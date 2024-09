Splashtop è stata nominata da Gartner Peer Insights Voice of the Customer: una sessione di domande e risposte con Bob Davis, VP of Marketing

Adrienne Hisoler è Communications Manager di Splashtop, dove sfrutta la sua vasta esperienza nei settori SaaS, FinTech, IT e automazione industriale per discutere delle dinamiche in evoluzione del posto di lavoro moderno. Adrienne affronta argomenti che vanno dal futuro del lavoro alle tendenze della tecnologia IT e alle sfide emergenti della sicurezza informatica. In qualità di dipendente remota, utilizza quotidianamente il software di accesso remoto di Splashtop per essere sempre connessa e produttiva. Al di fuori del lavoro, Adrienne ama fare escursioni con la sua famiglia e provare nuove ricette.