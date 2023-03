5 modi in cui l'accesso remoto migliora i programmi educativi

Il settore dell'istruzione si è trasformato negli ultimi anni. Chi è cresciuto nelle scuole tradizionali, dove un insegnante si trova di fronte a un gruppo di studenti per tenere una lezione, rimarrebbe sbalordito da una visita alle aule di oggi. Oggi le scuole sono esperte di digitale e sfruttano la tecnologia per estendere l'aula al di là del campus fisico, offrendo agli studenti un valore aggiunto e un apprendimento migliore.

L'accesso remoto è una di queste tecnologie che migliora i programmi di istruzione K-12, istruzione superiore, istruzione tecnica di carriera (CTE), community college, formazione e altri programmi in molti modi:

1. Assicura la continuità nelle emergenze

La tecnologia di accesso remoto consente agli istituti scolastici di essere preparati agli scenari "what-if". Alcuni di questi scenari includono: nevicate eccessive, incendi, altre emergenze naturali o la necessità di chiudere il campus per qualsiasi motivo. Con l'accesso remoto, gli scenari "what-if" passano da un'area di potenziale preoccupazione a parte del normale modello operativo. Le scuole sono in grado di passare facilmente dall'apprendimento in presenza a quello a distanza senza alcun impatto sulla produttività. Inoltre, gli studenti possono continuare a svolgere i loro corsi e compiti dalla sicurezza delle loro case. Grazie agli strumenti di accesso remoto, gli studenti e il personale educativo sono in grado di utilizzare gli stessi computer e software che utilizzano a scuola, da qualsiasi dispositivo a casa.

"Splashtop è una buona soluzione per le persone che lavorano a casa: non devono venire fisicamente se non vogliono o non possono. Ci dà la possibilità di accedere alle persone che hanno problemi medici. Ci sono moltissimi casi in cui le persone non possono entrare. Non abbiamo avuto a disposizione questo strumento per poter accedere ai computer in qualsiasi momento. L'aggiunta di Splashtop ci dà la possibilità di avere un accesso 24 ore su 24".



2. Aiuta gli studenti a raggiungere il loro pieno potenziale

Nell'ambiente scolastico tradizionale, gli studenti perdono l'apprendimento se non possono essere fisicamente presenti a scuola. Potrebbero essere indisposti, iscritti a un programma di formazione a distanza o addirittura avere bisogno di più tempo per completare i loro progetti. Grazie all'accesso remoto ai laboratori, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, gli studenti possono avere un certo controllo su tempi, luoghi, metodi e ritmi di apprendimento ed eccellere nel loro lavoro.

"C'è un enorme vantaggio nel permettere agli studenti di utilizzare le applicazioni di animazione e game-design ogni volta che lo desiderano, anche se alle 2 di notte mentre mangiano una pizza fredda nella loro camera da letto. L'accesso più fluido al software di laboratorio ha accelerato il processo per molti dei nostri studenti".



3. Raggiunge l'uguaglianza tecnologica tra gli studenti

Non tutti gli studenti hanno accesso ai potenti computer e alle applicazioni software con licenza di cui hanno bisogno per i loro corsi a casa. Negli scenari sopra citati, il loro apprendimento è ostacolato quando devono imparare a distanza. Con l'accesso remoto al computer, gli studenti e gli insegnanti possono accedere e utilizzare qualsiasi dispositivo (iPad, Mac, Windows, Chromebook, ecc.) e collegarsi in remoto ai computer del campus per utilizzarli in qualsiasi momento, proprio come se fossero fisicamente in classe.

"L'abbiamo trovata (Splashtop) come soluzione COVID, ma ci stiamo già rendendo conto che si tratta di una soluzione di capitale a lungo termine. Questo permette a tutti gli studenti di avere lo stesso accesso ai nostri laboratori e ai nostri software. Tutti i nostri studenti possono seguire il programma di studio secondo i loro tempi. Ad esempio, gli atleti possono accedere dopo la scuola quando non possono stare in laboratorio a causa degli allenamenti. Livella le condizioni di gioco, soprattutto per quanto riguarda l'accesso a (applicazioni come) Adobe"



4. Ottimizza gli investimenti esistenti

Consentendo l'accesso remoto ai laboratori del campus al di fuori degli orari tradizionali, le scuole possono massimizzare il ROI dei loro investimenti. Le scuole possono trasformare i loro laboratori informatici fisici in laboratori ibridi senza investire in nuove risorse informatiche.

"Non è cambiato nulla rispetto a come erano i computer prima. Abbiamo appena installato Splashtop e gli studenti possono utilizzare (da remoto) Logic Pro, Pro Tools, tanti plug-in diversi e tutte le cose che possono usare al campus. Ora gli studenti accedono ai computer al di fuori di questi orari (laboratorio informatico). È molto, molto pratico".



5. Consente un supporto informatico efficace

I professionisti dell'informatica hanno l'arduo compito di garantire che i computer dei laboratori siano aggiornati e di fornire assistenza tecnica a studenti e insegnanti ovunque si trovino. Questo significa supportare un'ampia gamma di dispositivi e soddisfare molte richieste ogni giorno. Con l'accesso remoto, i professionisti dell'IT possono collegarsi rapidamente, risolvere i problemi e risolverli all'istante, migliorando la produttività di tutte le persone coinvolte.

"(Prima di Splashtop) ci mancava la possibilità di vedere cosa stavano facendo le persone all'altro capo del telefono. Come puoi immaginare, è quasi impossibile insegnare a un bambino a fare i reset manuali e a risolvere altri problemi tecnologici senza vedere il dispositivo. Splashtop ha fatto sì che le nostre sessioni di supporto si svolgessero molto più rapidamente che in assenza di esso. È stato prezioso!"



Perché Splashtop è la soluzione di accesso remoto preferita dagli istituti scolastici

Splashtop Enterprise fornisce soluzioni per l'accesso remoto che si adattano alle esigenze degli istituti scolastici. Si tratta di un'alternativa superiore alle VPN e ad altre soluzioni di accesso remoto. Con Splashtop avrai:

Robuste funzioni di sicurezza

Sessioni remote ad alte prestazioni e bassa latenza che consentono agli studenti di svolgere efficacemente attività come il coding, la creazione di video, disegni 3D, animazioni, grafica e così via.

Una piattaforma intuitiva, facile da configurare, gestire e utilizzare. Il team IT può distribuirlo molto rapidamente e gli studenti e gli insegnanti possono iniziare a usarlo subito senza alcuna formazione. Infatti, Primavera 2021.

Una soluzione all-in-one per consentire l'accesso remoto ai laboratori informatici e fornire assistenza remota a insegnanti e studenti.

Il miglior servizio clienti del settore, con un punteggio NPS (Net Promoter Score) pari a 93.

