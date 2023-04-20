Splashtop vince il premio "Prodotto dell'anno" al NAB Show 2023
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Le soluzioni di produzione remota ad alte prestazioni dell'azienda semplificano i flussi di lavoro e consentono nuovi livelli di produttività per i professionisti del broadcasting e della comunicazione.
CUPERTINO, California, 20 aprile 2023 - Splashtop, leader nelle soluzioni remote che semplificano il mondo del lavoro ovunque, ha annunciato oggi che la sua soluzione Enterprise è stata premiata per la produzione remota ai NAB Show Product of the Year Awards 2023. Questo programma di premiazione ufficiale riconosce alcuni dei nuovi prodotti e delle tecnologie più significative e promettenti presentate dagli espositori del NAB Show di quest'anno, che celebra il suo 100° anno di vita come il più grande evento del broadcasting.
Splashtop Enterprise consente alle emittenti di essere on-air da qualsiasi luogo, con il massimo livello di prestazioni, tra cui colore 4:4:4, audio ad alta fedeltà, qualità 4K HD affidabile e frame rate fino a 60 fps. I professionisti della comunicazione possono connettersi virtualmente a potenti workstation e sale di montaggio per creare e collaborare, mentre possono usufruire di un ambiente remoto in grado di tenere il passo con le esigenze di produzione e trasmissione di oggi. Grazie a una partnership esclusiva con Wacom e la sua nuova e innovativa soluzione Project Mercury, Splashtop offre un'esperienza di lavoro remoto ai migliori artisti grafici e designer che esigono una precisione e un controllo eccezionali per il lavoro che svolgono utilizzando le tavolette e le penne interattive Wacom, leader del settore.
I vincitori del NAB Show Product of the Year Award sono stati selezionati da una giuria di esperti del settore in 15 categorie e annunciati nel corso di una cerimonia di premiazione dal vivo al NAB Show il 18 aprile. Per poter essere premiati, i prodotti nominati dovevano provenire da aziende che partecipavano al NAB Show 2023 ed essere consegnati entro l'anno solare 2023.
"Siamo profondamente onorati di essere stati riconosciuti dal NAB come leader nelle soluzioni di produzione a distanza", ha dichiarato Mark Lee, CEO di Splashtop. "Siamo consapevoli delle immense sfide che devono affrontare i professionisti del broadcasting e della comunicazione, che devono poter fornire un'analisi in diretta senza soluzione di continuità durante lo svolgimento degli eventi". Per garantire la migliore esperienza possibile al pubblico, i professionisti del broadcast e della comunicazione devono avere display digitali impeccabili e connessioni in tempo reale a fonti di dati e grafiche. Splashtop si dedica a fornire soluzioni di produzione remota ad alte prestazioni che permettono a newsroom e studi di broadcasting di tutto il mondo di adattarsi, innovare e avere successo in questo settore in costante movimento. Ci impegniamo a fornire prestazioni, esperienza d'uso e assistenza clienti senza pari, assicurando che le nostre soluzioni rimangano una scelta affidabile per i professionisti dei media di tutto il mondo".
"Nell'anno del nostro centenario, NAB continua a riconoscere i prodotti che stanno trasformando il modo in cui i contenuti vengono creati, connessi e capitalizzati nel settore broadcast, media e intrattenimento", ha dichiarato Eric Trabb, SVP e Chief Customer Success Officer di NAB. "Congratulazioni a Splashtop per aver vinto il premio NAB Show Product of the Year 2023 come riconoscimento per Splashtop Enterprise, un prodotto che ha dimostrato la sua capacità di aiutare gli storyteller ad affrontare le sfide del presente e del futuro rivoluzionando una fase critica del ciclo di vita dei contenuti".
Grazie a una robusta sicurezza, un'interfaccia intuitiva e il miglior supporto clienti, le soluzioni cloud e on-premise di Splashtop rappresentano la soluzione preferita da studi di produzione e media, designer, studi di sincronizzazione audio/video e altro ancora. Per saperne di più, visita Splashtop.com/solutions/media-and-entertainment.
Informazioni su Splashtop
Splashtop è leader nelle soluzioni che semplificano il mondo del lavoro ovunque. Le sue soluzioni per il lavoro ibrido e il supporto remoto per IT e MSP offrono un'esperienza veloce, semplice e sicura. La tecnologia brevettata ad alte prestazioni di Splashtop è in grado di raggiungere 8K / 60fps e un'esperienza esente da latenza. Splashtop è dotato di funzioni di sicurezza e conformità avanzate, ampio supporto per i dispositivi e un servizio clienti reattivo. Oltre 30 milioni di utenti e 250.000 aziende, tra cui l'85% delle aziende Fortune 500, utilizzano i prodotti Splashtop in tutto il mondo. Splashtop.com
Informazioni sul NAB Show
Il NAB Show, che si terrà dal 15 al 19 aprile 2023 a Las Vegas, celebra il suo centenario come conferenza e mostra di riferimento per l'evoluzione del broadcast, dei media e dell'intrattenimento. È il mercato definitivo per la tecnologia di nuova generazione che ispira esperienze audio e video di qualità superiore. Dalla creazione al consumo, attraverso molteplici piattaforme, il NAB Show è il luogo in cui i visionari globali si riuniscono per dare vita ai contenuti in modi nuovi ed entusiasmanti. Maggiori informazioni sono disponibili su www.nabshow.com.
Informazioni su NAB
La National Association of Broadcasters è la principale associazione di difesa delle emittenti americane. La NAB promuove gli interessi di radio e televisione in ambito legislativo, normativo e pubblico. Attraverso l'advocacy, l'educazione e l'innovazione, NAB consente alle emittenti di servire al meglio le loro comunità, di rafforzare le loro attività e di cogliere nuove opportunità nell'era digitale. Maggiori informazioni sono disponibili su www.nab.org.