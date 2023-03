Celebrazione del Mese dell'Orgoglio e dei dipendenti LGBTQ+ di Splashtop

In Splashtop l'inclusività è uno dei nostri valori fondamentali. A prescindere da chi sei, sei visto, apprezzato e celebrato per quello che sei e vogliamo che tu porti al lavoro tutto te stesso.

Sebbene i nostri valori siano chiari e radicati in tutto ciò che facciamo, la verità è che non tutti si sentono a proprio agio nell'essere autentici sul lavoro. C'è ancora molto lavoro da fare.

Ecco perché il Mese dell'Orgoglio è così importante! Oltre ai festeggiamenti e al divertimento, questo mese è dedicato alla valorizzazione delle voci e della cultura LGBTQ+ per sostenere i diritti di uguaglianza LGBTQ+. Quindi, in onore del Mese dell'Orgoglio, quest'anno stiamo facendo le cose in modo un po' diverso, mettendo in evidenza le voci della nostra comunità LGBTQ a Splashtop.

Q & A con Ian McGarvey e Chris Fernandez

D: Cosa significa per te il mese dell'orgoglio?

Chris Fernandez: È come la stagione delle vacanze, ma LGBTQ a giugno. Immagina speciali televisivi con contenuti queer, strade tappezzate di bandiere arcobaleno, e poi ci sono i costumi e improvvisamente...🎵 "Inizia ad assomigliare molto al Mese dell'Orgoglio. Ovunque tu vada..." 🎵 .

Ian McGarvey: Per me, il Mese dell'Orgoglio significa essere pubblici e non omologati su chi si è. Vedere gli altri che si dichiarano orgogliosi aiuta a creare sostegno e comunità. Può anche essere estremamente utile per le persone che non hanno ancora fatto coming out.

D: Come sei arrivato a Splashtop?

Chris Fernandez: Anche se di solito non condivido molto della mia vita personale al lavoro, mi sono recentemente fidanzato e ho sentito di voler condividere la notizia con il mio team. Da lì le persone mi hanno chiesto i dettagli e io ho detto loro che il mio fidanzato si chiama Darrick. Quindi, si può dire che il mio annuncio di fidanzamento è stato il modo in cui mi sono presentata al lavoro!

Ian McGarvey: In quanto uomo bisessuale con un marito, sentivo di poter essere me stesso al lavoro senza temere discriminazioni. Era una giornata normale per me e ho condiviso casualmente i piani per il fine settimana con mio marito prima di una riunione. È molto importante sentirsi sicuri e accettati al lavoro e sono grata di poter essere me stessa qui.

D: Quali sono i tuoi modi preferiti per celebrare il mese dell'orgoglio?

Chris Fernandez: Mi piace cambiare le cose. A volte partecipo al SF Pride, a volte al San Jose Pride. L'ultima volta che sono andato al SF Pride, ho partecipato alla parata con la mia ex azienda, SolarCity. Quest'anno ho fatto la pedicure e mi sono dipinta le dita dei piedi del colore della bandiera dell'Orgoglio transgender.

Ian McGarvey: Di solito festeggio in modo poco impegnativo guardando programmi televisivi e film che celebrano gli artisti LGBTQ+. Due dei miei programmi preferiti sono Legendary (una gara di ballo) e RuPaul's Drag Race, dove una delle drag queen più famose al mondo ospita una gara per trovare la prossima super drag queen.

Come fanno gli altri a festeggiare l'orgoglio a Splashtop?

Celebriamo il Pride esaltando le voci LGBTQ+ del nostro team, divertendoci e sostenendo le organizzazioni che lottano per i diritti e l'uguaglianza LGBTQ+. Quest'anno stiamo abbinando fino a 10.000 dollari di donazioni dei dipendenti a queste tre organizzazioni:

Considera anche la possibilità di fare una donazione a queste organizzazioni.

Cos'altro possiamo fare?

Sii un alleato LGBTQ.

Questo può avvenire in molte forme, dall'essere un buon ascoltatore al condividere uno spazio sicuro con qualcuno per essere se stesso in modo autentico. Non cedere alle supposizioni di genere e non accettare battute anti-LGBTQ. Parla con coloro che lo fanno, anche quando è scomodo. In definitiva, essere un alleato LGBTQ+ significa prendere posizione per tutte le persone, a prescindere dall'identità di genere o dall'orientamento sessuale e persino dal colore della pelle; tutti meritano dignità e rispetto. Sii un alleato!

Felice Mese dell'Orgoglio #Loveislove