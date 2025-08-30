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L'Abbey Road Institute di Londra raggiunge il successo grazie a Splashtop

Splashtop Team
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Accesso remoto, assistenza a distanza e soluzioni di gestione degli endpoint di prim'ordine.
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Natalia Milanezi parla del successo del suo programma di apprendimento a distanza grazie a Splashtop

In questo breve video, Natalia Milanezi, produttrice musicale freelance e tecnico audio senior, descrive l'implementazione e il successo che l'Abbey Road Institute di Londra ha riscontrato con le sue nuove offerte di formazione a distanza che sfruttano Splashtop.

Abbey Road Institute London: Remote Music Production and Sound Engineering with Splashtop
Abbey Road Institute London: Remote Music Production and Sound Engineering with Splashtop

Abbey Road Institute London utilizza Splashtop per la produzione audio remota

I docenti e lo staff dell'Abbey Road Institute di Londra hanno trovato il loro asso nella manica quando Natalia ha proposto Splashtop per rispondere all'imminente necessità di formazione a distanza causata dalla pandemia. Dopo un periodo di prova, l'hanno rilasciata alla facoltà e agli studenti con un enorme successo.

"Ora funziona tutto bene grazie a Splashtop!" - Natalia Milanezi

Logic Pro X, Ableton, Isotope, Melodyne, Waves e molti altri software per l'editing e il mixaggio sono necessari per il curriculum dell'Abbey Road Institute di Londra. Gli studenti avrebbero normalmente lavorato con questi programmi nei laboratori informatici del campus, ma hanno perso l'accesso quando il campus è stato chiuso a causa della pandemia globale. Grazie all'implementazione di Splashtop Enterprise, è stato possibile rendere questi computer disponibili in remoto agli studenti sui loro dispositivi. Di conseguenza, gli studenti sono ora in grado di accedere ai computer e ai software proprio come farebbero di persona. L'Abbey Road Institute di Londra è stato anche in grado di estendere l'accesso al laboratorio al di fuori degli orari tradizionali.

"Gli studenti possono accedere ai computer anche al di fuori di questi orari (laboratorio informatico). È molto, molto pratico." - Natalia Milanezi

Per saperne di più sui laboratori remoti per l'istruzione

Per saperne di più su Splashtop per i laboratori remoti. Puoi anche programmare una demo di laboratorio a distanza, oppure contattaci subito per saperne di più! Contattaci

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