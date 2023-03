La mia impressione come primo stagista Splashtop ad Amsterdam

Di Ellia Marton, studentessa dell'Università di Amsterdam e stagista EMEA per l'estate 2021

Una cultura che nutre e sostiene

Allora, com'è essere il primo stagista del quartier generale di Splashtop Amsterdam?

Fin dalla prima interazione, sono stata accolta a braccia aperte dai fondatori dell'azienda che mi hanno inviato un messaggio personalizzato su LinkedIn. A questo è seguito un caloroso benvenuto da parte di tutti i membri del team che mi hanno augurato buona fortuna per l'inizio di questo nuovo ruolo. Ho anche ricevuto dell'attrezzatura molto bella!

Sono stato testimone di questa cultura di crescita ogni giorno in ufficio, che ho trovato un fattore chiave per motivare l'intero team.

Mi spiego meglio. Nonostante fossi il più inesperto dell'ufficio, il team di Splashtop ha accettato incredibilmente me e il mio ruolo nell'azienda e mi ha dato l'opportunità di assumere responsabilità fin dal primo giorno.

Dalla revisione della strategia dei social media, delle landing page e degli eventi di marketing all'ottimizzazione dell'intero customer journey, mi è stata data l'opportunità di contribuire e di avere un impatto.

E questo va oltre i soliti progetti di marketing. Il team si è interessato a chi ero al di fuori di uno studente di comunicazione e, quando ha scoperto la mia passione per la musica (il canto), ha proposto di mettere in mostra questa passione in un prossimo webinar sull'istruzione. Che emozione!

Sfide e punti salienti

Essendo il primo stagista presso l'ufficio EMEA di Splashtop, c'erano sicuramente grandi aspettative sulle mie capacità di studente di scienze della comunicazione.

Una delle sfide più grandi è stata quella di familiarizzare con i nuovi strumenti necessari per comunicare e lavorare sui progetti e familiarizzare rapidamente con gli acronimi e i pacchetti software a cui si fa riferimento nella vita aziendale quotidiana.

L'ambiente d'ufficio favorevole mi ha permesso di superarli e di prosperare.

Ho potuto progettare immagini grafiche, presentare in modo efficiente le mie idee, imparare a reperire potenziali partecipanti ai webinar tramite LinkedIn, ricercare eventi rilevanti nel settore e lavorare a stretto contatto con il team di marketing per proporre idee per webinar e social media e modi in cui l'azienda potesse accrescere la propria brand awareness.

Inoltre, dato che Splashtop si sta espandendo nella regione EMEA, ho potuto assistere in prima persona alla crescita di un'azienda che crede davvero nel mettere al primo posto i propri clienti e dipendenti. È stato particolarmente sorprendente vedere come la collaborazione possa iniziare rapidamente quando le persone lavorano per un obiettivo comune. Le cose si muovevano piuttosto velocemente, il che poteva essere un po' impegnativo.

Lavorare sodo, giocare sodo? Sì!

Nonostante il comportamento lavorativo del team, abbiamo trovato anche un po' di tempo per divertirci!

Che si tratti di partite spontanee di calcio balilla o di gareggiare l'uno contro l'altro per otto piani di scale e registrare i tempi più veloci in un tavolo a squadre, abbiamo sicuramente sfruttato al meglio il ritorno in ufficio dopo il COVID.

Mi è piaciuta particolarmente la serata della pizza in cui abbiamo discusso del viaggio del cliente e abbiamo partecipato attivamente suggerendo le nostre idee di miglioramento sotto forma di appunti sul muro.

Altri momenti divertenti che ho vissuto con il team sono stati i compleanni, quando tutti si riunivano per chiacchierare e mangiare una torta insieme, e i pranzi all'aperto sotto il sole nelle rare occasioni in cui il tempo ad Amsterdam si comportava bene! In ufficio non c'è mai stato un momento di noia e, anche se il team è piccolo, le risate riempiono sempre il corridoio.

Pensieri conclusivi

Lo spirito di squadra in Splashtop è eccezionale ed è stato un piacere vedere quanto tutti siano motivati a sostenere gli obiettivi dell'azienda.

È stato meraviglioso essere considerati alla pari all'interno del team ed essere accolti non solo come colleghi ma anche come amici!

Ho imparato molto lavorando a stretto contatto con il team di marketing per trovare il modo in cui un'azienda può aumentare la consapevolezza del marchio e migliorare il percorso del cliente.

Passare dallo studio a tempo pieno e non lasciare quasi mai il mio appartamento a causa delle restrizioni sul coronavirus, a Splashtop Amsterdam - un ambiente d'ufficio vivace e divertente - è stato un cambiamento gradito!



Una cosa è certa: questo stage mi ha impressionato a tal punto che seguirò con grande interesse il successo di Splashtop in futuro!

Vuoi entrare a far parte della famiglia Splashtop?

Esplora le opportunità nella pagina delle carriere di