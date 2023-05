Come gli utenti dell'accesso remoto possono proteggersi dallo Spear Phishing e da altri attacchi di Phishing

Nel mondo di oggi, sempre più connesso, l'accesso remoto è diventato una necessità per molte organizzazioni, per consentire ai propri dipendenti di lavorare da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento. Sebbene questo possa avere dei vantaggi, presenta anche un rischio significativo per la sicurezza. I criminali informatici sono sempre alla ricerca di modi per sfruttare le vulnerabilità dei sistemi di accesso remoto e utilizzarle per lanciare attacchi di spearphishing e altri tipi di phishing. Questi attacchi possono essere devastanti e provocare il furto di credenziali, la violazione di dati, perdite finanziarie e danni alla reputazione.

In questo articolo analizzeremo come gli utenti di accesso remoto possono proteggersi da questi attacchi e ridurre il rischio di cadere vittima dei criminali informatici. Parleremo delle migliori pratiche di protezione, dei passi per migliorare la consapevolezza della sicurezza e dell'importanza di adottare misure proattive per proteggere i sistemi di accesso remoto.

Cos'è lo Spear Phishing?

Lo spear phishing è un tipo di attacco mirato che si rivolge a un individuo o a un gruppo specifico, come i dipendenti di una determinata organizzazione. A differenza degli attacchi di phishing tradizionali, che vengono inviati in massa a un gran numero di persone, gli attacchi di spear phishing sono altamente personalizzati. Gli aggressori raccolgono informazioni sull'obiettivo, come il nome, l'indirizzo e-mail, il titolo di lavoro e l'azienda, e le usano per creare un messaggio convincente che sembra provenire da una fonte legittima, come un collega, un capo o un partner commerciale.

Il messaggio spesso include un invito all'azione, come cliccare su un link o aprire un allegato, che può portare al furto di informazioni sensibili o all'installazione di malware sul computer della vittima. Gli attacchi di spear phishing hanno spesso successo perché sfruttano la fiducia che esiste tra il mittente e il destinatario e sono più difficili da individuare e da difendere rispetto agli attacchi di phishing tradizionali.

Quali sono gli altri tipi di phishing?

Oltre allo spear phishing, esistono diversi altri tipi di attacchi di phishing che i criminali informatici utilizzano per colpire individui e organizzazioni. Ecco alcuni tipi comuni di attacchi di phishing a cui devi prestare attenzione:

Clone phishing: Il clone phishing consiste nel creare una replica falsa di un'e-mail o di un sito web legittimo e inviarla alla vittima. L'aggressore crea un'e-mail o un sito web che sembra provenire da una fonte legittima, come una banca o una piattaforma di social media, e attira la vittima inducendola a fornire informazioni sensibili.

Whaling: Il whaling è un tipo di attacco di phishing che prende di mira persone di alto profilo, come dirigenti, CEO o altri funzionari di alto livello. L'aggressore crea un messaggio che sembra provenire da una fonte affidabile, come un collega o un partner commerciale, e utilizza tattiche di social engineering per indurre la vittima a rivelare informazioni sensibili o a trasferire fondi.

Pharming: Il pharming consiste nel reindirizzare gli utenti verso siti web falsi, progettati per sembrare siti legittimi. Gli aggressori utilizzano tecniche come l'avvelenamento della cache DNS o il malware per reindirizzare gli utenti a un sito fasullo, dove potrebbero essere invitati a inserire informazioni sensibili.

Vishing: Il vishing, o phishing vocale, è un tipo di attacco che utilizza messaggi vocali o telefonate per indurre le vittime a fornire informazioni sensibili. L'aggressore può fingersi un rappresentante di un'organizzazione legittima, come una banca o un'agenzia governativa, e utilizzare tattiche di social engineering per convincere la vittima a rivelare le proprie informazioni personali o finanziarie.

Smishing: Lo smishing, o SMS phishing, consiste nell'invio di messaggi di testo che sembrano provenire da una fonte legittima, come una banca o un rivenditore, e che inducono la vittima a fornire informazioni sensibili o a cliccare su un link.

