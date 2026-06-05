Usa AutoCAD in desktop remoto con Splashtop

Con Splashtop, puoi accedere in remoto al tuo computer con AutoCAD da qualsiasi altro dispositivo e controllarlo come se fossi seduto davanti a lui.
AutoCAD è uno dei più popolari software di disegno e modellazione 3D utilizzati da professionisti e studenti. È un potente programma di disegno molto utilizzato da architetti, ingegneri, sviluppatori e viene spesso insegnato nei corsi CTE.
Tuttavia, gli utenti sono spesso limitati ad accedere ad AutoCAD attraverso determinati computer, di solito il computer di lavoro in ufficio o il computer del laboratorio a scuola. Questo perché molti dispositivi personali a casa non sono abbastanza potenti per eseguire AutoCAD e le licenze per i dispositivi personali possono essere costose.
Quindi, come puoi usare AutoCAD mentre lavori da casa?
Se sei un professionista o se rappresenti un'intera organizzazione aziendale o un istituto scolastico, siamo lieti di comunicarti che Splashtop offre il miglior software per desktop remoto.
Esegui AutoCAD in remoto con Splashtop
Splashtop funziona consentendoti di accedere in remoto a un computer da un altro dispositivo. Durante una connessione remota, vedrai lo schermo del computer remoto sul tuo dispositivo locale. Potrai controllare il computer da remoto come se fossi seduto davanti a lui.
Potrai accedere a tutti i file e alle applicazioni del computer remoto, compreso AutoCAD.
Controllando AutoCAD da remoto attraverso Splashtop, sfrutti l'hardware del computer remoto. Ciò significa che è possibile accedere in remoto al computer su cui è in esecuzione AutoCAD da un dispositivo come un tablet, uno smartphone o un Chromebook ed essere comunque in grado di controllare completamente AutoCAD.
Intere organizzazioni possono implementare il telelavoro, lavorando da casa, lavorando a distanza, telelavoro, lavorare da casa, smart working fornendo ai dipendenti l'accesso remoto ad AutoCAD sui computer di lavoro con Splashtop.
Vantaggi di Splashtop Remote Desktop per AutoCAD
Connessioni remote veloci: l'ultima cosa che vuoi è un ritardo o altri problemi di prestazioni che ostacolano la tua produttività mentre lavori da remoto. Splashtop ti offre connessioni veloci con bassa latenza e streaming 4K.
Funziona con qualsiasi dispositivo: Splashtop funziona completamente su più piattaforme, quindi non importa quale sistema operativo utilizzi. Puoi controllare in remoto i tuoi computer Windows e Mac da un altro dispositivo Windows, Mac, Android, iOS o Chromebook.
Funzionalità che migliorano la produttività - Splashtop include trasferimento di file tra computer, registrazione di sessioni, stampa remota, wake-on-LAN, supporto multi-monitor e altre funzionalità.
Sicurezza Leader del Settore – L'infrastruttura sicura di Splashtop, la prevenzione delle intrusioni 24/7 e le numerose caratteristiche di sicurezza, tra cui l'autenticazione a due fattori, la verifica dei dispositivi, la crittografia AES a 256 bit, e molto altro ancora, mantengono i tuoi dispositivi e dati al sicuro.
E se stai pensando di provare un VPN, ripensaci. Le VPN sono più lente del software per desktop remoto, soprattutto quando si esegue un'applicazione che richiede molte risorse come AutoCAD. Inoltre, le VPN potrebbero potenzialmente aumentare la tua vulnerabilità alle minacce informatiche rispetto alle soluzioni per desktop remoto.
Applicazioni pratiche dell'accesso remoto ad AutoCAD
L'accesso remoto ad AutoCAD consente ad architetti, ingegneri e designer di mantenere la produttività senza essere legati a una posizione fisica specifica. Ecco alcuni modi pratici in cui l'accesso remoto ad AutoCAD viene utilizzato oggi:
Collaborazione remota su progetti di design – I team possono collaborare in sicurezza su file CAD da diverse località, revisionando, modificando e finalizzando i design in tempo reale senza dover essere nello stesso ufficio.
Accesso a Workstation ad Alte Prestazioni – Gli utenti possono accedere da remoto a potenti workstation basate in ufficio da laptop, tablet o computer di casa, garantendo una gestione fluida di file CAD grandi e complessi senza sacrificare le prestazioni.
Regolazioni di Design in Loco – I team sul campo e i contrattisti possono accedere ai file AutoCAD da remoto mentre si trovano nei cantieri o presso le sedi dei clienti, consentendo aggiornamenti in tempo reale e riducendo i ritardi del progetto.
Arrangiamenti di lavoro flessibili – I professionisti del design possono telelavoro, lavorando da casa, lavorando a distanza, telelavoro, lavorare da casa, smart working, viaggiare o operare dagli uffici dei clienti senza perdere l'accesso agli strumenti e ai progetti di cui hanno bisogno, supportando flussi di lavoro più flessibili ed efficienti.
5 passaggi per accedere a distanza ad AutoCAD utilizzando Splashtop
Configurare l'accesso remoto ad AutoCAD con Splashtop è rapido e facile. Ecco come iniziare:
Iscriviti per un account Splashtop – Crea un account Splashtop e scegli un piano che si adatti alle tue esigenze di accesso remoto.
Installa Splashtop Streamer sul Computer Remoto – Scarica e installa l'applicazione Splashtop Streamer sul computer dove è installato AutoCAD. Questo permetterà di accedervi da remoto.
Installa l'App Splashtop sul Tuo Dispositivo di Accesso – Installa l'app Splashtop Business sul dispositivo che utilizzerai per connetterti da remoto, che sia un PC Windows, Mac, tablet o smartphone.
Avvia Splashtop e Connettiti al Tuo Computer – Apri l'app, accedi al tuo account e seleziona il computer a cui vuoi accedere. Avvia la sessione remota con un solo clic.
Esegui AutoCAD da remoto con prestazioni complete – Una volta connesso, apri AutoCAD e lavora sui tuoi file di design come se fossi seduto direttamente di fronte al computer remoto, godendo diun'esperienza di desktop remoto ad alte prestazioni con supporto multi-monitor e streaming a bassa latenza.
Prova subito AutoCAD Remote Desktop con Splashtop
Splashtop offre soluzioni per singoli utenti, piccoli team e persino intere organizzazioni. Scopri tutto il lavoro dai pacchetti desktop remoti di casa e inizia con la tua prova gratuita ora per testarlo per te stesso! Non c'è alcuna carta di credito o impegno per iniziare la versione di prova gratuita.
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