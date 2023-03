Light Chaser Animation Studios realizza un lavoro di post-produzione remota sicuro e ad alte prestazioni

Light Chaser Animation Studios si è posta l'obiettivo di produrre un film d'animazione di eccellenza all'anno. Il suo successo dipende dalla collaborazione tra più team, da postazioni di lavoro di alto livello e da software specializzati. Si tratta di un obiettivo ambizioso: secondo gli addetti ai lavori, la pipeline di produzione dell'animazione dura generalmente dai tre ai cinque anni. A differenza del live-action, i film d'animazione hanno requisiti più elevati in termini di precisione e fluidità. Per ottenere effetti visivi di alto livello, è necessario perfezionarli e renderizzarli fotogramma per fotogramma, il che comporta diverse sfide tecniche nel processo di produzione.

Lu Xi, produttore di New Gods: Yang Jian , ha dichiarato che la produzione del film è iniziata all'inizio del 2019. La data di uscita era già stata fissata ma, a causa della pandemia, il team di post-produzione non ha potuto recarsi fisicamente in studio per lavorare.

Le sfide principali che Light Chaser ha dovuto affrontare con l'arrivo della pandemia sono state due:

Consentire al team di accedere da remoto a postazioni di alto livello sui computer Windows e Mac dello studio per utilizzare software specializzati come Avid Media Composer e DaVinci Resolve.

Aiutare i dipendenti a svolgere da remoto attività di post-produzione come editing audio e video, effetti visivi, mixaggio del suono, color grading, doppiaggio, lip-syncing e altro ancora.

Un altro elemento importante da considerare era la sicurezza. Per l'industria dei media e dell'intrattenimento, i contenuti digitali sono beni intangibili che verranno distribuiti nei cinema, sulle emittenti televisive e su altre piattaforme, e questi contenuti non possono essere divulgati prima dell'uscita. Light Chaser aveva bisogno di una soluzione di accesso remoto che non solo soddisfacesse i propri criteri di sicurezza, ma che proteggesse anche i dati relativi al lavoro a distanza.

Il team ha fatto molti tentativi per trovare la soluzione giusta, ma ha scoperto che la maggior parte degli strumenti remoti presenti sul mercato si concentrava più sui reparti IT che fornivano assistenza remota che sulla possibilità di lavorare a distanza. Questi strumenti erano costosi, avevano misure di sicurezza deboli e offrivano un'esperienza utente scadente con problemi di latenza e compressione video.