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COVID19 Confinement - Le télétravail avec Splashtop

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Travailler à domicile pour aider à prévenir la propagation de l'infection par le coronavirus

Le nouveau coronavirus continue de se propager

Un nouveau type de coronavirus (nom officiel : COVID-19), signalé à Wuhan, en Chine, à partir de décembre dernier, s'est répandu dans les pays du monde entier et ne montre pas encore de signes de ralentissement.

La cause de la propagation de la nouvelle infection à coronavirus serait un contact étroit avec la personne infectée. Un contact étroit signifie vivre avec d'autres personnes, comme s'habiller, manger et vivre, et rester longtemps ensemble dans un espace fermé. En particulier, il existe une forte possibilité de contact intense dans des lieux très fréquentés tels que les transports en train, en bus, en voiture, en avion (navettes, déplacements), les manifestations et les centres commerciaux.

Le travail à domicile (WFH) pour prévenir les infections virales

En raison de l'épidémie de coronavirus, de nombreuses entreprises, dont les géants technologiques Google et Apple, ont temporairement fermé leurs portes pour assurer la sécurité de leurs employés.

Afin de prévenir la propagation des maladies et d'éviter la faillite des entreprises, plusieurs gouvernements et organisations encouragent leurs employés à travailler à domicile, à se laver les mains avec de l'alcool désinfectant et à porter des masques.

WHF nécessite divers outils pour partager des écrans, gérer des horaires/tâches et partager des données telles que des documents – une infrastructure qui fait défaut à de nombreuses entreprises.

Afin d’aider les entreprises à passer au télétravail, Splashtop propose des remises sur les achats en volume (jusqu’à 25 % de réduction) de son logiciel d’accès à distance, Splashtop Remote Access.

Splashtop Remote Access permet aux utilisateurs de se connecter à des PC Windows et Mac depuis leur smartphone, tablette ou autre ordinateur comme s’ils étaient assis devant leur poste de travail. De plus, les utilisateurs peuvent accéder aux fonctionnalités de transfert de fichiers par glisser-déposer et de partage d’écran. En savoir plus sur Splashtop Remote Access ici.

Pour soutenir les initiatives de télétravail, Splashtop propose de nouvelles options de licence en volume Splashtop Remote Access.

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