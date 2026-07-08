Come l'accesso remoto può livellare il campo di gioco dell'istruzione superiore

L'istruzione si trova innegabilmente nel bel mezzo di cambiamenti radicali, con le sfide dell'era pandemica e la trasformazione digitale che porta nuove opportunità.
Nell'istruzione superiore, un approccio ibrido all'insegnamento e all'apprendimento è diventato un bene non negoziabile per studenti, docenti e personale. Oggi più che mai, le istituzioni educative sono chiamate a concentrarsi sullo sviluppo globale degli studenti, adottando modelli di apprendimento più flessibili che migliorino le loro prestazioni e implementando soluzioni tecnologiche che li incontrino dove si trovano.
Una ricerca condotta da Splashtop all'inizio di quest'anno accademico ha dimostrato che più dell'80% degli studenti delle scuole superiori ritiene che il loro rendimento migliorerebbe in modo significativo con un'opzione remota disponibile per tutte le classi. Inoltre, quasi il 40% degli intervistati ha dichiarato che prenderebbe in considerazione la possibilità di cambiare istituto se quello attuale non fosse in grado di offrire opzioni di apprendimento flessibili.
Poiché studenti, insegnanti e amministratori cercano un equilibrio più efficiente tra vita, lavoro e scuola, un numero crescente di istituti è pronto a continuare a offrire esperienze di apprendimento misto. Pur ponendo nuove sfide all'IT, questa necessaria accelerazione della trasformazione digitale può aiutare le istituzioni ad affrontare efficacemente questioni che sono state al centro del dibattito per anni.
Benché sia innegabile che l'istruzione non possa più avere un approccio valido per tutti, è anche vero che la tecnologia utilizzata per soddisfare gli studenti deve essere adatta a tutti. Gli strumenti di accesso remoto possono democratizzare l'istruzione in modi che gli studenti non hanno mai sperimentato prima, garantendo lo stesso livello di accessibilità e prestazioni a tutti, ovunque e su qualsiasi dispositivo.
La tecnologia di accesso remoto può aiutare gli istituti di istruzione superiore a eliminare le barriere digitali e fisiche, a migliorare l'esperienza degli studenti e a fornire un accesso equo alle modalità di erogazione dell'istruzione.
Affrontare il divario digitale per un accesso più equo alle risorse
Le differenze tra il background e lo status economico degli studenti sono reali e i loro effetti sul rendimento sono persino più tangibili nell'istruzione superiore. Non tutti gli studenti possono accedere a un dispositivo personale, a connessioni Internet affidabili o a postazioni di lavoro di alto livello con software impegnativi per completare i progetti.
Sia il sondaggio Splashtop che l'ultimo EDUCAUSE QuickPoll hanno rivelato che la maggior parte degli studenti utilizza un computer portatile come dispositivo principale e uno smartphone come dispositivo secondario. Le disparità economiche, unite all'obbligo di utilizzare software complessi e costosi per l'apprendimento, fanno sì che una percentuale crescente di studenti fatichi a dimostrare gli stessi risultati accademici dei loro coetanei più abbienti. Come ha recentemente rivelato la ricerca di EDUCAUSE, queste barriere tecnologiche producono effetti tangibili sul lavoro didattico, che si aggiungono al divario digitale e amplificano lo stress degli studenti.
Le conseguenze di queste barriere sono ancora più evidenti per gli studenti con disabilità che hanno bisogno di un accesso affidabile alla tecnologia di supporto, indipendentemente dal dispositivo in uso. Gli ambienti scolastici possono essere difficili e stressanti per gli studenti con disabilità fisiche e di apprendimento. Permettere agli studenti di connettersi alle risorse del campus da remoto può essere un enorme vantaggio, in quanto offre una maggiore flessibilità per comprendere i materiali al proprio ritmo e migliorare il loro rendimento.
Il passaggio alla formazione a distanza offre inoltre agli amministratori maggiore controllo e flessibilità per adattare e personalizzare l'offerta dei corsi. La tecnologia di accesso remoto garantisce agli studenti la possibilità di completare le attività di laboratorio e di accedere alle lezioni in modo equo, nonostante eventuali barriere fisiche o sociali. Per gli studenti che devono conciliare più responsabilità, il software per l'istruzione da remoto offre maggiore flessibilità e un accesso più semplice alle risorse di apprendimento.
Supporto a chiunque nell'era dell'utilizzo di dispositivi personali sul posto di lavoro
Garantire a tutti un accesso equo alle risorse, ai laboratori e alle lezioni è solo il primo passo per offrire un'esperienza che soddisfi le aspettative degli studenti e ne migliori il rendimento. Dal momento che un numero crescente di studenti, docenti e personale utilizza i propri dispositivi per accedere alle risorse e ai servizi accademici, fornire un supporto individuale è diventato altrettanto fondamentale per migliorare l'esperienza di apprendimento.
Il sondaggio di Splashtop ha rilevato che gli studenti utilizzano in media 2 dispositivi, tra cui laptop, smartphone, desktop, tablet e Chromebook. I responsabili dell'istruzione sono chiamati a comprendere e ad affrontare le sfide IT e di sicurezza introdotte dalla trasformazione digitale e a utilizzare strumenti e software di supporto remoto che possano aiutare a semplificare il processo di risoluzione dei problemi.
I dati di EDUCAUSE hanno mostrato come oltre il 60% degli studenti avuto almeno uno spiacevole contraccolpo tangibile sul proprio lavoro a causa di problemi tecnici. Sullo stesso tema, il sondaggio di Splashtop sugli studenti ha evidenziato come quasi il 91% degli studenti delle scuole superiori si aspetti di ricevere un supporto on-demand quando si verificano problemi tecnici con software e risorse didattiche.
La tecnologia di supporto remoto consente ai team IT di fornire assistenza tempestiva e su richiesta a chiunque nel momento in cui è necessaria, indipendentemente dalla posizione degli studenti o dai dispositivi che stanno utilizzando. La tecnologia di assistenza remota ad alte prestazioni e sicura consente ai reparti IT di connettersi a qualsiasi dispositivo da qualsiasi posizione, compresi i telefoni cellulari, da una singola console web e fornire assistenza supervisionata e non supervisionata ad-hoc.
Nell'ultimo anno, la centralizzazione della gestione IT e il consolidamento e la semplificazione degli strumenti utilizzati dagli istituti scolastici sono diventati fondamentali. A fronte di decenni di disinvestimenti nell'IT, dell'accelerazione della trasformazione digitale e dell'estrema vulnerabilità delle istituzioni alle minacce, il settore dell'istruzione è chiamato ad adottare soluzioni che snelliscano i flussi di lavoro IT e supportino i requisiti di sicurezza e conformità. Le soluzioni avanzate di accesso e supporto da remoto possono uniformare il modo in cui l'istruzione viene impartita e vissuta da studenti e tutor e fornire all'IT una sicurezza avanzata e un controllo centralizzato.
L'avvento di nuovi modelli di apprendimento flessibili trasforma per sempre il panorama dell'istruzione. Oggi, la tecnologia di accesso remoto rivoluziona il modo in cui gli studenti fruiscono del materiale accademico, colmando il divario digitale e conferendo alle istituzioni, agli studenti e ai docenti maggiori potenzialità secondo modalità mai viste prima. In qualità di leader tecnologici, dobbiamo continuare a costruire e migliorare gli strumenti e i processi che supportano gli educatori e l'IT nell'offrire esperienze di apprendimento misto sicure ed eque nei college e nelle università.
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