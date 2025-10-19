MSP — Supporto remoto di dispositivi non gestiti con Splashtop SOS

Gli RMM possono essere ottimi strumenti per MSP. Consentono agli MSP di gestire tutti i computer dei propri clienti tramite una console centralizzata, offrendo spesso la possibilità di accedere in remoto a qualsiasi computer per fornire supporto in remoto.
Tuttavia, una grande limitazione è che non tutti i dispositivi dei clienti sono gestiti all'interno dell'account RMM di MSP, in particolare i dispositivi personali e mobili. Tuttavia, i clienti spesso si aspettano che il proprio MSP sia in grado di fornire supporto rapido ai propri dispositivi ogni volta che si verifica un problema.
Aggiungere più dispositivi a un account RMM può essere costoso. Inoltre, molti strumenti RMM non consentono l'accesso ai dispositivi mobili.
Quindi, qual è la soluzione migliore è che sei un MSP che vuole essere in grado di fornire supporto remoto ai dispositivi non gestiti? La risposta è Splashtop Remote Support.
Perché gli MSP dovrebbero utilizzare Splashtop per supportare in remoto i dispositivi mobili e computer non gestiti
Otterrai la soluzione di supporto remoto più conveniente
L'ultima cosa che un MSP vuole fare è aggiungere un'altra spesa significativa, soprattutto considerando che gli strumenti RMM sono già estremamente costosi. La buona notizia è che Splashtop è la soluzione di supporto remoto più conveniente. Infatti, Splashtop può consentire un risparmio del 50% o più rispetto a prodotti simili, il che significa risparmiare centinaia o addirittura migliaia di dollari all'anno.
Oltre ai costi contenuti di Splashtop che ti aiutano a massimizzare i tuoi profitti, Splashtop ti permette di supportare dispositivi ILLIMITATI su richiesta, il che significa che puoi facilmente scalare la tua attività senza spendere troppo. Splashtop Remote Support viene concesso in licenza per utente contemporaneo. I piccoli team possono condividere una licenza se solo uno ha bisogno di usarla alla volta.
Potrai accedere e supportare in remoto di qualsiasi dispositivo
Con Splashtop, è possibile avviare una connessione remota a qualsiasi dispositivo Windows, Mac, Android e iOS nel momento in cui è necessario aiuto. La parte migliore, non è necessaria alcuna configurazione precedente. Non importa quale dispositivo ha il tuo cliente, sarai in grado di supportarlo in remoto.
(Controlla a distanza dispositivi Windows, Mac e Android. Accesso remoto a iPhone e iPad è solo visualizzazione)
Otterrai le migliori funzionalità oltre all'accesso remoto veloce e sicuro
Le funzioni, tra cui trasferimento di file drag-and-drop, chat, registrazione di sessione, riconnessione e riavvio remoto, Wake-on-LAN remoto, branding personalizzato, supporto multi-monitor e molto altro ti aiutano a lavorare senza problemi sulle sessioni di accesso remoto per svolgere il lavoro in modo rapido e semplice.
Splashtop offre connessioni veloci con qualità HD e audio. Inoltre, puoi essere certo che i tuoi dati sono protetti con l' infrastruttura sicura di Splashtop e le molteplici funzioni di sicurezza.
Inizia subito a utilizzare Splashtop Remote Support gratuitamente
Inizia subito la prova gratuita di Splashtop e vedrai di persona perché 30 milioni di persone usano Splashtop oggi, tra cui migliaia di MSP.