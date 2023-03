Utenti Naverisk: consentire ai client di accedere in remoto ai computer di lavoro con Splashtop Business Access

Gli utenti Naverisk possono sfruttare l'integrazione Splashtop per consentire la business continuity per i propri clienti impostandoli in remoto nei propri computer di lavoro da casa.

Durante questi periodi di incertezza, le aziende hanno mobilitato i loro piani di disaster recovery e hanno chiesto ai dipendenti di lavorare da casa, per proteggere loro e le loro famiglie. Come strumento di accesso remoto e supporto remoto, Splashtop è stata in una posizione unica per aiutare gli MSP a fornire accesso remoto ai propri clienti, consentendo loro di lavorare da casa.

Consenti ai tuoi clienti di lavorare in remoto con Splashtop Business Access Pro

Mentre i tuoi clienti impostano il loro piano di lavoro remoto, con Splashtop Business Access Pro puoi fornire loro l'accesso remoto ai propri computer gestiti dall'utente. Come utente Naverisk, è più facile abilitare l'accesso remoto per i client. Puoi farlo senza installare alcun software aggiuntivo, sfruttando lo streamer già installato come parte dell'agente Naverisk.

In questo modo, è possibile estendere facilmente l'offerta di servizi fornendo accesso remoto sicuro ai clienti. Le istruzioni dettagliate su come si può andare su di esso sono disponibili sulla nostra pagina di supporto Naverisk.

Informazioni su Splashtop Business Access Pro

Splashtop fornisce strumenti di accesso remoto sicuri per professionisti aziendali e team di grandi dimensioni. Gli utenti possono accedere in remoto ai loro computer Windows, Mac o Linux dal loro computer di casa e anche dispositivi iOS e Android. La sessione di accesso remoto di Splashtop fornisce funzioni come il supporto multi-to-muti monitor, registrazione sessione, chat, condivisione desktop, riavvio remoto e molti altri!

Splashtop offre ai team uno sconto fino al 25% a sostegno delle iniziative di lavoro da casa. Leggi tutto quello che c'è da sapere su Splashtop Business Access.

Hai bisogno di supportare anche computer e dispositivi mobili che non sono gestiti da Naverisk? Dai un'occhiata a Splashtop SOS.