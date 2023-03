Splashtop annuncia i membri del suo consiglio consultivo per gli MSP

Contribuire a guidare la direzione e i miglioramenti dei prodotti di supporto remoto per la comunità MSP

SAN JOSE, California, 25 marzo 2021-Splashtop Inc., leader nell'accesso remoto e nel supporto remoto di nuova generazione, ha riunito i principali fornitori di servizi gestiti (MSP) in un consiglio consultivo MSP. Questo gruppo di consulenti aiuta Splashtop a tenersi aggiornato su le ultime sfide IT affrontate dagli MSP, fornendo al contempo feedback e consigli sulle caratteristiche del prodotto e sulla roadmap di Splashtop.

"Gli MSP rappresentano un mercato importante per le nostre soluzioni di assistenza remota, e attingere alle esperienze dei principali MSP ci aiuta a perfezionare e migliorare le nostre offerte per questa comunità di assistenza IT", ha dichiarato Mark Lee, co-fondatore e CEO di Splashtop. "Inoltre, gli MSP possono fornirci preziose indicazioni sulle esigenze in evoluzione dei loro clienti, che possono potenzialmente trarre vantaggio dalle nostre soluzioni di accesso remoto sicuro di nuova generazione, soprattutto per supportare il lavoro a distanza durante la pandemia COVID-19."

Splashtop Remote Support e Splashtop On-Demand Support sono stati adottati da oltre 30.000 MSP a livello nazionale. Oltre a vendere direttamente agli MSP, Splashtop controllo remoto è anche integrato nelle principali piattaforme di monitoraggio e gestione remota (RMM), tra cui Datto, NinjaOne, Atera, Naverisk e altre, che gli MSP utilizzano per fornire assistenza ai loro clienti. Inoltre, Splashtop offre una perfetta integrazione con i più diffusi sistemi di automazione dei servizi professionali (PSA) e piattaforme di help desk, tra cui ServiceNow, Freshworks, Zendesk e Atlassian Jira.

I membri del Consiglio consultivo di Splashtop MSP includono:

Craig Cohen, presidente e CEO, HCS Technology Group -HCS fornisce gestione e supporto di progetti IT 24/7/365 a un'ampia gamma di clienti, specializzandosi in sistemi Apple. Cohen, un trainer certificato Apple, ha fondato HCS nel 1990.

Ralph Joedicke, co-fondatore e CEO, goCloudOffice -Joedicke ha fondato goCloudOffice nel 2003 (come AUCCESS) per fungere da "ufficio nel cloud" per le piccole imprese. Dal 1981 lavora in settori legati all'IT, tra cui Ricoh Business Systems e Applied Materials.

Evan Jones, CEO, Jones IT - Azienda leader nel settore dell'assistenza informatica a San Francisco, Jones IT fornisce supporto tecnologico a clienti che vanno dalle startup alle aziende consolidate. Evan Jones ha conseguito le certificazioni CompTIA in ambito IT e networking ed è l'ingegnere principale di Jones IT.

Ramin Keyvan, presidente e CEO, Rhino Network Solutions -Rhino opera nel settore IT e dei servizi gestiti nella Silicon Valley da quasi 20 anni. In precedenza Keyvan ha fatto parte dello staff tecnico di Teknekron Software Systems e TIBCO Finance Technology.

Sarah Tenisi, CEO, TenisiTech -Utilizzando un processo collaudato, TenisiTech fornisce servizi di consulenza CIO e di supporto alla conformità IT completamente esternalizzati e in co-sourcing. Prima di fondare l'MSP, Tenisi ha trascorso più di 15 anni in ruoli di amministratore di sistema e desktop IT presso Hewlett Packard, Adobe Systems e WageWorks.

Steven Walker, presidente e fondatore, Fast Break Tech-Dal 1999, Fast Break Tech fornisce servizi IT gestiti per tutti i sistemi operativi Microsoft, con l'obiettivo di mantenere i propri clienti sempre operativi. Walker guida un team di sette tecnici con competenze comuni e uniche.

Per maggiori informazioni sulle offerte di Splashtop per gli MSP, visita il sito www.splashtop.com/msp.

Informazioni su Splashtop

Con sede nella Silicon Valley, Splashtop Inc. offre software e servizi di accesso remoto di nuova generazione per aziende, istituti accademici e di ricerca, agenzie governative, piccole imprese, MSP, dipartimenti IT e privati. L'approccio all'accesso remoto di Splashtop, basato sul cloud, sicuro e facilmente gestibile, sta sempre più sostituendo gli approcci tradizionali come le reti private virtuali (VPN), ottenendo un incredibile 93 Net Promoter Score (NPS), uno standard per valutare la soddisfazione dei clienti. Oltre 30 milioni di utenti, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Visita www.splashtop.com per maggiori informazioni.