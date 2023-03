Abilita l'accesso remoto dei dipendenti con Splashtop

Non c'è bisogno di configurare una VPN complicata e poco sicura. Offri ai dipendenti un accesso remoto sicuro ai loro computer di lavoro con Splashtop.

Configurare i tuoi dipendenti per lavorare da remoto può sembrare un compito lungo, poco sicuro e costoso. Ma con Splashtop puoi consentire ai tuoi dipendenti di accedere in modo rapido, semplice e sicuro alle loro postazioni di lavoro da qualsiasi luogo e al miglior prezzo.

Come abilitare l'accesso remoto dei dipendenti con Splashtop

A differenza delle VPN, l'implementazione di Splashtop è un processo semplice, che lo rende ideale per le aziende che vogliono abilitare il lavoro a distanza in modo rapido e/o su larga scala.

La tua azienda può sfruttare l'infrastruttura IT esistente consentendo l'accesso remoto ai dipendenti. Tutto ciò che devi fare è distribuire il software Splashtop sulle postazioni di lavoro della tua azienda e poi inviare gli inviti ai tuoi dipendenti affinché creino i loro account utente.

Potrai quindi gestire i tuoi utenti e computer nella console di amministrazione di Splashtop. Imposta i permessi di accesso, applica i criteri di sicurezza (come la verifica dei dispositivi e l'autenticazione a due fattori), visualizza i registri e molto altro ancora.

Una volta configurato, tutto ciò che un dipendente deve fare per accedere da remoto al proprio computer di lavoro è aprire l'app Splashtop sul proprio dispositivo e selezionare il proprio computer. Da lì potranno vedere e controllare il computer remoto in tempo reale.

In questo modo i tuoi dipendenti possono accedere a tutti i loro file e applicazioni, in modo da poter lavorare in modo produttivo anche quando sono lontani dall'ufficio.

Vantaggi della scelta di Splashtop per l'accesso remoto dei dipendenti

I vantaggi di scegliere Splashtop per consentire ai dipendenti di lavorare da casa con accesso remoto sono molteplici:

I dipendenti non dovranno portarsi a casa il computer di lavoro per potervi accedere anche quando sono lontani dall'ufficio.

I dipendenti possono comodamente utilizzare qualsiasi dispositivo Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook per lavorare da remoto.

L'implementazione, il ridimensionamento e la gestione sono semplici attraverso la console di amministrazione di Splashtop.

L'accesso remoto di Splashtop è un sistema superiore e più sicuro. .

Le aziende possono garantire la continuità aziendale nel caso in cui i dipendenti non possano recarsi in ufficio.

Le aziende possono offrire incentivi per il lavoro a distanza e da casa senza sacrificare la produttività.

Splashtop è la soluzione di accesso remoto più conveniente per consentire di lavorare da casa.

Inizia subito a utilizzare Splashtop per la tua azienda

Scopri di più su splashtop.com/work-from-home per ottenere il miglior strumento di accesso remoto per i dipendenti della tua azienda. Puoi iniziare subito una prova gratuita di Splashtop Business Access per provarlo in prima persona!

Se stai cercando una soluzione di accesso remoto aziendale per tutte le esigenze di accesso remoto e di supporto remoto, assicurati di dare un'occhiata a Splashtop Enterprise.

Casi di studio sull'accesso remoto dei dipendenti

Splashtop consente a tutti i tipi di organizzazioni di lavorare a distanza, compresi i professionisti di media e intrattenimento che possono controllare a distanza i loro computer in ufficio per utilizzare applicazioni come Adobe Creative Suite e strumenti di editing video come se fossero seduti davanti a loro. Dai un'occhiata ai casi di studio di Splashtop qui sotto: