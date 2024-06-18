Light Chaser Animation Studios realizza un lavoro di post-produzione remota sicuro e ad alte prestazioni
Quando la pandemia ha costretto a chiudere gli studios, Light Chaser si è rivolta a Splashtop per completare la post-produzione di New Gods: Yang Jian.
In sintesi
Sfida
Fornisce l'accesso remoto a postazioni di alto livello per il lavoro di post-produzione fuori dallo studio.
Soluzione
Light Chaser ha potuto produrre un film da remoto grazie alle funzioni di sicurezza avanzate, alle elevate prestazioni e all'ampio supporto dei dispositivi di Splashtop.
Risultati
Con Splashtop, lo studio è riuscito a completare New Gods: Yang Jian nei tempi previsti. Desiderosi incoraggiare l'adozione di un sistema di produzione cinematografica remota più sicuro e produttivo, sono entrati a far parte del programma dei partner di Splashtop in Cina.
Fin dalla sua uscita in Cina, il 19 agosto, New Gods: Yang Jian è diventato un blockbuster di animazione al botteghino continentale, incassando oltre 300 milioni di CNY nei primi 10 giorni di apertura.
Il film vanta numerose scene di grande impatto, dal Taijitu in china renderizzato in 3D alla millenaria danza volante di Dunhuang, fino al moderno mondo delle fate in stile cyberpunk, enormemente apprezzate da parte del pubblico cinese, che l'ha eletto "uno dei migliori film cinesi per i suoi effetti visivi".
"Qual è il segreto di questo grande successo?"
Light Chaser Animation Studios, "la risposta cinese alla Pixar", ha utilizzato Splashtop per completare il lavoro di post-produzione del film da remoto.
La sfida: consentire il lavoro di post-produzione in modalità remota
Light Chaser Animation Studios si è posta l'obiettivo di produrre un film d'animazione di eccellenza all'anno. Il suo successo dipende dalla collaborazione tra più team, da postazioni di lavoro di alto livello e da software specializzati. Si tratta di un obiettivo ambizioso: secondo gli addetti ai lavori, la pipeline di produzione dell'animazione dura generalmente dai tre ai cinque anni. A differenza del live-action, i film d'animazione hanno requisiti più elevati in termini di precisione e fluidità. Per ottenere effetti visivi di alto livello, è necessario perfezionarli e renderizzarli fotogramma per fotogramma, il che comporta diverse sfide tecniche nel processo di produzione.
Lu Xi, produttore di New Gods: Yang Jian, ha dichiarato che la produzione del film è iniziata all'inizio del 2019. La data di uscita era già stata fissata ma, a causa della pandemia, il team di post-produzione non ha potuto recarsi fisicamente in studio per lavorare.
Le sfide principali che Light Chaser ha dovuto affrontare con l'arrivo della pandemia sono state due:
Consentire al team di accedere da remoto a postazioni di alto livello sui computer Windows e Mac dello studio per utilizzare software specializzati come Avid Media Composer e DaVinci Resolve.
Aiutare i dipendenti a svolgere da remoto attività di post-produzione come editing audio e video, effetti visivi, mixaggio del suono, color grading, doppiaggio, lip-syncing e altro ancora.
Un altro elemento importante da considerare era la sicurezza. Per l'industria dei media e dell'intrattenimento, i contenuti digitali sono beni intangibili che verranno distribuiti nei cinema, sulle emittenti televisive e su altre piattaforme, e questi contenuti non possono essere divulgati prima dell'uscita. Light Chaser aveva bisogno di una soluzione di accesso remoto che non solo soddisfacesse i propri criteri di sicurezza, ma che proteggesse anche i dati relativi al lavoro a distanza.
Il team ha fatto molti tentativi per trovare la soluzione giusta, ma ha scoperto che la maggior parte degli strumenti remoti presenti sul mercato si concentrava più sui reparti IT che fornivano assistenza remota che sulla possibilità di lavorare a distanza. Questi strumenti erano costosi, avevano misure di sicurezza deboli e offrivano un'esperienza utente scadente con problemi di latenza e compressione video.
