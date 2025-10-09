Managed Detection and Response (MDR) è un potente servizio di cybersecurity. Integra il rilevamento delle minacce, il monitoraggio continuo e la risposta in tempo reale per fornire alle aziende una protezione robusta contro le minacce in evoluzione, una necessità negli ambienti aziendali di oggi, specialmente con l'espansione del BYOD, del lavoro remoto/ibrido e dell'Internet of Things.
Ma cos'è l'MDR, come funziona e perché è importante? È ora di esplorare la sicurezza MDR, vedere perché il Managed Detection and Response è importante e scoprire come Splashtop AEM può aiutare a migliorare la tua sicurezza informatica attraverso endpoint e reti.
Cos'è il MDR (Managed Detection and Response)?
Managed Detection and Response è un approccio alla sicurezza informatica che monitora continuamente endpoint, reti e ambienti cloud per rilevare e rispondere alle minacce. Utilizza tecnologia avanzata e competenza umana per ridurre i rischi e migliorare le operazioni di sicurezza.
I servizi MDR consistono in monitoraggio continuo, ricerca proattiva delle minacce e risposta/remediation guidata per rilevare e affrontare i rischi. Uno degli elementi più importanti che differenzia MDR da altri approcci di rilevamento e risposta è l'elemento umano: MDR è guidato dall'uomo, utilizzando strumenti di cybersecurity e dati per informare le loro risposte piuttosto che dettarle.
Perché MDR è critico per una cybersecurity proattiva e la ricerca delle minacce?
L'MDR aiuta le aziende a rimanere un passo avanti agli attaccanti. Utilizza analisi avanzate, intelligence sulle minacce e funzionalità di risposta automatizzata per migliorare la sicurezza e ridurre il tempo tra il rilevamento e la risoluzione.
Di conseguenza, MDR è uno strumento prezioso per gestire i rischi. Aiuta le organizzazioni a ottenere visibilità sulle loro reti, endpoint e ambienti cloud, prioritizzare gli incidenti e rispondere rapidamente. Più importante, è un modo proattivo per affrontare potenziali minacce, piuttosto che reagire ai problemi dopo che appaiono.
Se la tua sicurezza è reattiva, puoi affrontare problemi e minacce solo dopo che hanno già causato danni. Nel tempo che passa tra l'individuazione di una minaccia e la sua risoluzione, non si può prevedere quanto danno possa causare. L'MDR fornisce rilevamento proattivo delle minacce e mitigazione, affrontando i problemi prima che possano causare danni.
Vantaggi dell'MDR rispetto ai servizi di sicurezza tradizionali
Allora, cosa rende il Managed Detection and Response preferibile ai servizi di sicurezza tradizionali? Strumenti tradizionali, come la gestione del firewall, il Security Information and Event Management (SIEM) e i Managed Security Service Providers (MSSPs), hanno il loro posto in un ambiente di sicurezza, ma l'MDR ha diverse qualità che lo rendono unico.
Mentre i servizi di cybersicurezza tradizionali si concentrano sul monitoraggio e l'allerta, l'MDR fornisce un approccio più proattivo alla sicurezza, combinando rilevamento delle minacce, monitoraggio continuo e risposta agli incidenti. Questo approccio attivo aiuta ad affrontare le minacce informatiche, anche di fronte ad attacchi sempre più sofisticati e in crescita.
Di conseguenza, MDR è un'offerta di sicurezza più completa. La sua combinazione di rilevamento delle minacce e competenza umana fornisce un approccio completo ed efficiente per rilevare e affrontare le minacce informatiche, insieme a un livello di protezione e sicurezza potenziato.
Come funziona MDR per rilevare, dare priorità e compensare le minacce?
Tenendo questo a mente, resta una domanda: come funziona l'MDR? Managed Detection and Response è un processo che utilizza l'intelligence sulle minacce, analisi avanzate, dati forensi e analisi umana per rilevare e affrontare potenziali minacce. Tipicamente segue questi cinque passaggi:
Prioritizzazione: Il servizio MDR utilizza una combinazione di regole automatiche e ispezione umana per identificare e prioritizzare le minacce e i danni che potrebbero causare, in modo che le aziende possano concentrarsi prima sulle minacce ad alto rischio.
