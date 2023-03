Veloce e senza attriti: Le piccole e medie imprese vincono con l'accesso e il supporto remoto

L'anno 2020 - e tutte le sue sfide - ha dato il via alla corsa al lavoro ibrido. Oggi un numero maggiore di persone lavora da remoto come mai prima d'ora. Lo studio PEW 2020 sugli adulti americani "How the Coronavirus has - and hasn't - Changed the Way Americans Work" ha rilevato che solo il 20% degli americani lavorava da casa prima del Coronavirus e il 57% vuole lavorare da casa dopo la fine dell'epidemia di Coronavirus. Alla luce di ciò, molte piccole e medie imprese sanno di dover agire in fretta per mantenere i lavoratori ibridi efficienti, produttivi, sicuri e supportati.

Qual è il modo più semplice per partecipare alla sfida del lavoro ibrido e prendere la bandiera a scacchi? Utilizza una soluzione di accesso e assistenza remota semplice e sicura . L'acquisto e l'utilizzo di uno strumento dovrebbero essere veloci e senza problemi, una volta che si sa di cosa si ha bisogno.

Ecco gli elementi essenziali... e alcuni extra legali da tenere in considerazione:

Il tuo motore dovrebbe funzionare con parti vitali

Niente è più veloce e senza attriti di un'auto con il necessario sotto il cofano. Nel mondo del lavoro a distanza, questo significa dare ai tuoi dipendenti sia accesso remoto che supporto remoto. Dopotutto, quando i tuoi dipendenti lavorano da remoto, l'IT deve comunque fornire entrambe le cose. Semplifichi il flusso di lavoro dell'help desk con il supporto remoto on-demand e permetti ai dipendenti di lavorare da casa senza alcun compromesso grazie all'accesso remoto ad alte prestazioni.

Perché le piccole e medie imprese dovrebbero aggiungere complessità acquistando e gestendo l'accesso remoto separatamente dal supporto remoto? Sarebbe come fare due pit stop: uno per problemi al motore e uno per il cambio gomme.

Tutti i dispositivi omologati per la strada sono benvenuti

Dominic Toretto direbbe mai a un pilota di strada con un mezzo unico che non può competere? No, e nemmeno il tuo team IT dovrebbe farlo. Una soluzione di accesso e assistenza remota non pone limiti ai tipi di dispositivi, rendendo BYOD (Bring Your Own Device) ancora più efficace. In questo modo i tuoi dipendenti possono utilizzare i dispositivi che desiderano, senza mettere a rischio la sicurezza o le prestazioni.

Supporto per qualsiasi dispositivo? Proprio così. I leader di questa gara la chiamano "supporto assistito". Grazie all'assistenza in presenza, il tuo team IT è la squadra dei box per eccellenza: può riparare un dispositivo guasto da qualsiasi luogo. Improvvisamente, puoi supportare qualsiasi utente finale sui suoi dispositivi di lavoro o personali, compresi i dispositivi Windows, Mac, iOS e Android, nel momento in cui ha bisogno di assistenza. I team dell'help desk devono semplicemente prendere il controllo del dispositivo dell'utente finale per risolvere i problemi, proprio come farebbero "in pista", cioè di persona.

Gli extra ad alte prestazioni si inseriscono sotto il cofano

Molte soluzioni di accesso remoto si rompono sotto lo sforzo di workstation ad alte prestazioni e di applicazioni speciali, come quelle utilizzate in Media & Entertainment. L'esperienza dell'utente finale deve essere altamente performante, anche quando si aumenta la potenza con 120 giga di RAM o schede grafiche come Quadro RTX 8000. Per non parlare di altre chicche come i software di Maya, Nuke, Adobe Suite, Toon Boom, Modo e altri ancora.

Prima di acquistare la tua corsa per l'accesso remoto, assicurati che gli utenti e i sistemi dispersi geograficamente funzionino ad alto livello su distanze enormi. Le piccole e medie imprese non possono permettersi una soluzione che si rompa o che rimanga senza benzina quando si va da una parte all'altra del paese.

Una sicurezza migliore di un roll cage

Per sua stessa natura, l'accesso remoto è molto più sicuro di una VPN, perché i tuoi dipendenti non possono prendere quello che c'è "sotto il cofano" e venderlo al mercato nero. E nemmeno le bande di hacker nefasti. Come minimo, una soluzione ideale per l'accesso remoto e l'assistenza dovrebbe offrire 2FA, TLS 1.2 con crittografia AES a 256 bit. Deve inoltre soddisfare gli standard di conformità come SOC 2, avere l'integrazione di single sign-on, un controllo granulare dei privilegi e permessi di accesso basati su gruppi.

Stiamo per parlare di noi stessi, perché Splashtop offre tutto questo e molto di più. Abbiamo persino formato il nostro consiglio consultivo sulla sicurezza perché crediamo che la sicurezza sia qualcosa che non è mai "fatta". Noi di Splashtop diamo priorità a sicurezza turbo in ogni fase del processo.

Fai un giro prima di impegnarti

Un'esperienza utente senza attriti inizia nel momento in cui vuoi valutare una soluzione di accesso remoto e assistenza. Il venditore dovrebbe permetterti di fare un giro. Informati e chiedi dettagli sull'esperienza dell'utente fin dall'inizio, compresa la semplicità e la rapidità della prova, fino all'effettiva acquisizione della licenza.

Dovresti anche essere in grado di modificare il tuo veicolo senza problemi. Su Splashtop, ad esempio, quando hai bisogno di aggiungere dei "passeggeri" al tuo "veicolo", basta cliccare su "aggiungi utenti" e le modifiche vengono apportate all'istante.

Una pace car per gestire tutti i dispositivi

Una soluzione di accesso remoto dovrebbe permetterti di gestire e programmare simultaneamente gli aggiornamenti per tutti i tuoi dispositivi gestiti. Inoltre, dovresti essere in grado di selezionare l'ora e la data in cui farlo. Su abbiamo una schiera di piccole e medie imprese che gestiscono la maggior parte della loro infrastruttura IT con questa comoda funzione di Splashtop.

Splashtop riconosce che ogni squadra ha il proprio stile e può voler modificare le funzionalità di serie. Per questo motivo, forniamo avvisi configurabili. Ora puoi decidere la configurazione ideale per i tuoi avvisi relativi allo stato del dispositivo, all'installazione del software, all'utilizzo della memoria, ai registri degli eventi di Windows e altro ancora.

Mettiti al volante oggi stesso: è gratis!

Inizia subito con una prova gratuita e prova tu stesso perché le piccole e medie imprese e gli analisti del settore sono entusiasti di Splashtop. Non è richiesta alcuna carta di credito o impegno e l'iscrizione richiede solo un paio di minuti.

Inizia subito a lavorare con Splashtop!

Per i reparti IT/Help Desk che desiderano supportare qualsiasi dispositivo con l'assistenza remota:

Prova Splashtop SOS

Per una soluzione di supporto remoto a dipendenti e IT tutto in uno:

Prenota una demo di Splashtop Enterprise