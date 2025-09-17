Gli audit IT possono sembrare travolgenti quando i dati sugli asset, i record delle patch e i report di conformità sono sparsi su più sistemi. Senza una visibilità in tempo reale, i team rischiano ritardi, multe e audit falliti.
Questa guida ti mostra come semplificare la preparazione degli audit consolidando la reportistica e il monitoraggio, e come Splashtop AEM aiuta i team IT a raggiungere la conformità.
Perché la preparazione all'audit IT è una sfida
Gli audit IT sono essenziali per garantire la sicurezza e la conformità IT, ma possono anche essere una lotta e, onestamente, piuttosto frustranti. Quando devi destreggiarti tra più fonti di verità, come fogli di calcolo e strumenti isolati, e dimostrare la conformità in ambienti distribuiti o ibridi, può essere una sfida.
A questo si aggiungono le crescenti aspettative degli auditor di soddisfare gli standard di conformità e la difficoltà di ricevere report accurati sullo stato delle patch, e le verifiche possono essere un'esperienza estenuante e stressante.
Tuttavia, ci sono modi per rendere più semplice la preparazione degli audit IT. Seguendo queste migliori pratiche per l'audit IT e utilizzando una soluzione come Splashtop AEM, puoi semplificare e ottimizzare il processo di preparazione, affrontare le sfide comuni e garantire un audit efficiente.
5 migliori pratiche per essere pronti all'audit
Prima, esploriamo le migliori pratiche per la preparazione degli audit IT. Prepararsi per un audit all'ultimo minuto è una ricetta per il fallimento, ma se prendi provvedimenti con largo anticipo per assicurarti di sapere dove trovare tutto ciò di cui hai bisogno, sarai pronto per l'audit in un attimo.
1. Centralizzare l'inventario degli asset e del software
Mantenere un registro chiaro dei tuoi asset e del tuo inventario è uno dei modi migliori per essere preparati per un audit. Avere un unico record aggiornato dei tuoi dispositivi, sistemi operativi e applicazioni installate fornisce una fonte chiara e affidabile da cui lavorare quando ci si prepara per un audit, piuttosto che cercare tra fonti scollegate e fogli di calcolo.
Splashtop AEM, ad esempio, include un inventario in tempo reale di dispositivi e software. Questo si aggiorna automaticamente quando vengono aggiunti nuovi dispositivi o applicazioni, garantendo di avere un elenco unico e aggiornato di ogni endpoint e delle sue applicazioni.
2. Traccia lo stato delle patch in tempo reale
Mantenere gli endpoint e le applicazioni completamente patchati e aggiornati è una parte vitale della conformità IT, e sarà controllato durante un audit. Puoi aiutare a garantire che le tue patch siano aggiornate e installate correttamente monitorando gli stati delle patch in tempo reale, piuttosto che controllare solo quando arrivano gli audit.
Soluzioni come Splashtop AEM forniscono un monitoraggio dello stato delle patch in tempo reale che mostra quali dispositivi e applicazioni sono completamente aggiornati, quali necessitano di aggiornamenti, e se qualche patch ha fallito l'installazione. Questo rende facile garantire che tutti i dispositivi siano correttamente aggiornati, e se qualche patch fallisce, determinare il motivo e provare nuovamente.
3. Automatizza i report per i framework di conformità
I report sono parti essenziali degli audit, ma possono anche richiedere tempo per essere raccolti. Tuttavia, puoi risparmiare tempo e migliorare l'efficienza programmandoli in anticipo come report esportabili che supportano la preparazione alla conformità, aiutandoti ad allinearti a framework come ISO, SOC 2, o conformità HIPAA. Questo aiuta a tenere traccia corretta della tua sicurezza, degli aggiornamenti delle patch, e di altre informazioni chiave necessarie per gli audit.
Utilizzando una soluzione come Splashtop AEM, puoi esportare i dati dell'audit per mantenere insieme le informazioni rilevanti, risparmiando ore che altrimenti sarebbero state spese nella preparazione manuale. Questo rende la preparazione all'audit più efficiente e precisa riducendo una causa comune di frustrazione.
4. Sfrutta i deployment basati su ring per rilasci più sicuri
Quando hai una nuova patch da distribuire, c’è sempre la possibilità di un fallimento o un problema imprevisto. Puoi testare questi problemi utilizzando un rollout scaglionato, distribuendo lentamente la patch a un anello di endpoint sempre più ampio, monitorando lungo il percorso. Questo riduce il rischio di patch fallite prima degli audit e mantiene una corretta cybersecurity.
Per esempio, con Splashtop AEM, puoi distribuire patch con un piano di rollout controllato. In questo modo, puoi tenere i dispositivi aggiornati monitorando ogni distribuzione, con registri chiari per dimostrare agli auditor che stai rispettando i requisiti di conformità IT.
5. Documenta gli sforzi di rimedio
Quando stai affrontando un audit, hai bisogno della prova che hai mantenuto gli standard di sicurezza, incluso il patching. Oltre a dimostrare che i tuoi sistemi sono aggiornati, ciò dovrebbe includere anche prove della risoluzione di eventuali aggiornamenti falliti e un focus sulla protezione dei sistemi vulnerabili.
Utilizzando una soluzione come Splashtop AEM, puoi tracciare tutti i tuoi sforzi di rimedio con log automatici e opzioni di rollback per affrontare i problemi con le patch. Questo fornisce esempi chiari di tutte le azioni correttive che hai intrapreso per correggere errori di patch e affrontare vulnerabilità, rendendo l'audit più completo e meno doloroso.
Come Splashtop AEM rende semplice la preparazione degli audit
Se vuoi essere preparato per un audit, avrai bisogno di una soluzione che possa supportare la tua rete e gli endpoint, semplificare la gestione della sicurezza e registrare ogni dispositivo e aggiornamento. Splashtop AEM (Gestione autonoma degli endpoint) è quella soluzione.
Splashtop AEM aiuta a mantenere gli endpoint aggiornati e conformi mentre snelliscono le operazioni IT e automatizzano le attività di routine. Con la sua gestione delle patch di sistemi operativi e di terze parti, può garantire che ogni endpoint sia aggiornato correttamente senza richiedere agli agenti IT di aggiornare manualmente ciascun dispositivo, e i suoi insights CVE aiutano a dare priorità alle vulnerabilità utilizzando il punteggio CVSS e i dati CISA KEV.
Splashtop AEM include anche:
Report Automatizzati: Traccia, salva ed esporta metriche di monitoraggio della salute dei dispositivi, dello stato delle patch e della conformità istantaneamente, così sei sempre pronto per un audit.
CVE Insights: Dimostra di aver dato priorità alle vulnerabilità utilizzando i dati CVSS e CISA KEV.
Copertura multipiattaforma: Patching di Windows, macOS e app di terze parti con automazione basata su policy per garantire aggiornamenti tempestivi.
Dashboard Unificata: Tutti i dati su asset, patch e conformità sono facilmente accessibili in un unico posto.
La preparazione all'audit non deve essere una corsa dell'ultimo minuto per raccogliere tutto da fonti disparate. Con Splashtop AEM, puoi ottenere visibilità in tempo reale, automazione e reportistica applicabile che ti mantiene pronto per un audit in qualsiasi momento. Risparmierai tempo ai team IT, ridurrai lo stress e garantirai la conformità, tutto mentre gestisci e metti in sicurezza i tuoi endpoint con una facilità senza precedenti.
Pronto a semplificare la reportistica di conformità e la gestione degli endpoint con Splashtop AEM? Inizia oggi con una prova gratuita: