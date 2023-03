Étude de cas : Imperial Valley College fournit un soutien à distance à sa faculté

Le service informatique de l’Imperial Valley College devait trouver un moyen d’accéder à distance aux appareils de ses enseignants et de les assister après la fermeture soudaine du campus causée par le COVID-19. L’équipe a choisi Splashtop SOS pour lui fournir tout ce dont elle avait besoin pour continuer à gérer ses utilisateurs et ses appareils à distance.

Le défi : support à distance des appareils des enseignants

Être présent physiquement sur le campus était indispensable au fonctionnement de l’Imperial Valley College (IVC). Les étudiants se rendaient en cours, les enseignants accédaient à leurs fichiers importants et à leurs applications sur l’intranet de l’établissement et l’équipe informatique effectuait la majeure partie de son travail sur site.

Jonathan Singh, responsable des systèmes informatiques à l’IVC, explique comment l’équipe informatique fonctionnait avant l’arrivée du COVID-19. « Si quelqu’un appelait pour signaler un problème, nos techniciens se rendaient sur place car nous étions sur le site, precise-t-il. Nous pouvions intervenir et réaliser toutes les opérations nécessaires en personne, donc il n’y avait pas de grosse difficulté. »

L'équipe n'avait pas d'outil d'accès à distance robuste en place à l'époque, car elle n'en avait pas besoin. Lorsque l'équipe informatique accédait à un poste de travail à distance, elle le faisait en utilisant TightVNC car cet outil était gratuit.

Lorsque COVID-19 a soudainement fermé le campus de l'IVC, les instructeurs ont pu ramener chez eux leurs ordinateurs portables de l'IVC. Cependant, l'équipe informatique ne pouvaient pas fournir de support à ces ordinateurs portables car ils ne pouvaient pas y accéder en personne, et TightVNC ne fonctionnait pas quant les ordinateurs portables étaient hors réseau de l'IVC.

L'équipe informatique essaya Microsoft Teams comme première option, mais cette options était sans succès.

« Quand le COVID est apparu, nous avons commencé à nous consacrer exclusivement à l’assistance à distance, explique M. Singh. Mais nous avons rencontré un problème : chaque fois que nous devions installer un logiciel, nous étions bloqués car le système demandait des identifiants d’administrateur. Dans une session Teams, l’écran se fige lorsque la fenêtre d’identification de l’administrateur apparaît. Nous ne pouvons pas la voir, et il n’est pas question de communiquer les identifiants aux utilisateurs ».

M. Singh a réalisé que son équipe avait besoin d’un nouvel outil qui lui permettrait d’offrir une assistance complète à ses utilisateurs à distance. « Ils n’avaient pas la possibilité de venir avec leur ordinateur portable à l’IVC pour nous permettre de simplement transférer les fichiers dessus et le leur rendre. Nous devions trouver comment effectuer tous les téléchargements et installations à distance, et c’est là que Splashtop a vraiment fait la différence. »

La solution : fournir une assistance à distance efficace sur tous les réseaux

Microsoft Teams et TightVNC n’ayant pas pu répondre à ses besoins, M. Singh s’est tourné vers Splashtop et son produit SOS.

« Nous avons commencé par faire une évaluation préliminaire avec Splashtop, TeamViewer, et quelques autres solutions, ajoute M. Singh. Nos techniciens ont préféré Splashtop parce qu’il permet de lancer la session avec les identifiants d’administrateur local. C’est très important, car nous n’avions aucun moyen de contourner la requête d’identifiants administrateur lorsque l’ordinateur était en dehors de notre réseau. »

Parmi les nombreuses fonctionnalités qui aident les techniciens à accomplir des tâches informatiques courantes lors d’une session d’accès à distance, l’équipe de l’IVC a particulièrement apprécié la possibilité de se connecter en tant qu’administrateur.

Après avoir essayé Splashtop, l'équipe de Singh lui a dit qu'ils l'aimaient le plus parmi tous les outils d'assistance à distance qu'ils avaient essayés.

"L'équipe utilise Splashtop pour tout type de dépannage à distance", a déclaré M. Singh. "Ils préfèrent l'utiliser plutôt que Teams parce que vous obtenez un écran complet et vous pouvez simplement prendre le relais. C'est beaucoup plus robuste. Teams est plus un partage d'écran pour la présentation, plutôt qu'un outil de dépannage technique. C'est donc l'avantage que nous avons avec Splashtop et c'est pourquoi nos techniciens en sont vraiment satisfaits".

PLANS FUTURS

Splashtop est depuis devenu la solution préférée de l’IVC pour l’assistance technique. Grâce à lui, M. Singh affirme que l’équipe informatique gagnera en efficacité.

"Il va certainement remplacer TightVNC", a déclaré M. Singh. "L'idée est d'installer Splashtop sur tous les ordinateurs IVC. Cela va aider nos techniciens car ils peuvent maintenant rester à leur bureau et nous pouvons changer notre façon de faire les choses. Nous pouvons avoir une personne qui répond au téléphone et qui fait des réparations rapides avec Splashtop. Et nous pourrons mieux diffuser le travail en fonction du temps qu'il faudra".

—

