Spazi di lavoro Splashtop vs AWS per accesso remoto al laboratorio di computer

Il software Splashtop per desktop remoto costa meno e offre un'infrastruttura più sicura. Splashtop è più adatto per i lavoratori remoti e per imparare da remoto.

Con il lavoro da casa e l'apprendimento a distanza diventano la nuova realtà, le aziende e le istituzioni educative sono state alla ricerca di modi per connettere gli utenti remoti alle risorse informatiche di cui hanno bisogno.

E questo perché non tutti gli utenti remoti possono semplicemente lavorare dai propri dispositivi personali. Molti professionisti e studenti hanno bisogno di accedere ad applicazioni software che possono essere eseguite solo su desktop ad alta potenza, forniti dalle aziende e dalle scuole.

L'infrastruttura desktop virtuale (VDI) e gli strumenti desktop-as-a-service come Amazon Workspaces possono essere utilizzati per consentire agli utenti di accedere ai desktop virtuali. Tuttavia, uno strumento software desktop remoto come Splashtop potrebbe meglio soddisfare le esigenze dell'organizzazione.

Perché Splashtop è la migliore alternativa a AWS Workspaces

Utilizza i computer desktop già disponibili

Se hai già investito in desktop per i tuoi dipendenti o in laboratori informatici per gli studenti, non è necessario eseguire il provisioning di macchine virtuali per gli utenti.

Utilizza invece i computer già configurati e consenti agli utenti di accedervi dai propri dispositivi con Splashtop. Gli utenti possono accedere e controllare in remoto computer Windows, Linux e Mac dai propri dispositivi Windows, Mac, iOS, Android o Chromebook utilizzando Splashtop (AWS Workspaces non offre l'accesso ai computer Mac o l'accesso da Chromebook).

Inoltre, se i computer fisici sono connessi tramite LAN cablata a apparecchiature scientifiche o robotizzate in loco, potrebbe essere difficile collegarli a istanze di computer ospitate sul cloud con AWS WorkSpaces.

Essere in grado di utilizzare le risorse esistenti ci porta anche al prossimo vantaggio.

Risparmia sui costi delle licenze

Con AWS WorkSpaces, dovrai acquistare le licenze per tutto il software di cui gli utenti hanno bisogno. Per le università che offrono una vasta gamma di applicazioni che vanno da Adobe Creative Suite, AutoCAD, Revit, SketchUp e altre, che possono diventare costose.

Al di là delle licenze aggiuntive, con AWS WorkSpace si parla di 25 dollari al mese per computer. Splashtop invece costa meno di €4.58 al mese per utente per le organizzazioni con più di 10 utenti. Inoltre, poiché gli utenti accedono ai computer già in uso, non è necessario pagare ulteriori licenze per il software.

Conservazione dei dati sensibili in loco

Quando accedi in remoto ai computer con Splashtop, i tuoi dati riservati o sensibili rimangono sui computer fisici dell'edificio. Il computer remoto può essere limitato solo allo streaming di una visualizzazione delle informazioni e al controllo del computer interno senza trasferire alcun file di dati.

Con AWS Workspaces i dati dovrebbero essere caricati o elaborati sul computer ospitato sul cloud, al di fuori dell'edificio fisico.

Ideale per un lavoro ibrido

Splashtop è perfetto anche per le situazioni ibride in cui gli utenti trascorrono il tempo parziale in loco e il tempo parziale a lavorare in remoto. Questo è ideale per laboratori informatici presso università e desktop in loco all'interno di un'azienda. Hai i computer fisici lì da utilizzare quando necessario, e accesso virtuale agli stessi sistemi da casa tramite Splashtop. Con AWS Workspaces, hai un'istanza diversa nel cloud rispetto al computer fisico.

Prova Splashtop gratis

Splashtop Business Access è veloce, sicuro e facile da configurare e mantenere. Gli utenti finali potranno godere di questo perché le prestazioni veloci (con qualità HD e streaming 4K) li fanno sentire come se fossero seduti davanti al computer remoto.

Inizia subito la tua versione di prova gratuita!

Inizia