trovarne una che abbia le caratteristiche di cui hai bisogno entro il tuo budget.
Considera quanto segue quando osservi le soluzioni NDR:
Facilità di implementazione: Le soluzioni NDR possono essere complesse e difficili da implementare, ma non deve essere per forza così. Trovare una soluzione user-friendly che possa essere implementata con il minimo tempo o problemi è importante per garantire un'implementazione senza intoppi e un facile onboarding.
Integrazioni: Considera gli altri strumenti di sicurezza che utilizzi, come le soluzioni EDR e SIEM. Vorrai trovare una soluzione NDR che si integri perfettamente con loro per ottenere una sicurezza completa e comprensiva attraverso la tua rete.
Scalabilità: Hai bisogno di una soluzione NDR che possa coprire l'intera rete e tenere il passo con la sua crescita. Considera le sfide che le soluzioni NDR possono affrontare con le reti delle grandi imprese e assicurati di scegliere una che sia fatta per aziende delle tue dimensioni.
Funzionalità avanzate: Non tutte le soluzioni NDR hanno le stesse funzionalità. Cerca una soluzione che utilizzi strumenti avanzati, come il rilevamento basato su AI e le Smart Actions, per affrontare rapidamente i problemi e ottenere il massimo valore ed efficienza.
Naturalmente, è anche importante trovare una soluzione che offra tutto questo all'interno del tuo budget; i risparmi sui costi non dovrebbero compromettere la sicurezza, ma bisogna sempre tener conto dei budget. Questo può richiedere un po' di shopping, ma alcune soluzioni offrono le funzionalità che tutte le aziende necessitano a un prezzo che qualsiasi business può permettersi.
Il futuro del rilevamento delle minacce informatiche: esplorare EDR, XDR e tecnologie emergenti
La Network Detection and Response continua a crescere e svilupparsi con nuove tecnologie. Così come NTA si è evoluto in NDR, anche NDR sta avanzando per soddisfare le moderne esigenze di cybersecurity.
Endpoint Detection and Response (EDR) e, ad esempio, sta crescendo rapidamente per stare al passo con le moderne esigenze di sicurezza, fornendo un rilevamento delle minacce più completo su tutti gli endpoint. Extended Detection and Response (XDR), nel frattempo, include il rilevamento delle minacce in un ambiente più ampio, incluso il traffico di rete, gli ambienti cloud e persino i sistemi di posta elettronica.
Come NDR, queste utilizzano AI e Machine Learning per identificare minacce note e comportamenti sospetti, identificando il comportamento sospetto non appena si manifesta. Usarli insieme crea un ambiente di sicurezza olistico che copre diversi potenziali vettori che i cybercriminali potrebbero sfruttare.
Inoltre, la tecnologia basata su AI dietro NDR continua a svilupparsi, migliorando velocità ed efficienza. Stiamo già vedendo come AI, ML e analisi comportamentali possono identificare e affrontare rapidamente potenziali problemi e, man mano che quella tecnologia diventa più perspicace ed efficiente, lo faranno anche le soluzioni NDR che le utilizzano.
Semplifica il rilevamento delle minacce attraverso Splashtop AEM & Bitdefender EDR
Il rilevamento delle minacce è vitale per aziende di ogni dimensione e settore. Fortunatamente, soluzioni come Splashtop AEM (Gestione autonoma degli endpoint) possono aiutare a proteggere endpoint e reti, anche in ambienti distribuiti.
L'add-on EDR & MDR di Splashtop, potenziato dalle integrazioni con Bitdefender, aiuta i team IT a rafforzare la sicurezza, rilevare le minacce e reagire rapidamente a potenziali problemi. Questo include:
Monitoraggio continuo e rilevamento delle minacce
Analisi della causa principale
Opzioni di rimedio automatiche e guidate.
Splashtop AEM è stato progettato per gestire e proteggere più endpoint in un'azienda, inclusi dispositivi remoti, laptop, computer desktop e dispositivi Internet delle Cose. Il suo add-on EDR fornisce monitoraggio e notifiche in tempo reale, garantendo che i dispositivi rimangano sicuri quando si connettono alla tua rete. Inoltre, Splashtop AEM è progettato con la sicurezza in mente e aiuta le aziende a soddisfare i requisiti di conformità alla cybersecurity.
Mentre NDR è uno strumento potente per la protezione delle reti, EDR da Splashtop assicura che anche gli endpoint siano sicuri. Questo crea una strategia di difesa stratificata e olistica, rendendo Splashtop AEM e EDR & MDR una protezione perfetta come complemento di qualsiasi soluzione NDR.
Vuoi provare tu stesso Splashtop AEM? Inizia oggi con una prova gratuita: