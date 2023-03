Hong Kong Coronavirus Prevention — Trasforma la tua casa nel tuo ufficio

*Ora che la situazione del coronavirus è migliorata a Hong Kong, il programma di prova di 60 giorni è terminato e le nuove prove saranno di 14 giorni.

Usa il software di accesso remoto per lavorare da casa e rimanere produttivi. Splashtop offre 60 giorni di Splashtop Business Access gratuitamente alle persone di Hong Kong.

Questo articolo si basa su un articolo pubblicato da 18hall scritto in cinese che può essere trovato qui.

Coronavirus continua a diffondersi, e le principali organizzazioni hanno avviato iniziative di lavoro da casa per far fronte all'epidemia e impedire ai dipendenti di essere infettati. Tuttavia, molte persone stanno perdendo produttività mentre lavorano da casa!

In risposta a ciò, Mark Lee, CEO di Splashtop, offre gratuitamente il software desktop remoto di Splashtop per 60 giorni per aiutare le aziende in aree gravemente colpite a superare le difficoltà, tra cui Hong Kong. Splashtop aiuta le persone di Hong Kong a lavorare in sicurezza a casa, lavorare in modo efficiente e lavorare insieme per combattere l'epidemia!

Splashtop Business Access è disponibile gratuitamente per gli utenti di Hong Kong per 60 giorni per aiutare le aziende a implementare le politiche aziendali per ridurre la diffusione di virus nella comunità.

3 vantaggi dell'utilizzo di Splashtop per lavorare da casa

Se non puoi lavorare da casa come se stessi lavorando in ufficio, la tua produttività si riduce notevolmente. Il software di accesso remoto come Splashtop Business Access ti permette di lavorare come se fossi seduto davanti al tuo computer di lavoro.

Ecco tre vantaggi dell'utilizzo dell'accesso remoto Splashtop per lavorare da casa:

1 — Accesso remoto illimitato in qualsiasi momento ai computer di lavoro

Il problema più grande con il lavoro da casa è l'incapacità di utilizzare il computer di lavoro e i suoi documenti memorizzati, rendendo impossibile per te completare determinati flussi di lavoro. Inoltre, la maggior parte degli strumenti software per desktop remoti soffre di problemi come disconnessioni frequenti, scarsa qualità della connessione, ecc.

Troppo tempo è sprecato a causa di questi problemi di connessione.

Splashtop Business Access risolve i problemi sopraelencati, soprattutto quando si tratta di connessioni remote. Le connessioni rapide presentano lo schermo e l'audio del computer remoto in alta definizione. Ti sentirai come se fossi seduto nel tuo ufficio a lavorare al computer di persona! Con Splashtop, è possibile utilizzare il computer di lavoro da qualsiasi dispositivo, in qualsiasi momento, da ovunque tu ti trova.

2 — Accesso da qualsiasi dispositivo, inclusi smartphone e tablet

Nell'era digitale, i nostri dispositivi mobili sono sempre più utilizzati. Se puoi usare un dispositivo mobile per controllare il tuo computer di lavoro, allora sarai più efficiente! Splashtop Business Access è una piattaforma one-stop che supporta i sistemi operativi più utilizzati ed è completamente multipiattaforma!

Puoi usare i dispositivi Windows, Mac, iOS, Android e Chromebook per accedere ai tuoi computer Windows e Mac. Qualsiasi dispositivo può controllare da remoto il tuo computer, il che è molto conveniente! In particolare, le grandi organizzazioni utilizzano i dispositivi mobili come principale strumento di lavoro quotidiano. I dipendenti possono utilizzare i propri dispositivi per controllare i computer di lavoro da casa o in viaggio.

3 — Trasferimento file rapido e facile da usare

Il problema più comune riscontrato dai lavoratori remoti è che si affidano a strumenti di posta elettronica o di terze parti per trasferire file l'uno all'altro. I file di grandi dimensioni possono essere difficili da trasferire e l'utilizzo di strumenti di terze parti può rappresentare un rischio per la sicurezza. Splashtop Business Access risolve questi punti critici. Gli utenti possono semplicemente trasferire file tra computer utilizzando Splashtop Business Access. Trasferire file tramite Splashtop è facile da fare, sicuro e risparmiare un sacco di tempo!

Accesso remoto semplice e conveniente

È difficile iniziare con Splashtop Business Access? No! I residenti di Hong Kong possono semplicemente iscriversi per una prova gratuita per ottenere 60 giorni gratuitamente. Le caratteristiche principali di Splashtop includono:

Accesso e controllo remoto illimitato

Accesso remoto su dispositivi Windows e Mac

Telecomando da qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook

Molteplici funzioni di sicurezza tra cui la crittografia AES a 256 bit e l'autenticazione a due fattori

Trasferimento file

Stampa remota

Supporto multi-monitor

Condividi lo schermo

Registrazione sessione

E altro ancora!

60 giorni di accesso remoto gratuito per persone in Hong Kong

Dal momento che Hong Kong e la regione Asia-Pacifico stanno affrontando momenti difficili, Splashtop vuole contribuire a combattere l'epidemia! Attualmente, le persone in Cina continentale, Hong Kong, Macao e Taiwan possono godere di 60 giorni di accesso remoto gratuito!

Rimanete produttivi mentre lavorate da casa! Gli utenti di Hong Kong possono iniziare una prova gratuita di Splashtop Business Access per ottenere 60 giorni di accesso remoto gratuito.

