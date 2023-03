Splashtop è pronto a supportare team IT, team di supporto e MSP con la soluzione di accesso remoto al computer più conveniente, sicura e affidabile per il nuovo anno.

Sia che tu voglia generare maggiori entrate per la tua attività di MSP, sia che tu stia cercando un modo per supportare il tuo team e i dipendenti della tua organizzazione come parte di un team IT, continua a leggere per capire perché Splashtop Remote Support può essere una scelta tecnologica strategica quest'anno.

Inizia una prova gratuita del supporto remoto Splashtop Vedi le opzioni di abbonamento

1. Siate pronti quando sorgono situazioni impreviste

Se i membri del team tecnico non riescono inaspettatamente a entrare in ufficio a causa di condizioni meteorologiche avverse o se hanno bisogno di prendersi cura di un bambino malato, il Splashtop Remote Support facilita l'accesso remoto ai computer gestiti dal computer di casa o in modo che si occupino delle attività di supporto critiche anche se non sono in ufficio. Molte aziende scelgono anche Splashtop come soluzione di accesso remoto secondario a basso costo nel caso in cui il sistema principale abbia un'interruzione.

2. Riduci i costi degli strumenti fino all'80% quando passi da un'altra soluzione di accesso remoton

Le aziende che passano a Splashtop possono risparmiare il 50% o più rispetto ad altri strumenti di accesso remoto e supporto remoto come TeamViewer e fino all'80% rispetto a LogMeIn.

3. Aggiungi facilmente membri e aumenta il numero di computer man mano che la tua azienda cresce

Quando scegli Splashtop Remote Support, puoi aggiornare il tuo account in qualsiasi momento tramite il dashboard online my.splashtop.com. È sempre gratuito aggiungere ulteriori licenze per tecnici al tuo account esistente. È inoltre possibile passare facilmente ai piani aggiungendo più computer e dispositivi gestiti o se si desidera aggiungere funzionalità quali avvisi, gestione Windows Update, script 1-a-many e distribuzione di massa. Ottieni un prezzo proporzionale che ti dà pieno credito per l'abbonamento corrente.

Con il pacchetto Splashtop Remote Support Premium puoi anche abilitare fino a 50 utenti finali ad accedere in remoto ai propri computer gestiti con il tuo account.

4. Splashtop è qui per aiutarti

Se desideri assistenza nella scelta della soluzione di accesso remoto più adatta alle tue esigenze o hai domande, il nostro team di vendita è qui per aiutarti. Se hai bisogno di aiuto durante la prova o l'abbonamento, il nostro team di supporto è a portata di clic o chiamata. E puoi stare certo che stai utilizzando una soluzione sicura e una tecnologia dimostrata con centinaia di milioni di utenti di accesso remoto e migliaia di valutazioni a cinque stelle nei principali siti di revisione e app store.

Inizia una prova gratuita su Splashtop Remote Support Vedi le opzioni di abbonamento