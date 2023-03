Usa AutoCAD in desktop remoto con Splashtop

Con Splashtop, puoi accedere in remoto al tuo computer con AutoCAD da qualsiasi altro dispositivo e controllarlo come se fossi seduto davanti a lui.

AutoCAD è uno dei più popolari software di disegno e modellazione 3D utilizzati da professionisti e studenti. È un potente programma di disegno molto utilizzato da architetti, ingegneri, sviluppatori e viene spesso insegnato nei corsi CTE.

Tuttavia, gli utenti sono spesso limitati ad accedere ad AutoCAD attraverso determinati computer, di solito il computer di lavoro in ufficio o il computer del laboratorio a scuola. Questo perché molti dispositivi personali a casa non sono abbastanza potenti per eseguire AutoCAD e le licenze per i dispositivi personali possono essere costose.

Quindi, come puoi usare AutoCAD mentre lavori da casa?

Se sei un professionista, un'intera organizzazione aziendale o un istituto scolastico, siamo lieti di dirti che il software Splashtop per desktop remoto è la soluzione migliore.

Esegui AutoCAD in remoto con Splashtop

Remote Desktop for AutoCAD

Splashtop funziona consentendoti di accedere in remoto a un computer da un altro dispositivo. Durante una connessione remota, vedrai lo schermo del computer remoto sul tuo dispositivo locale. Potrai controllare il computer da remoto come se fossi seduto davanti a lui.

Potrai accedere a tutti i file e alle applicazioni del computer remoto, compreso AutoCAD.

Controllando AutoCAD da remoto attraverso Splashtop, sfrutti l'hardware del computer remoto. Ciò significa che è possibile accedere in remoto al computer su cui è in esecuzione AutoCAD da un dispositivo come un tablet, uno smartphone o un Chromebook ed essere comunque in grado di controllare completamente AutoCAD.

Intere organizzazioni possono implementare il lavoro da casa dando ai dipendenti accesso remoto ad AutoCAD sui computer di lavoro con Splashtop.

Vantaggi di Splashtop Remote Desktop per AutoCAD

Connessioni remote veloci - L'ultima cosa che vuoi è che il lag o altri problemi di prestazioni ostacolino la tua produttività mentre lavori da remoto. Splashtop ti offre connessioni veloci con bassa latenza e streaming 4K.

Funziona con qualsiasi dispositivo - Splashtop funziona in modo completamente multipiattaforma, quindi non importa quale sistema operativo hai. Puoi controllare in remoto i tuoi computer Windows e Mac da un altro dispositivo Windows, Mac, Android, iOS o Chromebook.

Caratteristiche che migliorano la produttività - Splashtop include il trasferimento di file tra i computer, la registrazione delle sessioni, la stampa remota, il wake-on-LAN remoto, il supporto multi-monitor e altre funzioni ancora.

Sicurezza leader del settore - L'infrastruttura sicura di Splashtop, la prevenzione delle intrusioni 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e le molteplici funzioni di sicurezza, tra cui l'autenticazione a due fattori, la verifica dei dispositivi, la crittografia AES a 256 bit e molto altro ancora, mantengono al sicuro i tuoi dispositivi e i tuoi dati.

E se stai pensando di provare una VPN, ripensaci. Le VPN sono più lente del software di desktop remoto, soprattutto quando si esegue un'applicazione ad alta intensità di risorse come AutoCAD. Inoltre, le VPN potrebbero potenzialmente aumentare la tua vulnerabilità alle minacce informatiche.

Prova Splashtop gratis

Splashtop offre soluzioni per singoli utenti, piccoli team e persino intere organizzazioni. Scopri tutto il lavoro dai pacchetti desktop remoti di casa e inizia con la tua prova gratuita ora per testarlo per te stesso! Non c'è alcuna carta di credito o impegno per iniziare la versione di prova gratuita.

Prova gratuita

Se stai cercando un software di desktop remoto Splashtop per il tuo istituto scolastico per dare agli studenti l'accesso remoto ad AutoCAD e ad altre risorse informatiche della scuola, dai un'occhiata a Splashtop per i laboratori remoti.