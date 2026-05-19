Splashtop è pronto a supportare team IT, team di supporto e MSP con la soluzione di accesso remoto al computer più conveniente, sicura e affidabile per il nuovo anno.
Che tu stia cercando di generare più entrate per la tua attività MSP o di trovare modi per supportare il tuo team e i dipendenti della tua organizzazione come parte di un team IT, continua a leggere per scoprire perché Splashtop Remote Support può essere una scelta tecnologica strategica quest'anno.
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1. Siate pronti quando sorgono situazioni impreviste
Se i membri del team tecnico non riescono inaspettatamente a entrare in ufficio a causa di condizioni meteorologiche avverse o se hanno bisogno di prendersi cura di un bambino malato, il Splashtop Remote Support facilita l'accesso remoto ai computer gestiti dal computer di casa o in modo che si occupino delle attività di supporto critiche anche se non sono in ufficio. Molte aziende scelgono anche Splashtop come soluzione di accesso remoto secondario a basso costo nel caso in cui il sistema principale abbia un'interruzione.
2. Riduci i costi degli strumenti fino all'80% quando passi da un'altra soluzione di accesso remoton
Le aziende che passano a Splashtop possono risparmiare almeno il 50% rispetto ad altri strumenti di accesso remoto e supporto remoto come TeamViewer e fino all'80% rispetto a LogMeIn.
3. Aggiungi facilmente membri e aumenta il numero di computer man mano che la tua azienda cresce
Quando scegli Splashtop Remote Support, puoi aggiornare il tuo account in qualsiasi momento tramite il tuo dashboard online su my.splashtop.com. È sempre gratuito aggiungere licenze tecniche aggiuntive al tuo account esistente. E puoi facilmente cambiare piano mentre aggiungi più computer e dispositivi gestiti, o se desideri aggiungere funzionalità come avvisi, gestione degli aggiornamenti di Windows, script 1-a-molti e distribuzione di massa. Ricevi un prezzo proporzionato che ti dà pieno credito per il tuo abbonamento attuale.
Con il pacchetto Splashtop Remote Support Premium puoi anche abilitare fino a 50 utenti finali ad accedere in remoto ai propri computer gestiti con il tuo account.
4. Splashtop è qui per aiutarti
Se desideri assistenza nella scelta della soluzione di accesso remoto più adatta alle tue esigenze o hai domande, il nostro team di vendita è qui per aiutarti. Se hai bisogno di aiuto durante la prova o l'abbonamento, il nostro team di supporto è a portata di clic o chiamata. E puoi stare certo che stai utilizzando una soluzione sicura e una tecnologia dimostrata con centinaia di milioni di utenti di accesso remoto e migliaia di valutazioni a cinque stelle nei principali siti di revisione e app store.