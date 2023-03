Le partage d'écran et l'assistance sans surveillance d'iOS 11 sont ajoutés à Splashtop SOS

Permet aux professionnels de l'informatique et de l'assistance d'accéder à distance aux ordinateurs et aux appareils mobiles par de nouvelles voies

"Splashtop propose désormais deux nouveaux packages SOS avec visualisation à distance en direct des écrans iOS 11, support à la demande pour un nombre illimité d'ordinateurs/périphériques + support sans surveillance pour un maximum de 200 ordinateurs Windows et Mac administrés".

San Jose, Californie - 9 novembre 2017

Splashtop Inc. a annoncé l'ajout de iOS 11 (iPhone et iPad)visualisation d'écran à distance et accès à distance sans surveillance à sa gamme de produits Splashtop On-Demand Support (SOS) pour permettre aux équipes informatiques, aux MSP et aux professionnels de l'assistance d'accéder, de visualiser et de prendre en charge à distance les ordinateurs et les appareils mobiles.

Les techniciens peuvent visualiser les écrans d'iOS 11 en temps réel pour résoudre rapidement les problèmes de support

Splashtop SOS offre désormais la possibilité de visualiser à distance les écrans iOS en temps réel. Cette nouvelle fonctionnalité, qui permet de gagner du temps, offre à un technicien la possibilité de visualiser en temps réel l’écran de l’iPhone ou de l’iPad d’un utilisateur distant pendant qu’il lui fournit une assistance. Plus besoin de deviner ce que fait l’utilisateur et de perdre du temps à essayer de le remettre sur la bonne voie s’il commet une erreur. Avec la fonctionnalité de visualisation en direct de Splashtop SOS, le technicien peut voir exactement ce que fait l’utilisateur.

Les packages SOS+ incluent un support sans surveillance pour accéder à distance aux ordinateurs même lorsque l'utilisateur n'est pas présent

"Splashtop On-Demand Support (SOS) est devenu une solution populaire pour accéder à des ordinateurs ou des appareils distants pour un support assisté / à la demande où l'utilisateur télécharge et exécute une application rapide et donne au technicien un code d'accès pour accéder à son ordinateur", a déclaré Mark Lee, PDG de Splashtop. "Sur la base des commentaires des utilisateurs de Splashtop SOS demandant un accès sans surveillance, Splashtop propose désormais deux nouveaux packages SOS+ – SOS+10 et SOS+200 – qui fournissent une assistance à la demande pour un nombre illimité d'ordinateurs ou d'appareils + une assistance sans surveillance pour un maximum de 10 ou 200 ordinateurs Windows et Mac gérés respectivement".

La fonctionnalité d'assistance sans surveillance est utile pour des scénarios tels que l'installation de nouveaux logiciels ou de mises à jour pour les ordinateurs ou les kiosques des employés ou des clients sans qu'un utilisateur ne doive être présent sur l'ordinateur.

Prix et disponibilité

L’affichage à distance des écrans iOS 11 (iPhone et iPad) est disponible dans le pack complémentaire SOS Mobile, inclus gratuitement avec les abonnements SOS, SOS+10 et SOS+200 pour une durée limitée. La tarification de Splashtop SOS commence à €189 par technicien simultané et par an. Cette fonctionnalité prend également en charge la visualisation à distance de l’écran des appareils Android et le contrôle de certains appareils Android.

Le prix de lancement des éditions SOS+10 et SOS+200 commence à €199 par technicien simultané par an et des détails supplémentaires sont disponibles sur le site web de Splashtop SOS.

Informations supplémentaires et essai gratuit de Splashtop SOS : https://www.splashtop.com/sos

Les titulaires d’un abonnement Splashtop SOS peuvent contacter sales@splashtop.com ou appeler le +1-408-886-7177 pour obtenir des informations sur les fonctionnalités de support mobile et/ou d’accès aux ordinateurs sans surveillance.

Pour l'assistance sans surveillance, dont la licence est basée sur le nombre d'ordinateurs plutôt que sur le nombre de techniciens, Splashtop propose également Splashtop Remote Support.

