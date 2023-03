Come aumentare il coinvolgimento con i computer in classe

Gli insegnanti e gli studenti possono utilizzare il software di accesso remoto e il software di condivisione dello schermo per interagire in modo più efficiente ed efficace.

I computer sono parte integrante delle classi di oggi. Gli studenti di tutte le età sono nativi digitali, essendo cresciuti con i computer e altre tecnologie.

Anche se possono essere una grande risorsa per raccogliere informazioni ed eseguire applicazioni software utili, le scuole possono fare ancora di più per sfruttare i computer per aumentare il coinvolgimento tra insegnanti e studenti.

Fortunatamente, la suite completa di strumenti di desktop remoto e condivisione dello schermo di Splashtop apre nuove possibilità per i computer nel campo dell'istruzione.

Utilizzo di Splashtop in aula

Condivisione dello schermo sul computer di classe e sui dispositivi degli studenti

Con Mirroring360 by Splashtop, gli insegnanti possono condividere i contenuti di qualsiasi schermo Windows, Mac, Chromebook, iPad, iPhone o Android su Mac o PC di classe. Ciò significa che gli insegnanti possono spostarsi in aula con il proprio dispositivo e condividere lo schermo sul computer della classe collegato al proiettore, dando loro la libertà di interagire con gli studenti pur mantenendo il controllo dei contenuti della lezione.

E se gli studenti utilizzano anche computer o altri dispositivi, gli insegnanti possono trasmettere il loro schermo a un massimo di 40 partecipanti contemporaneamente con Mirroring360 Pro.

Controllo remoto del computer di classe

Splashtop Classroom offre agli insegnanti il pieno controllo del proprio Mac o PC da qualsiasi dispositivo iOS o Android. Ciò significa che possono controllare da remoto il computer di classe e il suo software dal tablet, offrendo agli insegnanti ancora più flessibilità e libertà di movimento nella stanza.

Gli studenti possono anche avere una visione migliore perché la lezione può essere visualizzata sullo schermo dei loro iPad, iPhone, dispositivi Android, Chromebook e laptop Windows o Mac. Con l'approvazione dell'insegnante, gli studenti possono anche prendere in mano la lezione e annotare direttamente dal proprio dispositivo!

Utilizzo di Splashtop per l'apprendimento remoto

Nel mondo dell'apprendimento remoto di oggi, puoi ancora sfruttare i laboratori informatici della tua scuola e i computer degli studenti a casa con Splashtop per laboratori remoti.

Con questo strumento, gli studenti saranno in grado di accedere e controllare in remoto i computer di laboratorio da casa. Una volta collegati, saranno in grado di controllare a distanza il computer di laboratorio come se fossero proprio di fronte ad esso.

Questo consente agli studenti di accedere a tutti gli strumenti e le applicazioni presenti sui computer di laboratorio, come il software utilizzato nei corsi CTE, progettazione, architettura e media.

