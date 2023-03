Splashtop annuncia i membri del suo Consiglio consultivo per la sicurezza

Esperti di sicurezza di alto livello aiutano Splashtop a raggiungere i suoi obiettivi di sicurezza e conformità

SAN JOSE, California, 17 dicembre 2020 - Splashtop Inc., leader mondiale nelle soluzioni di accesso remoto e assistenza remota, ha riunito i principali esperti di cybersicurezza e conformità per formare un Consiglio consultivo sulla sicurezza per l'azienda. Questo gruppo di consulenti aiuta Splashtop a raggiungere i suoi rigorosi obiettivi di sicurezza e conformità.

«La natura della nostra attività, l'accesso remoto e il supporto remoto, dipende dalla fiducia dei nostri clienti nella nostra capacità di proteggere i loro dati e privacy, per questo abbiamo reso la sicurezza il nostro obiettivo principale fin dal primo giorno», ha dichiarato Mark Lee, cofondatore e CEO di Splashtop. «L'aumento del lavoro remoto e dell'apprendimento con la pandemia COVID-19 ha solo aumentato i rischi per la sicurezza informatica. Con la continua crescita di Splashtop, volevamo formalizzare i nostri legami con alcuni degli esperti di sicurezza esterni a cui ci affidiamo, non solo per proteggere i nostri prodotti e piattaforme, ma anche per condividere le conoscenze e le competenze in materia di sicurezza con i nostri clienti IT e gestiti Service Provider (MSP).»

I membri del Consiglio consultivo per la sicurezza di Splashtop hanno un'ampia esperienza in vari settori della sicurezza e della conformità. I membri attuali sono:

Ronn Brashear, VP Engineering, Hewlett Packard Enterprise (HPE) - VP esperto di ingegneria e sviluppo prodotti per aziende come Fortinet, Pertino, Cradlepoint, Oracle e HPE, Brashear fornisce informazioni sull'integrazione di pratiche di sicurezza forti nel ciclo di vita dello sviluppo dei prodotti di Splashtop. Inoltre, si impegna in revisioni periodiche dell'architettura e dell'infrastruttura generale del prodotto di Splashtop.

David Hahn, Chief Information Security Officer, CDK Global, fornitore leader di SaaS per l'industria automobilistica - Hahn ha una conoscenza approfondita e un'esperienza nella gestione della sicurezza presso banche e tecnologie di servizi finanziari come Wells Fargo Bank, Silicon Valley Bank e Intuit, produttore di TurboTax e Quickbooks. Hahn è stato anche CISO di Hearst, una delle più grandi aziende private di media e dati, ed è consulente di diverse start-up tecnologiche. Mette a disposizione di Splashtop la sua vasta conoscenza dei sistemi di sicurezza e di conformità di livello bancario.

Michael McAndrews, VP of Network Security Services, PacketWatch - Ex agente speciale dell'FBI, nonché architetto di sicurezza senior, ingegnere di sicurezza di rete senior e direttore dei servizi di sicurezza di rete per numerose aziende, McAndrews è uno specialista della sicurezza informatica. Porta al Consiglio consultivo per la sicurezza di Splashtop la sua esperienza e competenza in settori quali le minacce persistenti avanzate (APT), gli attacchi sponsorizzati dallo Stato e altre sfide complesse di cybersecurity.

Terry O'Daniel, Head of Security Assurance, Netflix - Con un background che spazia dall'ingegneria della sicurezza di rete, all'auditing IT, alla gestione del rischio tecnologico e alla cybersecurity, O'Daniel si concentra sulle aree di valutazione del rischio e della conformità.

Rick Orloff, consulente strategico per la sicurezza - Da sempre chief security officer, chief information security officer, chief privacy officer e consulente strategico per aziende come Apple, eBay e Kaseya, oltre che per lo Stato della California, Orloff offre una visione di livello aziendale dei problemi di sicurezza e conformità.

Rob Ragan, Principal Security Researcher, Bishop Fox - La profonda esperienza di Ragan nei test di penetrazione presso Bishop Fox, oltre alla sua competenza in un'ampia gamma di soluzioni e strategie di sicurezza, si è rivelata preziosa nel momento in cui Splashtop ha continuato a implementare ulteriori capacità e tecniche per migliorare la propria posizione di sicurezza.

Justin Somaini, Chief Security Officer, Unity Technologies - Somaini ha una vasta esperienza di sicurezza informatica a livello dirigenziale e di C-level in aziende come Verisign, Symantec, Yahoo!, Box, SAP e Charles Schwab, ed è stato consulente di sicurezza per Palo Alto Networks, Raytheon, Alcatraz AI, Orca Security, YL Ventures e altri. Il suo background variegato gli consente di assistere Splashtop in un'ampia gamma di problemi di sicurezza.

I membri del Security Advisory Council forniscono indicazioni sulle pratiche di sicurezza, consigliano strumenti specifici, ad esempio per la sicurezza avanzata degli endpoint, e aiutano a stabilire processi di valutazione del rischio e di conformità adeguati.

Inoltre, Splashtop integra i suoi processi e strumenti interni con la consulenza e i servizi di aziende di sicurezza esterne come AWS Professional Services, PacketWatch, Bishop Fox, Improsec A/S, CrowdStrike e A-LIGN, oltre al contributo di Bugcrowd, per condurre verifiche e analisi continue dei sistemi e dei prodotti Splashtop.

"La sicurezza è qualcosa che non è mai 'fatto'; è uno sforzo costante per stare al passo con minacce in continua evoluzione", ha dichiarato Lee. "Dobbiamo ai nostri clienti attuali e futuri fare tutto ciò che è in nostro potere per rendere l'accesso remoto e l'assistenza remota di Splashtop il più sicuro possibile".