Caccia alle minacce: Agenti umani con competenze nella caccia alle minacce identificano minacce informatiche nascoste o in crescita che gli strumenti automatizzati potrebbero perdere.
Indagine: I fornitori di servizi MDR indagano sulle minacce per capire cosa è successo, quando è accaduto, cosa è stato impattato e qualsiasi danno inflitto.
Risposta: Il passo successivo è una risposta guidata, fornendo input attuabili su come affrontare minacce specifiche e recuperare da eventuali danni subiti.
Recupero: Una volta affrontata la minaccia, l'ultimo passo è il recupero e la bonifica. Questo ripristina i sistemi e i dati colpiti dagli attacchi, rimuove il malware e ripara qualsiasi altro danno.
6 Passi per Implementare con Successo Servizi MDR nella Tua Organizzazione
Se vuoi utilizzare un servizio MDR, ci sono passi che puoi intraprendere per rendere la transizione senza intoppi ed efficace. Seguire questi passi aiuterà a garantire che sei pronto per partire e trarrai il massimo vantaggio da Managed Detection and Response:
Passo 1: Valuta il tuo attuale panorama della sicurezza
Prima di tutto, è necessario comprendere la tua attuale situazione di sicurezza. Questo richiede un'analisi approfondita e una valutazione dei rischi per avere una chiara comprensione del tuo panorama di minacce e di quali aree richiedono maggior attenzione.
Passo 2: Definisci chiari obiettivi e traguardi per l'adozione di MDR
Successivamente, considera gli obiettivi che vuoi raggiungere con i servizi MDR. Potrebbe trattarsi di un miglioramento generale della tua postura di sicurezza, di una rilevazione delle minacce più veloce, del miglioramento della tua risposta agli incidenti e così via, ma è necessario avere un obiettivo. Questo dovrebbe includere i tuoi servizi, bisogni tecnologici e di integrazione, in modo che il tuo fornitore MDR comprenda quello che stai cercando e come possono aiutarti a ottenerlo.
Passo 3: Scegliere il Giusto Fornitore di MDR per un'Integrazione Senza Soluzione di Continuità
Quando scegli un provider MDR, non stai solo scegliendo una soluzione tecnologica da utilizzare; stai anche affidando la tua sicurezza a un gruppo di esperti. Questo significa che dovresti fare la tua diligente verifica, inclusa la conduzione di interviste, la lettura delle recensioni e garantendo che la loro tecnologia possa integrarsi correttamente con il tuo sistema. Considera i servizi che offrono, la scalabilità, il prezzo e quanto bene il provider MDR può soddisfare i tuoi obiettivi specifici (come stabilito nel Passo 2).
Passo 4: Crea un piano completo per il deployment MDR
Una volta trovato il miglior provider MDR per le tue esigenze, è il momento di creare un piano di distribuzione. Questo dovrebbe delineare tutto ciò che ti serve per la transizione, inclusi i singoli passaggi, il calendario che intendi rispettare e le risorse di cui avrai bisogno. Tutti i coinvolti dovrebbero comprendere i loro ruoli e responsabilità specifici e tutte le parti interessate dovrebbero rimanere informate e comunicare durante tutto il processo.
Passo 5: Implementa la transizione e integra le soluzioni MDR
Quando il tuo piano è pronto, è il momento di metterlo in atto. Lavora insieme al tuo fornitore MDR per integrare i loro servizi, integrare la loro tecnologia e formare il tuo team per lavorare con il fornitore e utilizzare i loro strumenti. Collabora con il tuo fornitore e con le parti interessate per garantire che la transizione sia il più agevole possibile e che i tuoi dipendenti siano informati e adeguatamente formati.
Passaggio 6: rivedere e migliorare continuamente le prestazioni di MDR
Infine, si vorrà monitorare i servizi MDR per assicurarsi che tutto funzioni correttamente e soddisfi le proprie aspettative. Assicurati di esaminare i rapporti, tracciare i principali parametri e collaborare con il tuo provider per garantire di ricevere i servizi e la sicurezza di cui hai bisogno.
