Hong Kong Coronavirus Prevention — Trasforma la tua casa nel tuo ufficio

*Ora che la situazione del coronavirus è migliorata a Hong Kong, il programma di prova di 60 giorni è terminato e le nuove prove saranno di 7 giorni.
Usa il software di accesso remoto per lavorare da casa e rimanere produttivi. Splashtop offre 60 giorni di Splashtop Remote Access gratuitamente alle persone di Hong Kong.
Questo articolo si basa su un articolo pubblicato da 18hall scritto in cinese che può essere trovato qui.
Coronavirus continua a diffondersi, e le principali organizzazioni hanno avviato iniziative di lavoro da casa per far fronte all'epidemia e impedire ai dipendenti di essere infettati. Tuttavia, molte persone stanno perdendo produttività mentre lavorano da casa!
In risposta a ciò, Mark Lee, CEO di Splashtop, offre gratuitamente il software desktop remoto di Splashtop per 60 giorni per aiutare le aziende in aree gravemente colpite a superare le difficoltà, tra cui Hong Kong. Splashtop aiuta le persone di Hong Kong a lavorare in sicurezza a casa, lavorare in modo efficiente e lavorare insieme per combattere l'epidemia.
Splashtop Remote Access è disponibile gratuitamente per gli utenti di Hong Kong per 60 giorni per aiutare le aziende a implementare le politiche aziendali per ridurre la diffusione di virus nella comunità.
3 vantaggi dell'utilizzo di Splashtop per lavorare da casa
Se non puoi lavorare da casa come se lavorassi in ufficio, allora la tua produttività è notevolmente ridotta. Un software di accesso remoto come Splashtop Remote Access consente di lavorare come se si fosse seduti davanti al computer di lavoro.
Ecco tre vantaggi dell'utilizzo dell'accesso remoto Splashtop per lavorare da casa:
1 — Accesso remoto illimitato in qualsiasi momento ai computer di lavoro
Il problema più grande con il lavoro da casa è l'incapacità di utilizzare il computer di lavoro e i suoi documenti memorizzati, rendendo impossibile per te completare determinati flussi di lavoro. Inoltre, la maggior parte degli strumenti software per desktop remoti soffre di problemi come disconnessioni frequenti, scarsa qualità della connessione, ecc.
Troppo tempo è sprecato a causa di questi problemi di connessione.
Splashtop Remote Access risolve i problemi sopraelencati, soprattutto quando si tratta di connessioni remote. Le connessioni rapide presentano lo schermo e l'audio del computer remoto in alta definizione. Ti sentirai come se fossi seduto nel tuo ufficio a lavorare al computer di persona! Con Splashtop, è possibile utilizzare il computer di lavoro da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento, da ovunque tu ti trova.
2 — Accesso da qualsiasi dispositivo, inclusi smartphone e tablet
Nell'era digitale, i nostri dispositivi mobili sono sempre più utilizzati. Se puoi usare un dispositivo mobile per controllare il tuo computer di lavoro, allora sarai più efficiente! Splashtop Remote Access è una piattaforma one-stop che supporta i sistemi operativi più utilizzati ed è completamente multipiattaforma!
Puoi usare i dispositivi Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook per accedere ai tuoi computer Windows e Mac. Qualsiasi dispositivo può controllare da remoto il tuo computer, il che è molto conveniente! In particolare, le grandi organizzazioni utilizzano i dispositivi mobili come principale strumento di lavoro quotidiano. I dipendenti possono utilizzare i propri dispositivi per controllare i computer di lavoro da casa o in viaggio.
3 — Trasferimento file rapido e facile da usare
Il problema più comune riscontrato dai lavoratori remoti è che si affidano a strumenti di posta elettronica o di terze parti per trasferire file l'uno all'altro. I file di grandi dimensioni possono essere difficili da trasferire e l'utilizzo di strumenti di terze parti può rappresentare un rischio per la sicurezza. Splashtop Remote Access risolve questi punti critici. Gli utenti possono semplicemente trasferire file tra computer utilizzando Splashtop Remote Access. Trasferire file tramite Splashtop è facile da fare, sicuro e risparmiare un sacco di tempo!
Accesso remoto semplice e conveniente
È difficile iniziare con Splashtop Remote Access? No. I residenti di Hong Kong possono semplicemente iscriversi per una prova gratuita per ottenere 60 giorni gratuitamente. Le caratteristiche principali di Splashtop includono:
Accesso e controllo remoto illimitato
Accesso remoto su dispositivi Windows e Mac
Telecomando da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook
Molteplici funzioni di sicurezza tra cui la crittografia AES a 256 bit e l'autenticazione a due fattori
Trasferimento file
Stampa remota
Supporto multi-monitor
Condividi lo schermo
Registrazione sessione
E altro ancora!
60 giorni di accesso remoto gratuito per persone in Hong Kong
Dal momento che Hong Kong e la regione Asia-Pacifico stanno affrontando momenti difficili, Splashtop vuole contribuire a combattere l'epidemia! Attualmente, le persone in Cina continentale, Hong Kong, Macao e Taiwan possono godere di 60 giorni di accesso remoto gratuito!
Mantieni la produttività mentre lavori da casa. Gli utenti di Hong Kong possono iniziare una prova gratuita di Splashtop Remote Access per avere 60 giorni di accesso remoto gratuito.
Ricevi 60 giorni in omaggio Non vivi a Hong Kong? Splashtop offre licenze di accesso remoto a volume scontate per interi team per consentire il lavoro da casa.