È importante che gli utenti dell'accesso remoto siano consapevoli di questi diversi tipi di attacchi di phishing e che seguano le migliori pratiche di protezione per ridurre il rischio di caderne vittima.

Comprendere i potenziali rischi dell'accesso remoto



L'accesso remoto è diventato un requisito fondamentale per molte organizzazioni per consentire ai propri dipendenti di lavorare da remoto o da casa. Tuttavia, l'accesso remoto può anche aumentare il rischio di attacchi di phishing. Ecco come fare:

Aumento della superficie di attacco: Con l'accesso remoto, il numero di endpoint che possono essere presi di mira dai criminali informatici aumenta notevolmente. In questo modo è più facile per loro sfruttare le vulnerabilità e ottenere l'accesso a informazioni sensibili.

Visibilità ridotta: I lavoratori remoti potrebbero non avere lo stesso livello di visibilità e controllo sui loro dispositivi e sulle loro reti che hanno in ufficio. Questo rende più facile per i criminali informatici lanciare attacchi di phishing e compromettere i dispositivi e le reti.

Diversi tipi di accesso remoto: Esistono diversi tipi di metodi di accesso remoto, tra cui le reti private virtuali (VPN), i protocolli di desktop remoto (RDP) e i servizi basati sul cloud. Ognuno di questi metodi ha delle vulnerabilità che possono essere sfruttate dai criminali informatici.

Ecco alcuni esempi di vulnerabilità associate a diversi tipi di metodi di accesso remoto:



VPN: Le VPN possono essere vulnerabili agli attacchi informatici se non sono configurate correttamente o se vengono utilizzati metodi di crittografia obsoleti. Inoltre, se un malintenzionato riesce ad accedere alle credenziali VPN di un utente, può potenzialmente utilizzarle per lanciare un attacco di spear-phishing.



RDP: Gli RDP sono spesso presi di mira dai criminali informatici perché forniscono accesso remoto a intere reti. Se le credenziali RDP di un utente vengono compromesse, un aggressore può potenzialmente ottenere l'accesso a dati e sistemi sensibili.



Servizi basati sul cloud: I servizi basati sul cloud stanno diventando sempre più popolari per l'accesso remoto. Tuttavia, questi servizi sono anche vulnerabili agli attacchi di phishing, soprattutto se gli utenti non sono adeguatamente formati su come identificare ed evitare le e-mail di phishing.

Nella prossima sezione parleremo delle migliori pratiche per proteggere gli utenti dell'accesso remoto dagli attacchi di phishing.



Le migliori pratiche per proteggersi dallo Spear Phising e da altri attacchi di phishing

Esistono diverse best practice che gli utenti di accesso remoto possono seguire per proteggersi dagli attacchi di phishing. Queste pratiche includono:

Utilizzo di password forti e uniche: L'utilizzo di password forti e uniche può ridurre significativamente il rischio di successo di un attacco di phishing. Le password devono essere lunghe almeno 12 caratteri e includere un mix di lettere maiuscole e minuscole, numeri e caratteri speciali. Inoltre, gli utenti dovrebbero evitare di utilizzare la stessa password per più account.

Autenticazione a due fattori (2FA) e autenticazione a più fattori (MFA): 2FA e MFA forniscono un ulteriore livello di sicurezza oltre alle password, richiedendo agli utenti di fornire una seconda forma di identificazione, come un codice inviato al cellulare o un identificatore biometrico. In questo modo si può evitare che i criminali informatici ottengano l'accesso anche se sono in possesso della password dell'utente.

Formazione e addestramento dei dipendenti: Il modo più efficace per combattere tutte le forme di phishing è la formazione. È fondamentale istruire i dipendenti a non cliccare su link o scaricare file da messaggi e-mail o SMS. Bisogna prestare attenzione quando si condividono dati personali sui social network che potrebbero essere sfruttati in campagne di spear phishing. È inoltre importante ricordare che i fornitori di servizi legittimi, tra cui Splashtop, non richiedono mai password o informazioni di identificazione personale via e-mail.

