Il Dipartimento di Giustizia sviluppa una task force per contrastare i ransomware

Il Dipartimento di Giustizia ha fatto della prevenzione del ransomware una priorità assoluta. Il Wall Street Journal ha riportato il 21 aprile di quest'anno che "Il Dipartimento di Giustizia ha formato una task force per limitare la proliferazione dei cyberattacchi ransomware, nel tentativo di rendere meno lucrativi i popolari schemi di estorsione prendendo di mira l'intero ecosistema digitale che li supporta".

La task force aumenterà la formazione e dedicherà maggiori risorse del Dipartimento di Giustizia per limitare gli attacchi ransomware alle aziende statunitensi. Questo dato arriva mentre il 2020 è stato l'anno peggiore per gli attacchi ransomware negli Stati Uniti.

Con un numero maggiore di persone che lavorano da casa e che dipendono dalla tecnologia a causa della pandemia, gli attacchi ransomware sono aumentati nell'ultimo anno. Gli aggressori di ransomware prendono spesso di mira le aziende che utilizzano software VPN e RDP per i lavoratori remoti, il che può rendere le aziende vulnerabili agli attacchi.

Proprio di recente, l'Agenzia per la sicurezza informatica e delle infrastrutture ha confermato a che alcune agenzie federali sono state compromesse da vulnerabilità riscontrate nel software VPN di Pulse Connect Secure.

La task force del Dipartimento di Giustizia lavorerà per proteggere gli individui e le aziende dagli attacchi ransomware prima che si verifichino, dichiarando che si concentrerà sulla ricerca di "usi innovativi delle autorità legali... per proteggere le vittime prima che vengano vittimizzate".

Come Splashtop aiuta a proteggere le aziende dai ransomware

Splashtop è la migliore alternativa VPN e RDP. Il software di accesso remoto Splashtop è molto più sicuro di VPN e RDP e aiuta a prevenire gli attacchi ransomware, offrendo ai lavoratori remoti un modo sicuro e affidabile per accedere ai loro computer di lavoro.

Splashtop protegge le aziende attraverso connessioni remote crittografate end-to-end, supportate da un'infrastruttura sicura con prevenzione delle intrusioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Splashtop offre inoltre agli utenti diverse funzioni di sicurezza avanzate, tra cui l'autenticazione dei dispositivi, l'autenticazione a più fattori, single sign-on (SSO), la registrazione automatica, la registrazione delle sessioni e altro ancora. Per un ulteriore livello di protezione sono disponibili integrazioni con il sito .

La sicurezza è un compito senza fine, motivo per cui Splashtop ha investito milioni per garantire che i clienti siano ben protetti dalle minacce informatiche. Splashtop ha inoltre formato un Security Advisory Council e ha lanciato un bollettino sulla sicurezza per aiutare i professionisti IT e gli MSP a rimanere al passo con le ultime vulnerabilità.

Scopri di più sulle procedure di sicurezza dell'accesso remoto Splashtop.