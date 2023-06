Come l'accesso remoto può livellare il campo di gioco dell'istruzione superiore

L'istruzione si trova innegabilmente nel bel mezzo di cambiamenti trasformativi, con le sfide dell'era pandemica che catapultano i progressi e la trasformazione digitale che offre maggiori opportunità.

Nell'istruzione superiore, un approccio ibrido all'insegnamento e all'apprendimento è diventato un bene non negoziabile per studenti, docenti e personale. Oggi più che mai, le istituzioni scolastiche sono chiamate a concentrarsi sullo sviluppo globale degli studenti, adottando modelli di apprendimento più flessibili che ne migliorino le prestazioni e implementando soluzioni tecnologiche che li incontrino dove si trovano.

Una ricerca condotta da Splashtop all'inizio di quest'anno accademico ha dimostrato che più dell'80% degli studenti delle scuole superiori ritiene che il loro rendimento migliorerebbe in modo significativo con un'opzione remota disponibile per tutte le classi. Inoltre, quasi il 40% degli intervistati ha dichiarato che prenderebbe in considerazione la possibilità di cambiare istituto se quello attuale non fosse in grado di offrire opzioni di apprendimento flessibili.

Poiché studenti, insegnanti e amministratori cercano un equilibrio più efficiente tra vita e lavoro e scuola, un numero crescente di istituti è pronto a continuare a offrire esperienze di apprendimento misto. Pur ponendo nuove sfide all'IT, questa necessaria accelerazione della trasformazione digitale può aiutare le istituzioni ad affrontare efficacemente questioni che sono state al centro del dibattito per anni.

Se IT'è innegabile che l'istruzione non può più avere un approccio unico, IT è anche vero che la tecnologia utilizzata per soddisfare gli studenti deve essere adatta a tutti. Gli strumenti di accesso remoto possono democratizzare l'istruzione in modi che gli studenti non hanno mai sperimentato prima, garantendo lo stesso livello di accessibilità e prestazioni a tutti, ovunque e su qualsiasi dispositivo.

La tecnologia di accesso remoto può aiutare gli istituti di istruzione superiore a rimuovere le barriere digitali e fisiche, a migliorare l'esperienza degli studenti e a fornire un accesso equo alle modalità di erogazione dell'istruzione.

Affrontare il divario digitale per un accesso più equo alle risorse

Le disparità tra i background e le condizioni economiche degli studenti esistono e i loro effetti sul rendimento sono ancora più tangibili nell'istruzione superiore. Non tutti gli studenti possono accedere a un dispositivo personale, a connessioni internet affidabili o a postazioni di lavoro di alto livello con software che richiedono molte risorse per completare i progetti.

Sia il sondaggio Splashtop che l'ultimo EDUCAUSE QuickPoll hanno rivelato che la maggior parte degli studenti utilizza un computer portatile come dispositivo principale e uno smartphone come dispositivo secondario. Le disparità economiche, unite all'obbligo di utilizzare software complessi e costosi per l'apprendimento, fanno sì che una percentuale crescente di studenti fatichi a dimostrare gli stessi risultati accademici dei loro coetanei più abbienti. Come ha recentemente rivelato la ricerca di EDUCAUSE, queste barriere tecnologiche hanno impatti tangibili sul lavoro dei corsi, che si aggiungono al divario digitale e amplificano lo stress degli studenti.

L'impatto di queste barriere è ancora più evidente negli studenti con disabilità che hanno bisogno di un accesso affidabile alla tecnologia di supporto, indipendentemente dal dispositivo che utilizzano. Gli ambienti scolastici possono essere difficili e stressanti per gli studenti con disabilità fisiche e di apprendimento. Permettere agli studenti di connettersi alle risorse del campus da remoto può essere un enorme vantaggio, in quanto offre una maggiore flessibilità per comprendere i materiali al proprio ritmo e migliorare le prestazioni.

Il passaggio alla formazione a distanza dà anche agli amministratori più potere e flessibilità per adattare e personalizzare l'offerta dei corsi. La tecnologia di accesso remoto garantisce agli studenti di completare il lavoro di laboratorio e di accedere ugualmente alle lezioni, nonostante le barriere fisiche o sociali.

Supportare chiunque nell'era BYOD (portare il dispositivo)

Garantire a tutti un accesso equo alle risorse, ai laboratori e alle lezioni è solo il primo passo per offrire un'esperienza che soddisfi le aspettative degli studenti e ne migliori il rendimento. Poiché un numero crescente di studenti, docenti e personale utilizza i propri dispositivi per accedere alle risorse e ai servizi accademici, fornire un supporto individuale è diventato altrettanto fondamentale per migliorare l'esperienza di apprendimento.

L'indagine di Splashtop ha rilevato che gli studenti utilizzano in media 2 dispositivi, tra cui laptop, smartphone, desktop, tablet e Chromebook. I leader del settore dell'istruzione sono chiamati a comprendere e ad affrontare le sfide informatiche e di sicurezza portate dalla trasformazione digitale e a utilizzare Assistenza informatica a distanza,



I dati di EDUCAUSE hanno mostrato come oltre il 60% degli studenti abbia subito almeno un impatto tangibile sul proprio lavoro a causa di problemi tecnici. Sullo stesso tema, l'indagine Splashtop sugli studenti ha evidenziato come quasi il 91% degli studenti delle scuole superiori si aspetti di ricevere un supporto on-demand quando si verificano problemi tecnici con software e risorse didattiche.

La tecnologia di supporto remoto consente ai team IT di fornire assistenza tempestiva e on-demand a chiunque nel momento in cui è necessario, indipendentemente dalla posizione degli studenti o dai dispositivi che utilizzano. Assistenza computerizzata a distanza,



Nell'ultimo anno, la centralizzazione della gestione IT e il consolidamento e la semplificazione degli strumenti utilizzati dagli istituti scolastici sono diventati fondamentali. Con decenni di disinvestimenti nell'IT, l'accelerazione della trasformazione digitale e le istituzioni sempre più vulnerabili alle minacce, il settore dell'istruzione ha bisogno di adottare soluzioni che snelliscano i flussi di lavoro IT e supportino i requisiti di sicurezza e conformità. Le soluzioni avanzate per l'accesso remoto e l'assistenza sono in grado di uniformare il modo in cui l'istruzione viene impartita e vissuta da studenti e tutor, e di fornire all'IT una sicurezza avanzata e un controllo centralizzato.

L'avvento di nuovi modelli di apprendimento flessibili cambia per sempre il panorama dell'istruzione. Oggi la tecnologia di accesso remoto rivoluziona il modo in cui gli studenti consumano il materiale accademico, colmando il divario digitale e conferendo alle istituzioni, agli studenti e ai docenti un potere senza precedenti. In qualità di leader tecnologici, dobbiamo continuare a costruire e migliorare gli strumenti e i processi che supportano gli educatori e l'IT nell'offrire esperienze di apprendimento misto sicure ed eque nei college e nelle università.

Scopri di più sulle soluzioni Splashtop per l'istruzione

Splashtop offre soluzioni di accesso remoto per l'accesso remoto degli studenti, il lavoro remoto dei docenti e l'assistenza informatica a distanza,

Splashtop per l'istruzione.