Considerazioni Essenziali per Scegliere la Soluzione di Sicurezza MDR Giusta
Quando si sceglie una soluzione e un fornitore MDR, ci sono diversi fattori che dovrai considerare. L'MDR non è solo una soluzione plug-and-play, ma una partnership con il fornitore, quindi è importante prendersi il tempo necessario per considerare le opzioni e fare la scelta migliore per il tuo business.
Considera i seguenti fattori:
Competenza: L'elemento umano è la più grande differenziazione tra MDR e altri servizi di cybersecurity, quindi devi trovare un fornitore con un team esperto. Considera le loro aree di competenza, le recensioni dei clienti e il loro percorso per assicurarti che possano fornire i servizi di cui hai bisogno.
Gamma di servizi: Quali servizi offre il fornitore? È importante trovare un fornitore che offra threat hunting proattivo, supporto 24/7 e tempi di risposta rapidi, oltre a qualsiasi servizio specifico per le esigenze e gli obiettivi della tua azienda.
Personalizzazione: La sicurezza non è una questione di taglia unica. Cerca un fornitore che offra soluzioni di sicurezza personalizzabili, che puoi adattare alle esigenze della tua azienda. Un fornitore flessibile ti aiuterà a soddisfare le tue esigenze specifiche subito, rimanendo al contempo adattabile alle esigenze di sicurezza in evoluzione.
Integrazioni: Se scegli un fornitore la cui tecnologia non può integrarsi con la tua, non potrai ottenere alcun beneficio. Assicurati che il tuo fornitore offra integrazioni con tutto nel tuo stack tecnologico così da poter proteggere e gestire tutto; altrimenti, ti esporrai a vulnerabilità.
Perché è essenziale integrare MDR con la sicurezza interna per una difesa cibernetica più forte?
I servizi MDR sono eccellenti per migliorare la tua cybersecurity, ma non sono sufficienti da soli. Dopotutto, nessuno comprende la tua rete, i tuoi sistemi e le tue esigenze di sicurezza come il tuo team IT. Le organizzazioni dovrebbero integrare i servizi MDR con i propri team di sicurezza interni, combinando la loro esperienza interna con le capacità avanzate dei fornitori MDR.
Integrare l'MDR e i team di sicurezza interni può fornire una cybersicurezza resiliente ed efficace, unendo la copertura proattiva e completa dell'MDR alla conoscenza e competenza operativa del tuo team. Questo aiuta a garantire una copertura olistica e personalizzata, insieme a un monitoraggio e risposta 24/7 e la scalabilità necessaria per crescere con il tuo business.
Inoltre, le capacità avanzate di rilevamento delle minacce dell'MDR possono aiutare a individuare minacce sofisticate di cui il tuo team interno potrebbe non essere a conoscenza, mentre li potenzia per agire rapidamente ed efficacemente affrontare le minacce non appena si manifestano.
Aumenta la sicurezza con le integrazioni EDR di Splashtop e Bitdefender/CrowdStrike
Mentre Managed Detection and Response (MDR) è un ottimo modo per migliorare la sicurezza degli endpoint, funziona meglio se combinato con una gestione e visibilità degli endpoint solide.
Ecco dove entra in gioco Splashtop AEM (Autonomous Endpoint Management). Consente alle organizzazioni di gestire e supportare i loro endpoint remoti da una singola console, fornendo visibilità, automazione delle patch, allerta, gestione dell'inventario e approfondimenti CVE potenziati dall'AI per la priorizzazione.
Splashtop AEM si integra con Bitdefender GravityZone EDR e CrowdStrike Falcon EDR, portando capacità di Endpoint Detection and Response all'avanguardia nella console Splashtop. Queste integrazioni semplificano la visibilità, automatizzano i flussi di lavoro di remediazione e semplificano le operazioni di sicurezza collegando le capacità di gestione di Splashtop con la protezione avanzata EDR.
I clienti possono opzionalmente estendere queste integrazioni con i servizi MDR di Bitdefender o CrowdStrike per ulteriori attività di ricerca di minacce e di risposta agli incidenti guidate dal fornitore.
La sicurezza informatica non è opzionale. Anche senza un team di operazioni di sicurezza dedicato, Splashtop AEM, combinato con le principali integrazioni EDR, ti aiuta a proteggere la tua rete e gli endpoint in tutti gli ambienti.
Vuoi provare Splashtop di persona? Inizia oggi con una prova gratuita.