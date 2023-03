MSP — Supporto remoto di dispositivi non gestiti con Splashtop SOS

Gli RMM possono essere ottimi strumenti per MSP. Consentono agli MSP di gestire tutti i computer dei propri clienti tramite una console centralizzata, offrendo spesso la possibilità di accedere in remoto a qualsiasi computer per fornire supporto in remoto.

Tuttavia, una grande limitazione è che non tutti i dispositivi dei clienti sono gestiti all'interno dell'account RMM di MSP, in particolare i dispositivi personali e mobili. Tuttavia, i clienti spesso si aspettano che il proprio MSP sia in grado di fornire supporto rapido ai propri dispositivi ogni volta che si verifica un problema.

Aggiungere più dispositivi a un account RMM può essere costoso. Inoltre, molti strumenti RMM non consentono l'accesso ai dispositivi mobili.

Qual è quindi la soluzione migliore se sei un MSP che vuole fornire assistenza remota ai dispositivi non gestiti? La risposta è Splashtop SOS.

Perché gli MSP dovrebbero utilizzare Splashtop SOS per supportare in remoto i dispositivi mobili e computer non gestiti

Otterrai la soluzione di supporto remoto più conveniente

L'ultima cosa che un MSP vuole fare è aggiungere un'altra spesa significativa, soprattutto considerando che gli strumenti RMM sono già così costosi. La buona notizia è che Splashtop SOS è la soluzione di assistenza remota più conveniente. Infatti, Splashtop può farti risparmiare il 50% o più rispetto a prodotti simili, facendoti risparmiare centinaia o addirittura migliaia di dollari all'anno.

Oltre ai bassi costi di Splashtop che ti aiutano a massimizzare i profitti, Splashtop SOS ti consente di supportare dispositivi ILLIMITED on-demand, il che significa che puoi facilmente scalare la tua attività senza rompere la banca. Splashtop SOS è concesso in licenza da un tecnico concorrente. I team di piccole dimensioni possono condividere una licenza se è necessario utilizzarla solo alla volta.

Potrai accedere e supportare in remoto di qualsiasi dispositivo

Con Splashtop SOS, è possibile avviare una connessione remota a qualsiasi dispositivo Windows, Mac, Android e iOS nel momento in cui è necessario aiuto. La parte migliore, non è necessaria alcuna configurazione precedente. Non importa quale dispositivo ha il tuo cliente, sarai in grado di supportarlo in remoto.

( Controllo remoto dei dispositivi Windows, Mac e Android. L'accesso remoto a iPhone e iPad è di sola visualizzazione )

Otterrai le migliori funzionalità oltre all'accesso remoto veloce e sicuro

Le funzioni, tra cui trasferimento di file drag-and-drop, chat, registrazione di sessione, riconnessione e riavvio remoto, Wake-on-LAN remoto, branding personalizzato, supporto multi-monitor e molto altro ti aiutano a lavorare senza problemi sulle sessioni di accesso remoto per svolgere il lavoro in modo rapido e semplice.

Splashtop offre connessioni veloci con qualità HD e audio. Inoltre, puoi essere certo che i tuoi dati sono protetti con l' infrastruttura sicura di Splashtop e le molteplici funzioni di sicurezza.

Inizia subito con Splashtop SOS gratis

Inizia subito la prova gratuita di Splashtop SOS e vedrai di persona perché 30 milioni di persone usano Splashtop oggi, tra cui migliaia di MSP.

Prova gratuita