La soluzione: Light Chaser sceglie Splashtop per la produzione cinematografica a distanza
Dopo aver confrontato e testato diverse soluzioni di accesso remoto, Light Chaser ha provato Splashtop. Sono rimasti colpiti dalla sua connessione veloce, dalla qualità HD, dallo streaming 4K e dalle funzioni di sicurezza avanzate. Alla fine, il team ha scelto Splashtop come soluzione per l'accesso remoto per:
L'ampio supporto ai dispositivi: il loro team è riuscito ad accedere da remoto agli ambienti fisici e virtuali da qualsiasi dispositivo. I prodotti Splashtop sono inoltre compatibili con Windows, Mac, Linux, iOS, Android e Chrome, con prestazioni affidabili e costanti su tutti i dispositivi.
L'accesso remoto ad alte prestazioni: il team di produzione di Light Chaser lavora spesso con interi petabyte di girato che richiedono una forte sincronizzazione A/V. Le attività di post-produzione, come l'editing audio e video, gli effetti visivi, il mixaggio del suono, il color grading, il doppiaggio, il lip-syncing e altre, richiedono sessioni remote ad alte prestazioni per consentire un lavoro a distanza fluido e ininterrotto.
Splashtop ha fornito tutto ciò di cui avevano bisogno, compreso lo streaming in 4K (streaming con iMac Pro Retina 5K) a velocità fino a 60 frame al secondo (fps), bassa latenza e connessioni veloci. Possono anche visualizzare lo stato delle prestazioni in tempo reale, compresi FPS e BPS (bit al secondo), grazie agli indicatori di performance di Splashtop.
Le funzioni di sicurezza avanzate, tra cui autenticazione a due fattori, sicurezza delle password a più livelli, blocco automatico dello schermo, blank screen, timeout delle sessioni inattive, notifiche di connessione remota, registrazione, integrazione SSO, controllo granulare degli accessi e molto altro ancora.
Splashtop trasmette ma non memorizza il flusso codificato di acquisizione degli schermi, che è crittografato end-to-end. Inoltre, tutti i prodotti Splashtop sono conformi a GDPR, SOC 2 e altri regolamenti,
Prodotto in evidenza: Splashtop Enterprise
Risultati: Light Chaser completa la produzione nei tempi previsti e diventa un partner di canale Splashtop
Light Chaser è entrato nel periodo di massima produzione di New Gods: Yang Jian a metà del 2021 e ha iniziato la produzione sincrona alla fine dello stesso anno. Con Splashtop, sono riusciti a completare la produzione come previsto entro giugno 2022.
Light Chaser non è l'unico studio di fama internazionale a utilizzare Splashtop per la produzione a distanza. Warner Bros. International Television Production (WBITVP), Nuova Zelanda, ad esempio, ha implementato Splashtop in modo che il team di post-produzione potesse eseguire l'editing dei video, la creazione di animazioni, il lip-syncing, il rendering e altre attività ovunque e in qualsiasi momento.
Ora Light Chaser Animation è un fedele utente di Splashtop. Inoltre, è entrato a far parte del programma di partner di Splashtop in Cina, dove ci si aspetta che Splashtop possa essere sfruttato da un numero di registi sempre maggiore per consentire la realizzazione di film a distanza in modo più sicuro e produttivo.
Splashtop è pronta ad unirsi a Light Chaser per aiutare l'animazione cinese a svilupparsi e prosperare. In definitiva, attira altri giovani aspiranti registi cinesi a inseguire la propria "luce" e a realizzare film d'animazione di alto livello.
Dettagli
Informazioni su Light Chaser Animation Studios
Light Chaser Animation Studios, con sede a Pechino, è stata fondata nel marzo 2013 da Gary Wang, fondatore ed ex-CEO di Tudou.com, il principale sito internet cinese di video. Il suo obiettivo è quello di creare film d'animazione di livello mondiale con un tocco culturale cinese.
L'azienda ha costruito un team di 300 talenti che combinano una visione unica della creazione artistica con una tecnologia leader a livello mondiale e una profonda esperienza nella gestione e nell'operatività aziendale.
Dalla sua fondazione, avvenuta 9 anni fa, ha prodotto 7 film: Little Door Gods, Tea Pets, Cats and Peachtopia, White Snake, New Gods: Nezha Reborn, White Snake 2: The Tribulation of the Green Snake e New Gods: Yang Jian.
Tra questi, la serie "White Snake" ha incassato oltre 1 miliardo di CNY dalla sua prima uscita in Cina, facendo conoscere sia in patria che all'estero il giovane studio, che da quel momento ha compreso la sua missione di creare più film d'animazione cinesi di qualità.