Home Farm Family Medicine s'appuie sur Splashtop pour mettre en place un cabinet de soins de santé de première ligne pendant la COVID-19

Home Farm Family Medicine essayait d'augmenter le personnel sans avoir à louer de locaux supplémentaires, ainsi que de donner aux membres du personnel la possibilité de travailler à domicile afin d'aider à ralentir la propagation de COVID-19.

En cherchant des solutions alternatives à LogMeIn et TeamViewer, Jake est tombé sur Splashtop, qui était très bien noté et respectait la conformité HIPAA. Il explique : « Le plus important, c’est que votre équipe a répondu rapidement et efficacement à ma demande par un e-mail chaleureux qui m’a fait comprendre que vous étiez le meilleur partenaire. »

Jake a également souligné les caractéristiques uniques de Splashtop :

Facilité de déploiement et d’utilisation : « Le processus d’installation et de mise en œuvre a été incroyablement facile et parfaitement expliqué dans vos articles d’aide. La facilité de configuration et d’utilisation a permis à chaque collaborateur d’avoir un accès identique au réseau et au système de fichiers de notre bureau à distance. »

Les membres du personnel utilisent votre logiciel en dehors des heures de bureau ou pendant le week-end. Nous disposons également d'un poste de travail configuré exclusivement pour un accès à distance pendant les heures de travail. Il est utilisé régulièrement, car nous nous trouvons à notre emplacement initial, qui n'est pas aussi grand que nécessaire les jours où nous sommes occupés. Je suis également en mesure d'accéder à distance au serveur et à la plupart de nos ordinateurs de bureau et de corriger les problèmes qui peuvent survenir sans avoir à me rendre au bureau pendant mon temps libre".

Compatibilité avec de nombreux appareils : Home Farm Family Medicine dispose actuellement de quatre PC sur site auxquels les membres du personnel se connectent depuis leur domicile à l’aide de différents appareils personnels. Ces derniers comprennent des ordinateurs Windows et Mac, ainsi que des téléphones Android et des iPhone. Jake précise : « Splashtop fonctionne de manière homogène sur tous les appareils sur lesquels nous l’avons utilisé. »

Performances :« Splashtop offre des performances inégalées. Nous l’utilisons fréquemment sans la moindre difficulté. Je n’ai reçu aucun signalement de problèmes de connectivité, d’utilisation ou autre de la part du personnel, et je n’en ai pas remarqué moi-même. »

Sécurité : Home Farm Family Medicine avait besoin d’une solution d’accès à distance avec une sécurité robuste. Jake explique : « Splashtop applique des procédures de sécurité rigoureuses qui assurent la sécurité de nos sessions à distance et de nos données. »

Service client : « L’équipe du service client de Splashtop est absolument formidable ! Leurs efforts et leurs conseils ont fait de Splashtop notre logiciel d’accès à distance préféré. Bravo à vous tous ! »