Implementazione di software di sicurezza e firewall: L'installazione di software di sicurezza e firewall può aiutare a rilevare e prevenire gli attacchi di phishing. Questi strumenti possono scansionare le e-mail e altri messaggi alla ricerca di segni di phishing e bloccare i siti web e i download dannosi.

Evitare il Wi-Fi pubblico e altre reti non sicure: Il Wi-Fi pubblico e altre reti non sicure possono essere facili bersagli per i criminali informatici. Gli utenti dovrebbero evitare di utilizzare queste reti per attività delicate come l'accesso ai conti bancari o alle risorse aziendali.

Essere cauti quando si clicca sui link o si aprono gli allegati: Gli utenti devono essere cauti quando cliccano sui link o aprono gli allegati, soprattutto se l'email proviene da un mittente sconosciuto o appare sospetta. Dovrebbero passare il mouse sui link per verificare se portano a siti web legittimi e verificare l'indirizzo e-mail del mittente prima di aprire qualsiasi allegato.

Seguendo queste best practice, gli utenti dell'accesso remoto possono ridurre significativamente il rischio di cadere vittima di attacchi di spear-phishing e di altri attacchi di phishing. Nella prossima sezione parleremo dei passi da compiere per migliorare la consapevolezza della sicurezza.

Come Splashtop protegge gli utenti dallo Spear Phishing e da altri attacchi di phishing

La sicurezza è una priorità assoluta di Splashtop. I nostri prodotti sono progettati con una serie completa di funzioni di sicurezza per garantire la sicurezza dei nostri utenti. Questo include l'autenticazione dei dispositivi, l'autenticazione a due fattori, il single sign-on, la registrazione e il logging delle sessioni e l'IP whitelisting. Per proteggersi da accessi non autorizzati, ogni sessione e i dati dell'utente vengono crittografati. I prodotti Splashtop incorporano anche controlli di accesso basati sui ruoli, revisioni regolari degli account e registrazioni per mantenere la conformità e gli standard di sicurezza.

Per migliorare ulteriormente le nostre offerte di sicurezza, abbiamo stretto una partnership con Bitdefender per fornire una tecnologia di sicurezza endpoint leader del settore per i computer gestiti.

Inoltre, la nostra applicazione personalizzata SOS include un avviso a comparsa per aiutare gli utenti ad assicurarsi che stiano iniziando una sessione con una fonte affidabile. Per mantenere gli standard di sicurezza, il nostro team esamina attentamente ogni account SOS personalizzato e qualsiasi account irregolare viene prontamente rifiutato. Ad esempio, monitoriamo gli account che tentano di accedere a un numero di computer superiore al previsto o da diverse località geografiche.

Conclusione

Noi di Splashtop siamo consapevoli dell'importanza di proteggere i nostri utenti dagli attacchi di phishing. I criminali informatici sono sempre alla ricerca di modi per sfruttare le vulnerabilità dei sistemi di accesso remoto, per cui è fondamentale che gli utenti adottino misure proattive per proteggere le loro sessioni di accesso remoto.

Proteggiamo i nostri utenti con una serie di funzioni di sicurezza, tra cui l'autenticazione a due fattori, la sicurezza con password a più livelli, lo schermo vuoto, il blocco automatico dello schermo e molte altre ancora. Scopri di più sulle nostre caratteristiche di sicurezza.

Incoraggiamo inoltre i nostri utenti a rimanere informati e consapevoli delle ultime tattiche di phishing e a rivedere e aggiornare regolarmente le proprie misure di sicurezza. Seguendo le migliori pratiche, come l'utilizzo di password forti e uniche, l'attivazione dell'autenticazione a due fattori e la cautela nel cliccare sui link o nell'aprire gli allegati, gli utenti possono ridurre significativamente il rischio di cadere vittima di attacchi di spearphishing e altri attacchi di phishing.

Adottando queste misure proattive, i nostri utenti possono godere di un'esperienza di accesso remoto sicura e protetta con Splashtop.