Splashtop e Wacom uniscono le forze per ottimizzare i flussi di lavoro a distanza dei creativi

Splashtop e Wacom hanno stretto una collaborazione per offrire un flusso di lavoro remoto fluido e produttivo agli artisti della post-produzione.

I flussi di lavoro in remoto sono un argomento molto caldo, e per una buona ragione. Nel 2020, gli studios hanno dovuto adottare rapidamente il lavoro da remoto come soluzione di ripiego a chiusure e uffici chiusi. Più di un anno dopo, è ancora una necessità, ma l'attenzione si è spostata da l'adozione del lavoro a distanza , a l'ottimizzazione del flusso di lavoro a distanza .

Dopo la pandemia, gli studi di tutto il mondo- tra cui Lexhag, Company 3 Toronto e Boxel - sono passati a un flusso di lavoro remoto o flessibile. Infatti, la post-produzione di alcuni dei nostri spettacoli e film preferiti è stata realizzata in remoto (ad es. Superman & Lois, Poldark e The Expanse). I vantaggi del lavoro da remoto vanno da un migliore equilibrio tra lavoro e vita privata all'assunzione in tutto il mondo e a una maggiore collaborazione con dipendenti e collaboratori globali.

La transizione non è stata delle più facili, però. I creatori richiedono hardware specializzato, elevata potenza di elaborazione, grandi quantità di memoria, vari plug-in e applicazioni desktop che non sono ancora basate sul cloud. Inoltre, i problemi di latenza e di sincronizzazione hanno rappresentato un ostacolo per i flussi di lavoro remoti. Per risolvere questi problemi, Splashtop e Wacom hanno stretto una collaborazione per ottimizzare le postazioni di lavoro remote.

Sfruttare una potente postazione di lavoro da qualsiasi dispositivo e ovunque

Il software di accesso remoto di Splashtop consente ai creatori di sfruttare le loro potenti workstation da qualsiasi dispositivo e ovunque. È facile da implementare e riduce la latenza quando si lavora in remoto con strumenti di post-produzione come tavolette e display con penna Wacom. Infatti, Splashtop ha annunciato un aumento della velocità fino a 60 fps all'Adobe Max 2021. Il tutto supportando la pressione, l'orientamento, l'inclinazione e le dimensioni della penna stilo, facendo sentire gli artisti come se fossero seduti alla loro postazione di lavoro.

Wacom è leader mondiale nel mercato dei display con penna e delle tavolette. I loro dispositivi ricreano una vera sensazione di penna su carta per gli artisti. I loro clienti richiedono strumenti ad alte prestazioni per realizzare i loro impegnativi flussi di lavoro. Qualsiasi tipo di latenza, comune nel lavoro a distanza, può ostacolare la loro produttività complessiva.

Ecco perché Splashtop e Wacom lavorano così bene insieme. I creatori non devono scendere a compromessi sulla flessibilità o sulla qualità della loro postazione di lavoro remota.

I creativi di oggi hanno bisogno di uno spazio di lavoro portatile: Splashtop e Wacom offrono una soluzione

Con il passaggio al lavoro remoto e flessibile, i creatori stanno adattando gli strumenti per riflettere uno spazio di lavoro più portatile. Mentre lo spazio all'interno dello studio può consentire una Wacom Cintiq Pro 32" grande, le dimensioni più compatte della Wacom Cintiq Pro 16" potrebbero essere più adatte per l'editing video da un ufficio a casa. Soprattutto se lo spazio è limitato.

Per un'esperienza di lavoro a distanza ottimale, i creatori del settore dei media e dell'intrattenimento si rivolgono all'ultima generazione di prodotti Wacom. Questo include la tavoletta con penna Intuos Pro e il display con penna Cintiq Pro, entrambi funzionano perfettamente con Splashtop.

"Gli artisti che utilizzano i dispositivi Wacom nei flussi di lavoro di post-produzione possono utilizzare Splashtop per connettersi in modo sicuro e senza problemi agli ambienti on-premise o cloud per lavorare con programmi come Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, ecc. Gli artisti possono sfruttare senza problemi le potenti funzioni di Wacom Cintiq Pro e Wacom Intuos Pro per modificare, comporre e creare effetti visivi in modo produttivo anche quando sono lontani dall'ufficio: un grande vantaggio per gli odierni posti di lavoro remoti". - Wacom

Anche Adobe è innamorata di Splashtop

Il responsabile dello sviluppo strategico di Adobe Video, Dave Helmly, e il senior technical sales manager, Karl Soule, hanno iniziato a usare Splashtop per accedere ai loro computer in ufficio da remoto mentre erano in viaggio. Sono rimasti così colpiti dall'utilizzo interno che hanno iniziato a consigliare Splashtop ai loro clienti.

Gli utenti Adobe lavorano con grandi quantità di memoria, petabyte di filmati e dispositivi creativi come Wacom. I redattori, in particolare, hanno bisogno di sessioni remote ad alte prestazioni con una forte sincronizzazione A/V. Splashtop consente loro di accedere in modo sicuro all'hardware, agli archivi e all'infrastruttura esistenti da casa senza compromettere l'esperienza degli utenti.

"[Per gli editor video] è fondamentale avere qualcosa che sia reattivo. Qualcosa che mantenga in linea la sincronizzazione A/V. Splashtop eccelle in questo". - Karl Soule, responsabile tecnico delle vendite per Adobe Video

Lo studio Boxel passa al lavoro flessibile grazie a Splashtop

Nel tentativo di coltivare l'equilibrio tra lavoro e vita privata, Boxel Studio ha implementato un "home office in studio"" per offrire ai propri dipendenti una maggiore flessibilità (pre-pandemia). Mentre stavano studiando la logistica del lavoro a distanza, il Chief Technology Officer, Andres Reyes, aveva una domanda in mente:

"Come possiamo permettere ai nostri artisti, collaboratori e altri membri del team di lavorare da casa accedendo alla nostra infrastruttura sicura e alle nostre postazioni di lavoro specializzate?".

La risposta? Splashtop Enterprise. Gli artisti di Boxel Studio sfruttano la funzione USB Device Redirection di Splashtop per utilizzare la propria tavoletta Wacom locale durante la connessione remota. Con Splashtop, lavorano come se fossero direttamente collegati alla loro postazione di lavoro in ufficio.

Aumenta la produttività con un potente flusso di lavoro remoto

Il software di desktop remoto Splashtop abbinato alle tavolette Wacom ottimizza i flussi di lavoro remoti di post-produzione. Grazie a questa partnership, i creativi potranno godere di una maggiore produttività, di una minore latenza e di postazioni di lavoro simili a quelle di uno studio di registrazione a casa.

Ottimizza il tuo flusso di lavoro remoto con Splashtop Enterprise.

Contattaci per una dimostrazione