Le forze lavoro distribuite hanno reso la gestione dell'inventario IT più complessa che mai. Senza una visibilità accurata e in tempo reale del tuo hardware, software e configurazioni, affronti rischi di conformità, costi crescenti e vulnerabilità di sicurezza. Liste di asset obsolete possono portare a risorse sprecate, dispositivi dimenticati e rischi di sicurezza derivanti dal lasciare dispositivi vulnerabili e non aggiornati.
Le conseguenze di questo possono andare oltre uno o due dispositivi. Può mettere a rischio la rete di un'azienda, portare un'azienda a non soddisfare i suoi requisiti di conformità IT, e peggio ancora.
Tenendo presente questo, è il momento di esaminare la gestione dell'inventario, le migliori pratiche per gestire il tuo inventario con una forza lavoro remota e distribuita, e come Splashtop AEM (Gestione autonoma degli endpoint) semplifica la gestione dell'inventario per team remoti e ibridi.
Migliori pratiche per la gestione dell'inventario in una forza lavoro distribuita
Data l'importanza della gestione dell'inventario, conoscere i suggerimenti e i trucchi per gestire correttamente il tuo inventario può essere utile. Ecco alcune best practice per la gestione dell'inventario:
1. Centralizza il monitoraggio dei dispositivi e del software
Se utilizzi strumenti disparati per monitorare i tuoi dispositivi e software, perderai tempo a tenere traccia di ciascuna delle diverse liste. Fogli di calcolo isolati e strumenti disconnessi possono rendere facile perdere traccia di tutto ciò che stai monitorando e possono essere una seccatura da consultare.
Invece, investi in una soluzione centralizzata che copra tutti i tuoi endpoint e software. Splashtop AEM, ad esempio, include un dashboard di inventario in tempo reale che copre tutti i tuoi endpoint, mantenendo tutte le informazioni di cui hai bisogno in un unico posto.
2. Automatizza la scoperta e gli aggiornamenti degli asset
Inserire manualmente ciascuno dei tuoi asset e endpoint può richiedere tempo ed essere soggetto a errori umani. Piuttosto che controllare periodicamente i tuoi asset, è molto più efficiente utilizzare una soluzione che scansiona continuamente la tua rete per monitorare i tuoi endpoint.
Ad esempio, Splashtop AEM aggiorna automaticamente i dati dell'inventario ogni volta che si connettono nuovi dispositivi. Questo aiuta a garantire che il tuo inventario sia accurato fino al momento, riducendo il tempo amministrativo che altrimenti sarebbe speso in controlli e registri manuali.
3. Organizza gli asset con tag e gruppi
Semplicemente elencare tutti i tuoi asset non è sufficiente – organizzarli è altrettanto importante. Vorrai usare tag e ordinare i tuoi asset in gruppi logici, come per dipartimento, regione o ruolo. Da lì, puoi anche applicare politiche e filtri per gruppo, il che può semplificare e migliorare il patching e la risoluzione dei problemi rendendo facile identificare e dare priorità agli endpoint.
4. Collega l'inventario alle azioni di sicurezza
Quando hai un inventario adeguato dei tuoi asset e endpoint, gestirli diventa significativamente più facile. Collegare i dati degli asset al software di gestione delle patch e controllo della configurazione ti consente di supportare i tuoi dispositivi remoti senza problemi distribuendo patch e politiche su endpoint disparati.
Splashtop AEM, ad esempio, può essere utilizzato per gestire più endpoint da un unico posto. Questo consente agli utenti di distribuire aggiornamenti, applicare impostazioni e persino disinstallare software rischiosi o sospetti dalla vista dell'inventario, semplificando così la gestione.
5. Ritira e recupera risorse
La gestione dell'inventario non ti permette solo di vedere gli asset che hai; ti aiuta anche a identificare quelli che hai dimenticato o di cui non hai più bisogno. Una corretta gestione dell'inventario può identificare licenze inutilizzate, hardware obsoleto o dispositivi che sono rimasti inattivi, così puoi utilizzarli o rimuoverli.
Questo aiuta a ridurre i costi eliminando asset non necessari e migliora la tua postura di cybersecurity rimuovendo endpoint obsoleti che potrebbero creare vulnerabilità.
Splashtop AEM in azione
Se desideri una soluzione potente che fornisca non solo reportistica dell'inventario ma anche gestione degli asset per aiutarti a supportare, aggiornare e proteggere i tuoi endpoint, Splashtop AEM ha tutto ciò di cui hai bisogno.
Splashtop AEM rende facile monitorare, gestire e semplificare le attività sui tuoi endpoint, anche in ambienti remoti. Con esso, puoi rilevare automaticamente e distribuire patch per i tuoi sistemi operativi e software di terze parti tramite aggiornamenti automatici collegati ai dati del tuo inventario, o personalizzare e applicare politiche sugli endpoint.
Se Splashtop AEM rileva endpoint vulnerabili o configurati in modo errato, può automaticamente distribuire correzioni automatiche tramite azioni intelligenti, fornendo una rimedio basato su politiche. Inoltre, Splashtop AEM utilizza dati CVE in tempo reale per identificare e dare priorità alle minacce, così puoi rispondere rapidamente ai potenziali problemi.
Tutto questo può essere fatto da un dashboard unificato e centralizzato, dandoti piena visibilità sui tuoi asset e il potere di supportare i tuoi endpoint da qualsiasi luogo.
Inizia con una migliore gestione dell'inventario
Splashtop AEM ti offre una gestione dell'inventario potente, efficiente e facile da usare per la tua forza lavoro distribuita. Che tu debba gestire endpoint in più uffici, dipendenti remoti o una forza lavoro BYOD (portare il dispositivo), Splashtop AEM ti fornisce gli strumenti per supportare ogni dispositivo, completo di report dettagliati sull'inventario e avvisi proattivi.
Splashtop AEM è facile da configurare e distribuire, così puoi connettere i tuoi endpoint in pochi minuti. Non c'è bisogno di uno strumento di gestione degli asset separato, poiché supporta tutto da un'unica dashboard. Splashtop AEM fornisce ai team IT gli strumenti e la tecnologia di cui hanno bisogno per monitorare gli endpoint, affrontare proattivamente i problemi e ridurre il loro carico di lavoro, inclusi:
Patch automatiche per OS, app di terze parti e app personalizzate.
Approfondimenti sulle vulnerabilità basati su CVE potenziati dall'AI.
Quadro di politiche personalizzabile.
Monitoraggio dell'inventario hardware e software su tutti gli endpoint
Avvisi e risoluzione per risolvere automaticamente i problemi prima che diventino problemi.
